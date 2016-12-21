31 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດລະເບີດ ທີ່ຕະຫຼາດ ຂາຍບັ້ງໄຟດອກ ເມັກຊິໂກ

ເກີດເຫດລະເບີດຂະໜາດແຮງຂຶ້ນ ຢູ່ຕະຫຼາດຂາຍບັ້ງໄຟດອກ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງແຫ່ງນຶ່ງ ໃກ້ໆນະຄອນຫຼວງເມັກຊິໂກຊີຕີ້ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 31 ຄົນ ເສຍຊີວິດແລະອີກ 70 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ຕະຫລາດ San Pablito ທີ່ເມືອງ Tultepec ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງເໜືອນະຄອນຫຼວງ ຂອງເມັກຊິໂກປະມານ 30 ຫລັກກິໂລແມັດ ແມ່ນແໜ້ນໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ພາກັນ ໄປຊື້ບັ້ງໄຟດອກເພື່ອຈູດສະຫຼອງໃນວັນບຸນຄຣິສມາສແລະວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ສາກົນ.
ການລະເບີດຂອງບັ້ງໄຟດອກຂະໜາດແຮງຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດແປວຄວັນກຸ້ມຂຶ້ນສູ່ອາກາດ ໃນຂະນະທີ່ບັ້ງໄຟເຫຼົ່ານີ້ແຕກຂຶ້ນ ແລະຜູ້ຄົນພາກັນແລ່ນໄປຫາບ່ອນທີ່ປອດໄພ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຢູ່ທີ່ຕະຫຼາດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກທຳລາຍ.
ສຳນັກງານອະທິໄອຍະການຂອງເມັກຊິໂກກ່າວວ່າ ເຫດລະເບີດ 6 ຄັ້ງແມ່ນສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍແລະທາງສຳນັກງານໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟແລະດິນລະເບີດແລະແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບ.
ພວກກູ້ໄພສຸກເສີນຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເປັນເວລາຫຼາຍໆຊົ່ວໂມງ ເພື່ອໃຫ້ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມີຄວາມປອດໄພພຽງພໍເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປເຮັດວຽກແລະຊອກຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ທ່ານ Eruviel Avila ຜູ້ປົກຄອງລັດເມັກຊິໂກກ່າວວ່າ ຄະນະສັນນະສູດສົບຕ້ອງໄດ້ນຳໃຊ້ການວິເຄາະທາງດ້ານສາຍພັນເພື່ອລະບຸຜູ້ຕາຍຈຳນວນນຶ່ງ.
ໃນຈຳນວນພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບນັ້ນ 21 ຄົນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ອອກຈາກໂຮງໝໍໄດ້ແລ້ວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີເມັກຊິໂກທ່ານ Enrique Pena Nieto ໄດ້ສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫຼົດໃຈ ຜ່ານທາງ Twitter ໄປຫາຄອບຄົວ ຂອງພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ແລະຂໍໃຫ້ພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຫາຍດີໂດຍໄວ.
ເຫດລະເບີດແລະໄຟໄໝ້ຢູ່ຕະຫລາດແຫ່ງດຽວກັນນີ້ ໄດ້ທຳລາຍຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຈຳນວນນຶ່ງໃນປີ 2005 ແລະປີ 2006.
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