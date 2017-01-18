ໂຄງການອັນເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອ
ປະເທດອື່ນໆ ເຊັ່ນໂຄງການກ່ຽວກັບດິນຟ້າອາກາດ ແລະການຄຸມກຳເນີດ ຈະໄດ້
ຮັບຜົນກະທົບ ຫຼັງຈາກການສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໃນສັບ
ປະດານີ້ສິ່ງທີ່ປະກົດໃຫ້ເຫັນຢ່າງເດັ່ນຊັດນັ້ນ ກໍຄືການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການຮັດກຸມ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ແລະລັດ
ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນການທຸລະກິດ ທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ
ໃຫ້ ຖີ່ຖ້ວນ Steve Herman ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະ
ສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ.
ໃນລະຫວ່າງໃຫ້ການຢູ່ນັ້ນ ສະມາຊິກສະພາສູງ ໄດ້ຖາມຜູ້ ສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Rex Tillerson ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງ ການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກສະຫະລັດ ຜູ້ຊຶ່ງໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຈາກການຖືກລັກຂະໂມຍ
ຈາກພວກລັດທິທີ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານ Rex Tillerson ຜູ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ
“ຖ້າພວກເຮົາ ຈະສົ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອໄປໃຫ້ປະເທດ ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ກັນວ່າ ເປັນບ່ອນ
ທີ່ມີການສ່ຽງ ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ໃນການມອບໂອນການຊ່ອຍເຫຼືອນີ້ໄປ.”
ສຳລັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump ແລະລັດຖະບານຂອງ
ທ່ານແລ້ວແມ່ນບຸລິມະສິດຄືຈະແມ່ນ ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ປະເທດຕ່າງໆເພື່ອປັບປຸງກຳມະສິດດ້ານຊັບສິນ ປັບປຸງຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ທ່ານ James Roberts ຈາກ ອົງການ Heritage Foundation ກ່າວວ່າ “ມີງົບປະມາ
ຊ່ອຍເຫຼືອຈຳນວນຫຼາຍໂພດ ໄປຈາກພວກປະເທດຕາເວັນຕົກ ເຊັ່ນ ຈາກ U.S. ຈາກບັນດາ ປະເທດ OECD ຕ່າງໆ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນລົງເອີຍຢູ່ບ່ອນວ່າ ໄປ
ປົກປ້ອງລະບອບສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫັ້ນເທົ່ານັ້ນ.”
ໂຄງການບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນຄວາມສົນໃຈຂອງພວກອະນຸລັກດ້ານສາສະໜາ ແມ່ນເກືອບວ່າ
ແນ່ນອນ ກຳລັງຈະປະເຊີນ ກັບການກວດກາຈາກທາງທຳນຽບຂາວ ແລະທັງສອງສະພາ
ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກ Republican ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ Amanda Glassman ຈາກ ສູນກາງ ເພື່ອການພັດທະນາທົ່ວໂລກ ຫຼື
Center for Global Development ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ ມັນມີຫຼາຍຢ່າງທີ່ພວກເຮົາກັງວົນ ໂດຍສະເພາະ ໃນດ້ານການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະສຸຂະພາບທາງດ້ານ
ການສືບພັນພິເສດແມ່ນເລື່ອງ ການປ້ອງກັນແລະການຮັກສາ ໂຣກ HIV-AIDS.”
ແຕ່ສຳລັບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະອອກຈາກຕໍ່າແໜ່ງໄປແລ້ວ ສະຫຫຣັດ ແມ່ນຍິ່ງຈຳເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດໄປໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຈະຈ່າຍເງິນຈຳນວນ
ປັດຈຸບັນ ຄື 34 ພັນລ້ານໂດລາ ສຳຫຼັບປີນີ້. ທ່ານ John Kerry ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມີ “Marshall Plan” ແນວໃໝ່ ພິເສດແມ່ນເພື່ອການຄ້ຳປະກັນ ການສຶກສາສຳລັບ
ພວກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ໃນການທີ່ຈະຖືກລ້າງສະໝອງ ໂດຍພວກມຸສລິມ.
ທ່ານ John Kerry ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ່າວວ່າ “ມີພວກເດັກນ້ອຍ
ປະມານ 1 ພັນ 5 ຮ້ອຍ ລ້ານຄົນ ໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ມີອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 15 ປີ. ໃນບ່ອນໃດ
ບ່ອນນຶ່ງ ຈະມີຫຼາຍເຖິງ 400 ລ້ານຄົນໃນຈຳນວນພວກນີ້ ຈະບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ຳຮຽນ
ແລະນັ້ນຈະເປັນບັນຫາໃຫ້ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.”
ຜ່ານລັດຖະບານຂອງຫຼາຍໆປະທານາທິບໍດີ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ການພັດທະນາ
ແລະຊ່ອຍເຫຼືອນາໆຊາດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທັງສອງພັກການເມືອງເປັນຢ່າງດີ ແລະການທູດສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນໄປໃນທາງບວກ. ແລະລັດຖະບານໃໝ່ນີ້ ກໍຈະສືບຕໍ່ມອງເຫັນວ່າ ການຊ່ອຍເຫຼືອຕ່າງປະເທດ ມີຄຸນຄ່າ ສຳລັບຄວາມ
ປອດໄພແລະຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດກິດຂອງສະຫະລັດ.
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