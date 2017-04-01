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ພວກນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສ້າງຜິວໜັງຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງມາເປັນເວລາຂ້ອນຂ້າງດົນ
ນານມາແລ້ວ ແຕ່ວ່າການໃຊ້ເຄື່ອງພິມຊີວະພາບ ພິມໜັງອອກມານັ້ນ ທາງນັກວິທະ
ຍາສາດທັງຫລາຍເວົ້າວ່າ ເປັນການຄົ້ນພົບໃໝ່ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຫລາຍ. ດັ່ງທີ່ທ່ານ Jose Luis Jorcano, ຈາກພະແນກວິສະວະກໍາດ້ານຊີວະພາບ UC3M ທີ່ປະເທດສະເປນເວົ້າວ່າ:
“ການທີ່ເຮົາມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ເຄື່ອງພິມຊີວະພາບ ເພື່ອຄວບຄຸມຈໍານວນຂອງຜິວໜັງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະຄວບຄຸມເນື້ອທີ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມສາມາດອັນໃໝ່ ທີ່ບໍ່ຄາດຝັນມາກ່ອນ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາເຮັດຜິວໜັງດ້ວຍການໃຊ້ມື.”
ຈຸດຫລັກຂອງຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ ນໍ້າມຶກຊີວະພາບ ຊຶ່ງເປັນການປະດິດເຍື້ອຫຸ້ມແຊລທີ່ມີແຊລຂອງຜິວໜັງຂອງຄົນ ທີ່ເປັນແຊລເນື້ອເຍື້ອ ໜຽວຕິດກັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ແຊລສ້າງເສັ້ນໃຍ ຫຼື fibroblast ແລະວັດຖຸຊີວະພາບອັນອື່ນໆ.
ບໍລິສັດ Biodan ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດວິສະວະກໍາດ້ານຊີວະພາບ ກໍາລັງໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບພວກນັກຄົ້ນຄວ້າ. ພວກຫົວໜ້າທີມຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ຂັ້ນຕອນການປູກຜິວໜັງພົວພັນກັບການພົ່ນ “ນໍ້າມຶກຊີວະພາບ” ໃສ່ແຜ່ນແປ້ນພິມ ທີ່ຜິວໜັງກໍ່ຕົວຂຶ້ນ. ດັ່ງທີ່ທ່ານ Alfredo Brisac, ຈາກກຸ່ມ Biodan ອະທິບາຍວ່າ:
“ພວກເຮົາຜະລິດຜິວໜັງຂອງຄົນໄດ້ 100 ເປີເຊັນ ດ້ວຍການໃຊ້ຊັ້ນໜັງຫລັກ ຂອງມັນເອງສອງຢ່າງ: ຄືຜິວໜັງຊັ້ນໃນ ແລະຜິວໜັງຊັ້ນນອກສຸດ ທີ່ສາມາດສ້າງທາດໂຄລາເຈນເອົາເອງໄດ້. ມັນສາມາດນໍາໄປໃຊ້ຢູ່ໃນຂະແໜງການແພດ ຫລື ອຸດສາຫະກໍາ ສໍາລັບປິ່ນປົວການຖືກບາດເຈັບ ຫລືຖືກໄຟໄໝ້ ຫລືນໍ້າຮ້ອນລວກ. ນອກນັ້ນ ມັນຍັງສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການທົດລອງ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາທາງດ້ານເຄມີ, ດ້ານເພຊັດສະກຳ ຫລື ເຄື່ອງສໍາອາງຕ່າງໆ”
ຜິວໜັງຊີວະພາບສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ດ້ວຍການໃຊ້ ແຊລຜິວໜັງຂອງຄົນ ເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນຂະແໜງການແພດ ເຊັ່ນການປິ່ນປົວການຖືກເຜົາໄໝ້ຢ່າງຮ້າຍແຮງ.
ເຄື່ອງພິມດັ່ງກ່າວສາມາດຜະລິດໜັງທີ່ພິມອອກໄດ້ປະມານ 100 ຊັງຕີແມັດມົນທົນ ໃນເວລາປະມານເຄິ່ງຊົ່ວໂມງ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າເວົ້າວ່າ ເລີ້ມຈາກນີ້ໄປ ບາດກ້າວທີ່ຖືກຕ້ອງຕໍ່ໄປກໍຄື ດໍາເນີນການດ້ານວິສະວະກໍາຊີວະພາບສຳລັບອະໄວຍະວະທຸກປະເພດ. ດັ່ງທີ່ທ່ານJose Luis Jorcano, ຈາກພະແນກວິສະວະກໍາດ້ານຊີວະພາບ UC3M ທີ່ສະເປນກ່າວສະຫລຸບວ່າ:
“ຄວາມຄິດສໍາລັບອະນາຄົດກໍຄື ຄວາມສາມາດໃນການພິມອະໄວຍະວະທີ່ມີ
ຄວາມສັບສົນ ເຊັ່ນ ໝາກຫົວໃຈ ຫລືໝາກໄຂ່ຫລັງ ແຕ່ວ່າ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າໄປນັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ແລ້ວ ອັນນັ້ນຄືຄວາມປາດຖະໜາ ແລະຄວາມຝັນ
ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານນີ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ
ມັນກໍຍັງບໍ່ທັນມີກໍານົດເທື່ອວ່າຈະເປັນໄປໄດ້ມື້ໃດ.”
ປັດຈຸບັນຜິວໜັງຊີວະພາບ ກໍາລັງໄດ້ຮັບການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຢູ່ ໂດຍອົງການວາງລະບຽບຂອງຢູໂຣບ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າມັນປອດໄພ ຫາກແຕ່ວ່າ ກໍຈະສາມາດມີໄວ້
ໃຫ້ໃຊ້ໃນຂະແໜງການແພດ ແລະເພສັດຊະກຳໃນໄວໆນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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