ກຸ່ມ​ Hezbollah ກ່າວວ່າ ກຳລັງຊີເຣຍ ຈະເຂົ້າຍຶດເອົາ Aleppo ໄວໆນີ້

ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ Hezbollah ຈາກເລບານອນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ພວກຜູ້ຄົນ
ທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ໃນເຂດທີ່ໝັ້ນ ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ທີ່ Aleppo ປະເທດຊິເຣຍ
ວ່າ ຄວນອອກຈາກທີ່ນັ້ນໃນໄວໆ ແລະກອງກຳລັງຊິເຣຍຈະເຂົ້າໄປໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ໃນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.
ກຸ່ມ Hezbollah ແມ່ນໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນກອງກຳລັງປະທານາທິບໍດີຊິເຣຍ ທ່ານ Bashar al-Assad ໃນການສູ້ລົບກັນຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດທີ່ຍືດເຍື້ອມາໄດ້ເກືອບ 6 ປີແລ້ວ.
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍປານໃດ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ Aleppo ຊຶ່ງພວກພວກຕໍ່ຕ້ານ ໄດ້ຍຶດເອົາໃນປີ 2012 ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນຍຸດທະສາດ ທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຈະໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານ Assad. ນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ກອງກຳລັງຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານໄດ້ສູນເສຍການຄວບຄຸມເທື່ອ ລະເລັກລະນ້ອຍ ໃນຂະນະທີ່ກອງກຳລັງຊິເຣຍ ແລະຣັດເຊຍທີ່ເປັນພັນທະມິດ ໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີທາງອາກາດຢ່າງຮ້າຍແຮງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະກອງກຳລັງພາກພື້ນດິນຂອງຊີເຣຍທີ່ໜຸນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍ ກໍເລີ້ມບຸກເຂົ້າໄປໃນເມືອງ Aleppo.
ທ່ານ Robert Mardini ຫົວໜ້າສະພາກາແດງສາກົນຫຼື ICRC ປະຈຳພາກຕາເວັນອອກກາງ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ອົງການ ICRC ໄດ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນຈຳນວນ 25 ພັນຄົນອອກຈາກພາກຕາເວັນອອກຂອງນະຄອນ Aleppo ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນພະຫັດ ເປັນຕົ້ນມາ.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຢ່າງເປັນເອກກະສັນ ຕໍ່ມະຕິ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງຄະນະສັງເກດການສະຫະປະຊາ ຊາດໄປກຳກັບເບິ່ງການຍົກຍ້າຍ ຈາກນະຄອນ Aleppo.
ການອະນຸມັດມະຕິຂອງຝຣັ່ງ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີການແຕກແຍກກັນຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ມີສະມາຊິກ 15 ປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຫັນຣັດເຊຍແລະຈີນ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດ
ຂອງລັດຖະບານຊິເຣຍ ໄດ້ໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງ ຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງ
ປະເທດຕາເວັນຕົກ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການສັງຫານປະຊາຊົນໃນເມືອງ Aleppo
ທີ່ມີມາເປັນເວລາຫລາຍໆເດືອນແລ້ວນັ້ນ.
ມະຕິຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພັກຝ່າຍ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການເຂົ້າເຖິງການຊ່ອຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳ ແລະທາງການແພດ ຢ່າງບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ
ໃດໆ ແລະໃຫ້ມີການນັບຖືແລະປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນໃນນະຄອນ Aleppo ແລະທົ່ວປະເທດຊິເຣຍ. ມະຕິທີ່ວ່ານີ້ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດທ່ານ Ban Ki-moon ປຶກສາຫາລືໃນທັນທີກັບຊິເຣຍແລະທຸກພັກຝ່າຍ ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະກະກຽມຫ້າງຫາຈັດການ ໃນການເດີນທາງໄປເຖິງ ຂອງຄະນະສັງເກດການ ທີ່ວ່ານີ້.
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