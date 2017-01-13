ສິ່ງນຶ່ງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫຍ່ສຸດຕໍ່ສິດທິມະນຸດໃນປີ 2016 ແມ່ນການເພີ້ມທະວີ ຂຶ້ນຂອງລັດທິ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນທຳມະດາສາມັນ ອີງຕາມກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ໄດ້ເລີ້ມລາຍງານການ ເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ປີ 2017 ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ. ລາຍງານໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງຄວາມສັບສົນ ດ້ານສິດທິມະນຸດ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມດ້ວຍວິກິດການອົບພະຍົບ ແລະການປຸກລະດົມຝູງຊົນທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ.
ລາຍງານທີ່ຍາວ 678 ໜ້າ ຊຶ່ງເປັນສະບັບທີ 27 ໄດ້ທົບທວນການເຄົາລົບນັບ ຖືສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ. ທ່ານ Kenneth Roth ຜູ້ອຳນວຍ ການບໍລິຫານ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວວ່າ ນີ້ເປັນເວລາທີ່ໄດ້ເກີດບັນຫາແບບແປກໆ ເພາະວ່າການເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງບັນດາຜູ້ນຳທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບ ສະໜູນຈາກຄົນທຳມະດາ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ພິເສດຕໍ່ສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຄົນພື້ນຖານ ຄວາມຢ້ານກົວ ການແບ່ງແຍກ ເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ສາສະໜາອິສລາມແລະຄວາມກຽດຊັງແມ່ຍິງ ຕ່າງກໍກຳລັງເພີ້ມ ຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກນໍ້າສຽງຂອງຄວາມບໍ່ໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລ້ວ ໂລກກໍຈະສ່ຽງຕໍ່ການເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມມືດມົນ.”
ທ່ານ Roth ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມຢ້ານກົວ ແລະຄວາມສົງໄສ ແລະຍັງພາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເພີ້ມ ຂຶ້ນວ່າ ລັດຖະບານ ແລະພວກຊົນຊັ້ນຜູ້ນຳ ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຊຶ່ງບັນດານັກການເມືອງບາງຄົນ ພາກັນສ້າງຮັ່ງ ຄູນມີແລະແມ່ນກະທັງມີອຳນາດເພີ້ມຂຶ້ນ.
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