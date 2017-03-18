ອົບພະຍົບ 30 ກວ່າຄົນ ຖືກຍິງຕາຍ ເທິງເຮືອ ນອກຝັ່ງເຢເມນ

ມີລາຍງານວ່າ ຫລາຍກວ່າ 30 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ຫຼັງຈາກພວກໂຈມຕີຍິງປືນໃສ່ເຮືອ
ທີ່ຂົນພວກອົບພະຍົບຢູ່ທະເລແດງ ນອກແຄມຝັ່ງທະເລຂອງເຢເມນ.
ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ ທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ຂົນພວກອົບພະຍົບຊາວໂຊມາເລຍ ໄດ້ຖືກຍິງໂຈມຕີ
ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດຜ່ານມາໃກ້ໆເມືອງທ່າ Hudayah ທາງແຄມຝັ່ງຕາເວັນ
ຕົກຂອງເຢເມນອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Mohamed Abshir Gedi ຮອງປະທານ
ປະຊາຄົມຊາວໂຊມາເລຍທີ່ນະຄອນຫຼວງ Sanaa ຂອງເຢເມນ.
ທ່ານ Gedi ກ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ແມ່ນ 32 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 27 ຄົນ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພະແນກພາສາໂຊມາເລຍໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ພວກທີ່ບາດເຈັບແມ່ນ
ຮວມທັງ ແມ່ຍິງອາຍຸ 25 ປີທີ່ໄດ້ເສຍຂາຂອງນາງ.”
ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ກຸ່ມໃດເປັນຜູ້ຍິງປືນໃສ່ ເຮືອລຳດັ່ງກ່າວ. ອີງຕາມ
ລາຍງານຂ່າວແລ້ວ ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ໄດ້ໃຫ້ການ ແບບຂັດແຍ້ງກັນ ກ່ຽວກັບ
ວ່າການໂຈມຕີນີ້ ມາຈາກເຮຣີຄອບເຕີ້ ຫຼືມາຈາກເຮືອອີກລຳນຶ່ງກັນແທ້.
ປະເທດແນວໂຮມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ ທີ່ພວມທຳການຕໍ່ສູ້ກັບພວກກະບົດຮູຕີ ໃນ
ເຢເມນກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ມີສ່ວນພົວພັນໃດໆໃນການໂຈມຕີ ທີ່ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດເມືອງທ່າ
Hudayah ໃນມື້ວັນພະຫັດຜ່ານມາ.
ທ່ານ Gedi ກ່າວວ່າ ພວກອົບພະຍົບຈຸນີ້ ແມ່ນພວມເດີນທາງ ໄປຊູດານ ເພື່ອຫລົບ
ໜີຄວາມວຸ້ນວາຍໃນເຢເມນ. ປະເທດເຢເມນເປັນບ່ອນຢູ່ບ່ອນອາໄສຂອງພວກອົບ
ພະຍົບຊາວໂຊມາເລຍຫຼາຍກວ່າ 2 ແສນຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນຫຼົບໜີຄວາມທຸກຍາກແລະ
ຄວາມຮຸນແຮງໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ອົງການອົບພະຍົບຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ມັນເປັນເລື່ອງທີ່ໜ້າ “ຕົກໃຈ”
ກ່ຽວກັບການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ແລະເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄະນະປະຕິບັດງານ ພາກພື້ນ
ດິນໃນເຢເມນ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກ
ທີ່ເສຍຊີວິດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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