ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ອົບພະຍົບ 30 ກວ່າຄົນ ຖືກຍິງຕາຍ ເທິງເຮືອ ນອກຝັ່ງເຢເມນ

ສົບຂອງອົບພະຍົບໂຊມາເລຍ ຖືກຂົນອອກຈາກເຮືອ ຫຼັງຈາກ ມີການໂຈມຕີ ຢູ່ທະເລແດງ ນອກຝັ່ງເຢເມນ. (17 ມີນາ 2017)

ສົບຂອງອົບພະຍົບໂຊມາເລຍ ຖືກຂົນອອກຈາກເຮືອ ຫຼັງຈາກ ມີການໂຈມຕີ ຢູ່ທະເລແດງ ນອກຝັ່ງເຢເມນ. (17 ມີນາ 2017)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຫລາຍ​ກວ່າ 30 ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ຫຼັງ​ຈາກ​ພວກ​ໂຈມ​ຕີ​ຍິງ​ປືນ​ໃສ່​ເຮືອ
​ທີ່​ຂົນ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຢູ່​ທະ​ເລ​ແດງ ນອກ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ທະ​ເລ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ.

​ເຮືອ​ລຳ​ດັ່ງກ່າວ​ ​ທີ່ເຊື່ອກັນ​ວ່າ ຂົນ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຊາວ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ ​ໄດ້​ຖືກຍິງ​ໂຈມ​ຕີ ​
ໃນ​ຕອນ​ຄ່ຳ​ຂອງ​ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານ​ມາໃກ້ໆ​ເມືອງ​ທ່າ Hudayah ທາງແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​
ຕົກ​ຂອງ​ເຢ​ເມນອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ທ່ານ Mohamed Abshir Gedi ຮອງ​ປະທານ
​ປະຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ໂຊ​ມາ​ເລຍທີ່​ນະຄອນຫຼວງ Sanaa ຂອງເຢ​ເມນ.

ທ່ານ Gedi ກ່າວ​ວ່າ ​ໂຕ​ເລກ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແມ່ນ 32 ຄົນ ​ແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ 27 ຄົນ.
ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ພະ​ແນ​ກພາສາ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ວ່າ “ພວກທີ່​ບາດ​ເຈັບ​ແມ່ນ
​ຮວມທັງ ​ແມ່ຍິງ​ອາຍຸ 25 ປີ​ທີ່​ໄດ້​ເສຍ​ຂາ​ຂອງ​ນາງ.”

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ກຸ່ມ​ໃດ​ເປັນ​ຜູ້ຍິງ​ປືນ​ໃສ່ ​ເຮືອ​ລຳ​ດັ່ງກ່າວ.​ ອີງ​ຕາມ
​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ແລ້ວ ພວກ​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດການ ​ໄດ້​ໃຫ້ການ ​ແບບ​ຂັດ​ແຍ້​ງກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​
ວ່າການ​ໂຈມ​ຕີນີ້ ມາ​ຈາກ​ເຮຣີຄອບ​ເຕີ້ ຫຼືມາ​ຈາກ​ເຮືອ​ອີກ​ລຳ​ນຶ່ງ​ກັນ​ແທ້.

ປະ​ເທດ​ແນວ​ໂຮມ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ຊາ​ອຸ​ດີ ທີ່​ພວມ​ທຳ​ການ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ພວກ​ກະບົດ​ຮູ​ຕີ ​ໃນ
​ເຢ​ເມນກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນ​ໃດໆ​ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ທ່າ
Hudayah ​ໃນ​ມື້ວັນ​ພະຫັດ​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ Gedi ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ອົບ​ພະຍົບຈຸນີ້ ​ແມ່ນ​ພວມ​ເດີນທາງ​ ໄປ​ຊູ​ດານ ​ເພື່ອຫລົບ
ໜີຄວາມ​ວຸ້ນວາຍ​ໃນ​ເຢ​ເມນ. ປະ​ເທດ​ເຢ​ເມນ​ເປັນ​ບ່ອນຢູ່​ບ່ອນ​ອາ​ໄສ​ຂອງພວກ​ອົບ
​ພະຍົບຊາວ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ​ຫຼາຍກວ່າ 2 ​ແສນ​ຄົນທີ່​ໄດ້​ພາກັນ​ຫຼົບໜີ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ​ແລະ
​ຄວາມ​ຮຸ​ນ​ແຮງ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ອົງການ​ອົບ​ພະຍົບຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ເລື່ອງທີ່​ໜ້າ “ຕົກ​ໃຈ”
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເສຍ​ຊີວິດ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ເວົ້າວ່າ ຕົນ​ມີ​ຄະນະ​ປະຕິບັດ​ງານ ​ພາກ​ພື້ນ
ດິນ​ໃນ​ເຢ​ເມນ ​ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ທີ່​ລອດ​ຊີວິດ​ມາ​ໄດ້ ​ແລະ ຄອບຄົວ​ຂອງ​ພວກ
​ທີ່​ເສຍ​ຊີວິດ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG