ຜູ້ບັນຊາການ ທະຫານສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ຄູ່ແຂ່ງໃນລີເບຍ ຕ້ອງເຂົ້າຫາກັນ ເພື່ອສັນຕິພາບ

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ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ໃນອາຟຣິກາ ທີ່ຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານທາງ
ທະຫານ ຢູ່ທົ່ວທະວີບກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ມີຫົນທາງດຽວເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະນຳໄປສູ່ສັນຕິ
ພາບໃນລີເບຍກໍຄືເອົາລັດຖະບານທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງມາເຂົ້າກັນ. ນາຍພົນ Thomas
Waldhauser ໄດ້ຖະແຫລງຢູ່ກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ນະ ຄອນ Munich ກ່ອນໜ້າການປະຕິບັດງານ Flintlock ຊຶ່ງເປັນການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານທີ່
ກຳລັງຈະເລີ້ມຂຶ້ນດ້ວຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງ 7 ປະເທດໃນອາຟຣິກາ. Henry
Ridgwell ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ Munich ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳມາສະເນີທ່ານ.
ຄວາມສັບສົນວຸ້ນວາຍທາງການເມືອງໃນລີເບຍຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ. ລັດ ຖະບານແຫ່ງ
ຄວາມປອງດອງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກສາກົນ ຄວບຄຸມພຽງແຕ່ບາງສ່ວນ
ຂອງນະຄອນ Tipoli. ສ່ວນອຳນາດທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງພວມ ຍາດແຍ່ງເອົານະຄອນຫລວງ ແລະຫົວເມືອງອື່ນ. ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກ ຂອງປະເທດ ນາຍພົນ Khalifa Haftar ຈາກກອງທັບແຫ່ງຊາດລີເບຍເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ.
ໃນການຖະແຫລງຕໍ່ວີໂອເອ ເມື່ອວັນອາທິດທີ່ແລ້ວນີ້ ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນ
ຄົງ Munich ນາຍພົນ Thomas Waldhauser ຜູ້ບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດໃນ
ອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີການຕົກລົງສ້າງຄວາມເປັນເອກ
ກະພາບ.
ນາຍພົນ Waldhauser ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງ ເປັນທີ່ສົງໄສກ່ຽວກັບຄວາມຈິງທີ່ວ່າ
ນາຍພົນ Haftar ແລະອິດທິພົນຂອງທ່ານ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນ
ອອກ ເປັນສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ. ແລະບ່ອນນີ້ ເປັນບ່ອນທີ່ເຮົາເວົ້າ
ເຖິງການແກ້ໄຂທາງການເມືອງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີຂຶ້ນ ນີ້ແມ່ນບ່ອນເລີ້ມຕົ້ນທັງໝົດ.”
ກຳລັງຂອງນາຍພົນ Haftar ຄວບຄຸມສ່ວນໃຫຍ່ຂອງບໍ່ນໍ້າມັນລີເບຍ. ບໍລິສັດລັດ
ວິສາຫະກິດນ້ຳມັນຍັກໃຫຍ່ Rosneft ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຂັ້ນ ຕົ້ນກັ ບໍລິສັດນໍ້າມັນແຫ່ງຊາດລີເບຍໃນວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະລົງທຶນຫລາຍພັນລ້ານ
ໂດລາ.
ມັນເປັນການເຄື່ອນໄຫວຫລ້າສຸດຂອງມົສກູ ທີ່ໃຫ້ການຢືນຢັນຄັ້ງໃໝ່ໃນສາຍສຳ
ພັນກັບລີເບຍ ແລະເປັນຫລັກຖານເພີ້ມຕື່ມ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນຕໍ່ນາຍພົນ Haftar. ນາຍພົນ Waldhauser
ຮັບຮູ້ວ່າ ມີທ່າທາງວ່າຣັດເຊຍຈະມີບົດບາດໃນແກ້ໄຂໃດໆກໍຕາມ.
ນາຍພົນ Waldhauser ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຍິນດີຕ້ອນຮັບ ການຊ່ວຍເຫລືອ
ຂອງໃຜກໍຕາມ ເປົ້າໝາຍກໍຄື ເອົາທັງສອງພວກນີ້ມາເຂົ້າກັນ. ເປົ້າໝາຍກໍຄື
ເອົາທັງສອງພວກນີ້ ມາໂອ້ລົມກັນ ແລະເປົ້າໝາຍກໍຄືອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ນຶກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້.”
ສະຫະລັດໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ຢູ່ໃນ
ປະເທດລີເບຍ.
ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ກຳລັງສ້າງພາຄີຢູ່ໃນເຂດ Sahel ທີ່ແນໃສ່ການໂຈມຕີພວກກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍທຳການຊ້ອມລົບ ແລະຝຶກແອບ
ປະຈຳປີ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ ການປະຕິບັດງານ Flintlock.
ໄນຈີເຣຍເປັນພາຄີທີ່ສຳຄັນໃນຂົງເຂດ ແລະສະຫະລັດ ໃດ້ໃຫ້ການສະໝັບ
ສະໜູນດ້ານການສືບລັບຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ພວມຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມ Boko
Haram ຊຶ່ງເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງລັດອິສລາມນັ້ນ.
ໃນການຖະແຫຼງ ທີ່ນະຄອນ Munich ນາຍພົນຕີ Babagana Monguno ກ່າວ
ວ່າ ສະມາຄົມກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ທົ່ວໂລກ ໝາຍຄວາມວ່າການຮ່ວມືສາກົນເປັນທີ່
ສຳຄັນສຸດ.
ພົນຕີ Monguno ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີໄນຈີເຣຍ
ກ່າວວ່າ “ການລຸກຮືຂຶ້ນໃນລີເບຍ ແລະການຍ້ອມແພ້ໃນທີ່ສຸດຂອງລັດຖະບານ
Godhafi ທີ່ເປັນຜົນໃຫ້ມີການຫລັ່ງໄຫລຂອງອາວຸດແລະຜູ້ຄົນອອກໄປສູ່ພາກ
ໃຕ້. ບ່ອນທີ່ຕາມທຳມະຊາດທີ່ສຸດ ຢູ່ທາງໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ຂອງອາຟຣິ
ກາ ຮັບເອົາການຫລັ່ງໄຫລດັ່ງກ່າວກໍແມ່ນໄນຈີເຣຍ.”
ກອງທັບໄນຈີເຣຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າລ່ວງລະເມີດສິດທິມະນຸດ ໂດຍອົງການນິລະ
ໂທດກຳສາກົນ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກຸ່ມ Boko Haram. ນາຍພົນ Waldhauser
ກ່າວວ່າ ກອງທັບສະຫະລັດ ຖືວ່າການກ່າວຫາໃນທຳນອງນີ້ ເປັນເລື່ອງທີ່ຮ້າຍ
ແຮງ ເວລາເຮັດວຽກກັບບັນດາປະເທດພາຄີ.
ນາຍພົນ Waldhauser ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານ
ຈັນຍາບັນ ຢູ່ໃນສະໜາມລົບ. ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ເປັນພາກສ່ວນໃນການເຝິກຊ້ອມ
ຂອງພວກເຮົາ ແລະພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະເນັ້ນໜັກວ່າ ຫລາຍກວ່າ ຄວາມ
ຄາດໝາຍໄວ້ເຫລົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນລະບົບທີ່ຖືກກົດໝາຍ ແຕ່ຢູ່ໃນ ດ້ານລະບົບ
ກົດໝາຍນຳດ້ວຍ ໃນການໂອ້ລົມຂອງພວກເຮົາກັບບັນດາຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນ
ອີກດ້ວຍ.”
ການຊ້ອມລົບ Flintlock ປີ 2017 ເປັນເວລາສາມອາທິດ ຈະນຳເອົາພວກທະ
ຫານ 2,000 ຄົນ ຈາກ 20 ກວ່າປະເທດ ໃນອາຟຣິກາ ຢູໂຣບ ແລະບັນດາ
ປະເທດໃນອາເມຣິກາເໜືອ ມາພົບພໍ້ກັນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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