ລັດຮາວາຍ ໄດ້ກາຍມາເປັນລັດທຳອິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຍື່ນຟ້ອງດຳລັດທີ່ໄດ້ມີການ
ດັດແກ້ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ສັ່ງໃຫ້ໂຈະການເດີນທາງຈາກຫົກ
ປະເທດ ທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນມຸສລິມ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປາຊິຟິກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງ ໃນວັນພຸດ
ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຢູ່ທີ່ສານລັດຖະບານກາງໃນນະຄອນໂຮໂນລູລູໂດຍໂຕ້ຖຽງວ່າ ດຳລັດ
ໃໝ່ຈະເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວມຸສລິມຢູ່ໃນລັດ ພວກນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຊັນດຳລັດສະບັບໃໝ່ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະການເດີນ
ທາງຂອງປະຊາຊົນຈາກ 6 ປະເທດຄື ອີຣ່ານ ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ ຊີເຣຍ ແລະ
ເຢເມນ ເດີນທາງເຂົ້າມາສະຫະລັດ ເປັນເວລາສາມເດືອນ ແລະປິດໂຄງການຕັ້ງຖິ່ນ
ຖານໃໝ່ພວກອົບພະຍົກຢູ່ໃນສະຫະລັດເປັນເວລາສີ່ເດືອນ. ດຳລັດດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກວມ
ເອົາຜູ້ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບວີຊ່າກ່ອນວັນທີ 22 ເດືອນມັງກອນ ຫລືຜູ້ທີ່ມີບັດຂຽວແລ້ວນັ້ນ.
ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານຈະຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບການຍື່ນຟ້ອງຂອງລັດຮາ
ວາຍ ໃນວັນທີ 25 ມີນາຈະມາເຖິງນີ້ ນຶ່ງມື້ກ່ອນທີ່ດຳລັດສະບັບໃໝ່ຈະເລີ່ມມີຜົນບັງ
ຄັບໃຊ້.
ດຳລັດສະບັບທໍາອິດທີ່ໄດ້ອອກໃນເດືອນມັງກອນ ໄດ້ສ້າງຄວາມສັບສົນ ແລະວຸ້ນວາຍ
ຢູ່ທີ່ສະໜາມບິນໃນທົ່ວປະເທດ ພ້ອມດ້ວຍພວກເດີນທາງທີ່ມາຈາກເຈັດປະເທດທີ່ໄດ້
ຖືກກັກຂັງຫລັງຈາກໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງ ແລະໄດ້ນຳໄປສູ່ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ
ຫລາຍສິບຄະດີ ທີ່ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຢູ່່ສານອຸທອນລັດຖະບານກາງ ແລະໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ຫ້າມຊົ່ວຄາວໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດສະບັບນີ້.
ດຳລັດສະບັບໃໝ່ໄດ້ລຶບຊື່ອີຣັກອອກຈາກບັນຊີຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນ ຄຳສັ່ງໂຈະການເດີນທາງເທື່ອທຳອິດ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ິມເປັນພາສາອັງກິດ
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