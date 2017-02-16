ສະມາຊິກ ສະພາຕໍ່າ ນິຍົມແນວທາງເດີມ ສະເໜີແຜນ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ແທນ ໂອບາມາແຄ

ບັນດາສະມາຊິກສະພານິຍົມແນວທາງເດີມ ຫວັງວ່າຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ສະພາ ລົງຄະແນນສຽງຍົກເລີກກົດໝາຍປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ທີ່ມີການຄອງຄອຍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານ ແລ້ວນັ້ນ ແລະໄດ້ສະເໜີແຜນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນພຸດວານນີ້.
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ຈະທົດແທນປະກັນໄພສຸຂະພາບ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack Obama ທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງກັນນັ້ນ. ມັນໄດ້ສະເໜີ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພານິຍົມ
ແນວທາງເດີມ ຈາກກຸ່ມອິດສະຫຼະພາບ ແລະດັດແປງໜ້ອຍນຶ່ງ ກັບຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຄ້າຍ
ຄືກັນ ທີ່ໄດ້ສະເໜີຢູ່ໃນສະພາສູງ ໂດຍ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ Rand Paul
ຈາກລັດ Kentucky.
ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ Jim Jordan ທີ່ເປັນສະມາຊິກຄົນນຶ່ງສັງກັດກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າ
ໂດຍໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ກົດໝາຍປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກນີ້ “ປະຊາຊົນອາເມຣິກາ
ທີ່ໄດ້ມີມາ. ເຂົາເຈົ້າພາກັນບໍ່ດີໃຈ ແລະເຂົາເຈົ້າບໍ່ດີໃຈກໍເພາະວ່າ ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈຮ່າງ
ການເຮັດວຽກ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ບອກຄວາມຂີ້ຕົວະທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນເຖິງເກົ້າເທື່ອ ເວລາສິ່ງ
ດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ຜ່ານ.
ກອງປະຊຸມກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍໄດ້ຖະແຫລງເຖິງບັນຫາຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ໃນກົດໝາຍ
ປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ “Obama Care” ໂດຍ ສະເໜີຕັດພາສີແກ່
ບັນຊີທ້ອນເງິນແກ່ສຸຂະພາຍ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຄົນປ່ວຍຈ່າຍຄ່າການປິ່ນປົວ ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂ້າມຊາຍແດນລັດ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ວນບຸກຄົນ
ຫັກລາຄາປະກັນໄພສຸຂະພາຍຈາກພາສີລາຍໄດ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພວກໂຮມຊຸມນຸມໄດ້ພາກັນຮ້ອງໂຮ “ໃຫ້ຍົກເລີກ ແລະທົດແທນ" ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການ
ໂຄສະນາທີ່ເປັນຜົນສຳເລັດແກ່ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພັກຣີພັບບລິກັນຫລາຍທ່ານ
ລະຫ່ວາງລະດູການເລືອກຕັ້ງປີ 2016.
ແຕ່ວ່າແຜນຍຸດທະສາດລົບລ້າງກົດໝາຍເກົ່າ ແລະທົດແທນດ້ວຍການປັບປຸງກົດ
ໝາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນຢູ່ກາງເດືອນກຸມພານັ້ນ ບໍ່ເຄີຍໄດ້ອອກນຳໃຊ້ ເຖິງແມ່ນວ່າປະທານ
ສະພາຕໍ່າ ທ່ານ Paul Ryan ດຳເນີນເນັ້ນໜັກການລົບລ້າງ ແລະທົດແທນວ່າເປັນ
ກະແຈສຳຄັນຢູ່ໃນລາຍການຂອງສະພາ.
ຂໍ້ສະເໜີໃໝ່ຈາກ ກອງປະຊຸມສະພາເສລີພາບ ຈະກົດດັນແກ່ທ່ານ Ryan ແລະ
ຫລາຍໆທ່ານໃນຖັ້ນແຖວພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຈະຮີບຮ້ອນກຳນົດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ບັນ
ລຸຜົນທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໄປນັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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