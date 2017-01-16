ສິ່ງນຶ່ງທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ໃຫຍ່ສຸດຕໍ່ສິດທິມະນຸດໃນປີ 2016 ແມ່ນການເພີ້ມ ທະວີຂຶ້ນຂອງລັດທິ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນທຳມະດາສາມັນ ອີງຕາມກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ທີ່ໄດ້ນຳລາຍງານ ການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ປີ 2017 ອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ. ລາຍງານໄດ້ກ່າວ ອ້າງເຖິງຄວາມສັບສົນດ້ານສິດທິມະ ນຸດ ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ພ້ອມດ້ວຍວິກິດການອົບພະຍົບ ແລະການປຸກລະດົມຝູງຊົນ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ. ນັກຂ່າວວີໂອ ເອ Mariama Diallo ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາ ລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລາຍງານ ທີ່ຍາວ 678 ໜ້າ ຊຶ່ງເປັນສະບັບທີ 27 ໄດ້ທົບທວນຄືນການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຫຼາຍກວ່າ 90 ປະເທດ. ທ່ານ Kenneth Roth ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ ຂອງກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ກ່າວວ່າ ນີ້ເປັນເວລາ ທີ່ໄດ້ເກີດບັນ ຫາແບບແປກໆ ເພາະວ່າ ການເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຂອງບັນດາຜູ້ນຳທີ່ອ້າງຕົນເອງວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມສະໜັບສະໜູນຈາກຄົນທຳມະດາສາມັນນັ້ນ ແມ່ນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ພິເສດ ຕໍ່ສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງຄົນພື້ນຖານ ຄວາມຢ້ານກົວ ການແບ່ງແຍກ ເຊື້ອ ຊາດຜິວພັນ ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ສາສະໜາອິສລາມແລະຄວາມກຽດຊັງແມ່ຍິງ ຕ່າງກໍກຳລັງເພີ້ມ ຂຶ້ນ. ຖ້າຫາກນໍ້າສຽງ ຂອງຄວາມບໍ່ໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລ້ວ ໂລກກໍຈະສ່ຽງຕໍ່ການກ້າວເຂົ້າສູ່ຍຸກສະໄໝຂອງຄວາມມືດມົນ.”
ທ່ານ Roth ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດ ຄວາມຢ້ານກົວແລະຄວາມສົງໄສ ແລະຍັງພາໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກເພີ້ມ ຂຶ້ນວ່າ ລັດຖະບານ ແລະພວກຊົນຊັ້ນຜູ້ນຳ ບໍ່ຫົວຊາຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ຂອງປະຊາຊົນ. ນີ້ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດສະພາບແວດລ້ອມຂອງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ຊຶ່ງບັນດານັກການເມືອງບາງຄົນ ພາກັນສ້າງຮັ່ງ ຄູນມີແລະແມ່ນກະທັງມີອຳນາດເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທ່ານ Roth ກ່າວວ່າ “ຜົນສຳເລັດໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານ Donald Trump ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງພາບການເມືອງ ທີ່ບໍ່ມີການໂຍະ ຍານຜ່ອນຜັນ. ທ່ານໄດ້ດູຖູກຄົນເຂົ້າເມືອງ ປະນາມອົບພະຍົບ ໂຈມຕີຜູ້ພິພາກ ສາຍ້ອນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບັນ ພະບູຣຸດ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນການກ່າວຫາຕ່າງໆກ່ຽວ ກັບຂອງການລວນລາມທາງເພດ ແລະປະກາດທີ່ຈະຍົກເລີກຄວາມສາມາດຂອງພວກແມ່ຍິງທີ່ຄວບຄຸມການມີລູກຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ແຕ່ທ່ານ Trump ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບໄຊຊະນະເພາະວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນບໍ່ພໍໃຈກັບ ລັດຖະບານທ່ານ Obama. ທ່ານ Roth ເຊື່ອວ່າ ພິກໄຫວຂອງທ່ານ Trump ແມ່ນໄດ້ຖືກນຳໄປໃຊ້ຢູ່ໃນແຫ່ງອື່ນໆອີກ.
ທ່ານ Roth ກ່າວວ່າ “ນຳໜ້າໝູ່ກໍແມ່ນ ທ່ານນາງ Marine Le Pen ຢູ່ປະເທດຝຣັ່ງ ແລະ ທ່ານ Geert Wilder ຢູ່ປະເທດເນເທີແລນ. ແຕ່ກໍມີການສະ ທ້ອນກັບ ກ່ຽວກັບການບໍ່ໂຍະຍານຜ່ອນຜັນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນຄ້າຍກຸ່ມ Brexit ສຳນວນໂວຫານຂອງທ່ານ ViktorOrbran ຢູ່ປະເທດຮັງກາຣີ ແລະຂອງທ່ານ Jaroskaw Kaczynski ຢູ່ປະ
ເທດໂປແລນ ແລະບັນດາພັກການເມືອງຂວາຈັດຕ່າງໆ ນັບແຕ່ເຢຍຣະມັນ ໄປຫາປະເທດກຣິສ."
ທ່ານ Larry Sabato ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Virginia ກ່າວຜ່ານທາງ Skype ວ່າ “ມັນຄວນເປັນເລື່ອງກັງວົນໃຈແກ່ທຸກໆຄົນ ຜູ້ທີ່ເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ຄຳວ່າ democracy ຫລືປະຊາທິປະໄຕ ເພາະວ່າມັກຈະເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຢູ່ໃນສະຫະລັດຫລືຢູ່ໃນປະເທດປະ ຊາ ທິປະໄຕອື່ນໆເຊັ່ນປະເທດອັງກິດ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດກໍໄດ້ຖືກລອກລຽນແບບ ຢູ່ໃນບັນດາປະເທດປະຊາທິປະໄຕອື່ນໆເຊັນວ່າ ຝຣັ່ງ ເຢຍຣະມັນ ແລະໄປອອກໄປກວ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ Roth ຍັງໄດ້ຕິຕຽນ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານອ້າງວ່າ ເປັນພວກຜະເດັດການຂອງຣັດເຊຍ ເທີກີ ຟິລິບປີນ ອີຈິບ ແລະຈີນ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ອຳນາດສ່ວນຕົວ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແທນລັດຖະບານທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະການປົກຄອງ ດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ.
ທ່ານ Roth ກ່າວວ່າ “ປະທານາທິບໍດີ Erdogan ເພີ້ມການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ ຕື່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເທີກີ ອີຈິບ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ Sisi ໄດ້ຜະລິດການປົກຄອງ ທີ່ກົດຂີ່ຜະເດັດການຫລາຍໄປກວ່າທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິ ບໍດີ Mubarak ປະທາ ນາ ທິບໍດີ Putin ໄດ້ຈຳກັດຮັດແຄບ ການໂຮມຊຸມນຸມ ແລະການສະແດງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ລົງໂທດພວກຊົມໃຊ້ອິນເຕີແນັດ ທີ່ມີເຫດມີຜົນ ແລະທັບມ້າງບັນດາກຸ່ມ ສັງຄົມພົນ ລະເຮືອນ. ທ່ານ Xi Jingping ປະທານປະເທດຈີນ ກໍເລີ້ມເອົາເສັ້ນທາງ ການກົດຂີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້.”
ທ່ານ Roth ຍັງໄດ້ກ່າວຢ່າງລະມັດລະວັງຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ທີ່ໄດ້ເລື່ອນເວລາ ຫລືຕໍ່ອາຍຸສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະການປະກາດຖອນໂຕ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ອອກ ຈາກສານອາຍາສາກົນ ໂດຍສອງສາມປະເທດນັ້ນ.
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