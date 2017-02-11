ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຂອງສະຫະລັດທ່ານ John Kelly ຊຶ່ງໄປ ຢ້ຽມຢາມ ນຶ່ງໃນເຂດທີ່ມີກຳແພງຍາວຢຽດຂອງຊາຍແດນສະຫະລັດ ທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກໃນວັນສຸກວານນີ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ເອົາມາດຕະການ “ຮ້າຍແຮງເກີນຂອບເຂດ” ກ່ຽວ ກັບການໃຫ້ທຶນລັດຖະບານກາງ ແກ່ບັນດາເມືອງທີ່ໃຫ້ບ່ອນຫຼົບລີ້ອາໄສແກ່ພວກຄົນເຂົ້າ ເມືອງຜິດກົດໝາຍ ໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານ Kelly ໄດ້ພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ລັດຖະບານກາງ ລັດ ແລະທ້ອງຖິ່ນໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນລະຫວ່າງນະຄອນ San Diego ລັດ California ແລະເມືອງ Tijuana ປະເທດ Mexico.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ລັດຖະບານທ່ານ Trump ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນແຜນທີ່ຈະສ້າງກຳແພງລະຫວ່າງສອງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະຕັດທຶນ ຂອງລັດຖະບານກາງ ແກ່ບັນດາເມືອງ ທີ່ໃຫ້ ບ່ອນຫຼີບລີ້ອາໄສ ຫົວເມືອງແລະເທດສະບານຕ່າງໆ ຊຶ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ເປັນບ່ອນຫຼົບລີ້ອາໄສ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ໂດຍປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ລັດຖະບານກາງ ໃນການບັງຄັບປະຕິບັດກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງນັ້ນ.
ຢູ່ໃກ້ກັບດ່ານເຂົ້າເມືອງ San Ysidro ມີກຳແພງໜາມໝາກຈັບສູງພ້ອມກັບສິ່ງກີດຂວາງທີ່ເຫັນວ່າ ເປັນໂຕຢ່າງຂອງກຳແພງ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ ການຂ້າມຊາຍແດນ ແບບຜິດກົດ ໝາຍຊ້າລົງຕັ້ງກັ້ນຢູ່ລະຫວ່າງສອງເມືອງ. ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນກ່າວວ່າ ກຳແພງພຽງແຕ່ບັງຄັບ ໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຍ້າຍໄປບ່ອນຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຫລາຍຂຶ້ນ.
ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານ Kelly ຍັງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມລັດ Arizona ໃນພາກໃຕ້ສະ ຫະລັດ ຈົນເຖິງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ເປັນບ່ອນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫລາຍທີ່ສຸດ. ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ພາກັນເດີນທາງເປັນຈຳນວນຫລວງ ຫລາຍຜ່ານທາງພາກໃຕ້ລັດ Texas ຊຶ່ງທ່ານ Kelly ໄດ້ຢ້ຽມຢາມໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ນາຍພົນເບ້ຍບຳນານທະຫານ Marine ທີ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳພາກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານສະໜັບສະໜູນໃຫ້ສ້າງກຳແພງຢູ່ຕາມຊາຍແດນລະຫວ່າງພາກໃຕ້ສະຫະລັດແລະເມັກຊິໂກດັ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ Trump ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເມື່ອນຶ່ງປີກວ່າໆຜ່ານມາລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ.
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