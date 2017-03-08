ລັດຮາວາຍ ຍື່ນຂໍ້ທ້າທາຍ ຕໍ່ດຳລັດຫ້າມ ເດີນທາງເຂົ້າ ສະຫະລັດ ສະບັບໃໝ່

ສານລັດຖະບານກາງ ສະຫະລັດ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ ໃຫ້ຈັດການໂຕ້ຖຽງກັນ ໃນສັບປະດາ
ໜ້າ ກ່ຽວກັບ ການທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ຕໍ່ດຳລັດສະບັບໃໝ່ ຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໂຈະໂຄງການຮັບເອົາຊາວອົບພະຍົບເຂົ້າມາໃນປະເທດ ແລະ ໂຈະການ
ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງເປັນການຊົ່ວຄາວ ໂດຍພວກຄົນທີ່ມາຈາກ 6 ປະເທດ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ.
ລັດ ຮາວາຍ ໄດ້ຍື່ນຄຳຮ້ອງທ້າທາຍທາງກົດໝາຍ ຕໍ່ດຳລັດສະບັບຕົ້ນຕໍຂອງທ່ານທຣຳ
ທີ່ໄດ້ລົງນາມໃນເດືອນມັງກອນ ແຕ່ກໍລະນີອັນນັ້ນ ໄດ້ຖືກໂຈະໄວ້ ຫຼັງຈາກສານລັດຖະ
ບານກາງ ແຫ່ງອື່ນ ໄດ້ຕັດສິນວ່າ ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດປະກາດໃຊ້ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວໄດ້.
ບັດນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ອອກດຳລັດບໍລິຫານ ສະບັບໃໝ່ ທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ຖອນການຂໍ
ອຸທອນຕໍ່ຄຳຕັດສິນຂອງສານ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ລັດຮາວາຍຈຶ່ງກ່າວວ່າ ຄຳຮ້ອງທ້າທາຍ
ຂອງຕົນ ຕໍ່ການຫາມເດີນທາງເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຄວນຈະດຳເນີນການໄປໜ້າ.
ພາຍໃຕ້ໄລຍະເວລາ ທີ່ໄດ້ຕົງລົງໂດຍທັງສອງຝ່າຍ ດັ່ງທີ່ໄດ້ຖືກອະທິບາຍໃນເອກກະ ສານທີ່ຍື່ນຕໍ່ສານໃນວັນອັງຄານວານນີ້ນັ້ນ ລັດຮາວາຍ ຈະຕ້ອງຍື່ນຄຳຮ້ອງທ້າທ້າຍ ດັດແກ້ຂອງຕົນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄຳຕອບ ພາຍໃນວັນທີ
13 ມີນາ ແລະ ການໂຕ້ຖຽງຈະຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 15 ມີນານີ້.
ດຳລັດບໍລິຫານ ຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນເວລາ 12 ໂມງ 01 ນາທີ ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ
16 ມີນາ ຈະມາເຖິງນີ້ ຕາມເວລາໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ແຕ່ຕາມເວລາລັດຮາວາຍ
ແລ້ວ ແມ່ນ 6 ຊົ່ວໂມງນຳຫລັງ ສະນັ້ນ ດຳລັດນີ້ ຈະເລີ້ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນແລງວັນທີ
15 ມີນາ.
ດຳລັດໂຈະການເດີນທາງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ມີກຳນົດເວລາ 90 ມື້ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ອອກວີຊາໃໝ່ ແກ່ພວກຄົນທີ່ມາຈາກບັນດາປະເທດ ອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ເຢເມນ ລີເບຍ
ໂຊມາເລຍ ແລະ ຊູດານ. ນອກນັ້ນ ຍັງໂຈະການຮັບເອົາພວກ ອົບພະຍົບເຂົ້າມາ ໃນ
ປະເທດ ເປັນເວລາ 120 ມື້. ລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ ດຳລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີ
ຄວາມຈຳເປັນ ເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ການຕຳນິ
ຂອງພວກຄົນຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ມັນເປັນການແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຊາວມຸສລິມ.
ຫົວໜ້າພະແນກຍຸຕິທຳຂອງລັດຮາວາຍ ທ່ານ Doug Chin ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນ ຜ່ານ
ມານີ້ວ່າ ດຳລັດສະບັບໃໝ່ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ນອກເໜືອໄປຈາກການຫ້າມພວກຊາວມຸສລິມ
ໃນຮູບແບບໃໝ່ ເທົ່ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ