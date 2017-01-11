ປ. ບາຣັກ ໂບາມາ ກ່າວຄຳປາໄສ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ເພື່ອອຳລາ ຕໍ່ປະເທດຊາດ

ສິບມື້ ກ່ອນທ່ານຈະອຳລາພາຈາກທຳນຽບຂາວ ແລະກາຍເປັນປະຊາຊົນທຳມະດາສາ ມັນທົ່ວໄປ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສຄັ້ງສຸດ ທ້າຍຕໍ່ປະເທດຊາດເພື່ອເປັນການອຳລາ. ປະທານາທິບໍດີ ໃຊ້ຄ່ຳຄືນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວເຖິຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໃນຮອບ 8 ປີ ທີ່ທ່ານດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ ນັ້ນແລະເຕືອນເຖິງຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບປະຊາທິປະໄຕໃນສະຫະລັດຈາກການແບ່ງແຍກ ແລະຄວາມເປັນປໍລະປັກທາງການເມືອງ. ນັກຂ່າວ VOA Richard Green ມີລາຍລະ ອຽດເພີ້ມຕື່ມໃນຄຳປາໄສຄັ້ງສຸດທ້າຍຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນປະຫວັດ ສາດນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບຈາກຝູງຊົນຈຳນວນ
ຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ນະຄອນ Chicago ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ຖືວ່າ ເປັນບ້ານຂອງທ່ານ ຊຶ່ງສະຖານທີ່ນັ້ນແມ່ນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນອາຊີບທາງການເມືອງຂອງທ່ານ ຫຼາຍກວ່າສອງທົດສະວັດຜ່ານມາແລ້ວ.
ທ່ານ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນການດີ ທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາບ້ານ, ຂອບໃຈ.”
ທ່ານ ໂອບາມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນ “ດີຂຶ້ນ ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ” ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າ
ກຳຕຳແໜ່ງ ໃນປີ 2009.
“ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກກັບບັນດາທ່ານ 8 ປີ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ວ່າສະຫະລັດ ຈະຟື້ນໂຕຄືນຈາກສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ກະຕຸ້ນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນຂອງພວກເຮົາ
ແລະ ສ້າງໜ້າວຽກເຮັດງານທຳຕິດຕໍ່ກັນເປັນເວລາຍາວນານທີ່ສຸດໃນປະວັດສາດຂອງພວກເຮົາ...ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກກັບທ່ານວ່າ ພວກເຮົາຈະເລີ້ມປະຫວັດສາດ
ໜ້າໃໝ່ ກັບປະຊາຊົນຊາວຄິວບາ ປິດໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ ໂດຍປາດສະຈາກການຍິງກະສຸນແມ່ນແຕ່ນັດດຽວ ແລະກຳຈັດຜູ້ບົງການທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຂອງ ໂສກນາດຕະກຳ ວັນທີ 11 ກັນຍາ... ຖ້າຫາກຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ບອກກັບທ່ານວ່າ...ພວກເຮົາຈະຊະນະ ການຈົດທະບຽນສົມລົດ ທີ່ມີສິດເທົ່າທຽມກັນ ແລະຮັບປະກັນສິດໃນການມີສິດຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ ຈຳນວນ 20 ລ້ານຄົນ ພວກທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ ເປົ້າໝາຍທີ່ພວກເຮົາ ທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ ແມ່ນສູງເກີນໄປ.”
ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງການແບ່ງແຍກທາງການເມືອງຂອງປະເທດ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ທ່ານໂອບາມາ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຊາວອາເມຣິກັນ ຊອກຫາຈຸດຢືນຮ່ວມກັນ ໂດຍກ່າວວ່າ “ປະຊາທິປະໄຕ
ບໍ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ມີຄວາມເປັນອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ,” ແຕ່ກໍ “ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະໃຫ້ມີພື້ນຖານຂອງຄວາມເປັນປຶກແຜ່ນອັນດຽວກັນ.”
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບການຂົ່ມຂູ່ດ້ານປະຊາທິປະໄຕ ແບບຕໍ່ເນື່ອງ ເຊັ່ນການ ຈົ່ມວ່າ ໃນເລື່ອງເສດຖະກິດ ແລະຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບໃນດ້ານເຊື້ອຊາດຜີວພັນ.
ທ່ານ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າບັນຫາທາງເສດຖະກິດໄດ້ຖືກກຳນົດໄວ້ໃຫ້ເປັນບັນຫາລະຫວ່າງ ພະນັກງານທີ່ອອກແຮງຂອງຊົນຊັ້ນກາງຜີວຂາວ ແລະຊົນກຸ່ມນ້ອຍ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນເທົ່າທຽມກັນ ສະນັ້ນ ພວກພະນັກງານຂອງທຸກສີຜິວ ຈະຖືກປ່ອຍປະໃຫ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອຍາດແຍ່ງສິ່ງທີ່ຍັງເຫຼືອພຽງເລັກນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ພວກຮັ່ງມີແມ່ນ ໄດ້ແຍກໂຕເຂົ້າໃນເຂດສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ແຕ່ທ່ານ ໂອບາມາ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນມອງໄປໃນທາງບວກ ກ່ຽວກັບອາເມຣິກາ
ໃນປະຈຸບັນນີ້ ກ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນ ຈົ່ງສືບຕໍ່ເຂົ້າ
ພົວພັນ ໃນຂັ້ນຕອນາຂອງປະຊາທິປະໄຕ.
ທ່ານ ໂອບາມາ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສັດທາ
ໃນເອກກະສານກໍ່ຕັ້ງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແນວຄິດທີ່ຊີ່ມບອກ ໂດຍພວກຂ້າທາດ ແລະພວກນິຍົມລັດທິເລີກທາດ ຈິດວິນຍານທີ່ຮ້ອງໂຮອອກມາໂດຍພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະພວກທີ່ກຸ້ມຕົນເອງດ້ວຍການເຮັດໄຮ່ເຮັດສວນ ແລະພວກທີ່ອອກມາເດີນຂະບວນ
ປະທ້ວງເພື່ອຄວາມຍຸຕິທຳ ຊຶ່ງຫລັກຄວາມເຊື່ອຖືອັນນັ້ນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນໂດຍພວກ
ທີ່ໄປປັກທຸງຊາດຢູ່ໃນສະໜາມລົບຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ພື້ນຜິວຂອງດວງຈັນ ຫຼັກຄວາມເຊື່ອທີ່
ເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຊາວອາເມຣິກັນທຸກໆຄົນ ທີ່ເລື່ອງລາວຂອງພວກເຂົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ເທື່ອນັ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ ແມ່ນແລ້ວພວກເຮົາໄດ້ເຮັດມັນມາແລ້ວ ແມ່ນແລ້ວພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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