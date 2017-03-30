ຜູ້ພິພາກສາສານລັດຖະບານກາງທ່ານນຶ່ງ ໄດ້ຂະຫຍາຍການສັ່ງໃຫ້ໂຈະດຳລັດຝ່າຍ
ບໍລິຫານ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Donald Trump ທີ່ໄດ້ຫ້າມຜູ້ຄົນ ຈາກ 6 ປະເທດ ທີ່
ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເປັນການຊົ່ວຄາວແລະຢຸດຮັບ
ເອົາພວກຊາວອົບພະຍົບນຳ.
ຜູ້ພິພາກສາສານປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Derrick Watson ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈະ
ບໍ່ໃຫ້ລັດຖະບານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ທີ່ອອກໃນວັນທີ 15 ມີນາ ເປັນການຊົ່ວຄາວ.
ການຕັດສິນເທື່ອໃໝ່ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແມ່ນຂະຫຍາຍອອກໄປອີກ ຄຳສັ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນ
ຂອງສານຕໍ່ດຳລັດຂອງທ່ານ Trump ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງລັດ Hawaii ທີ່ນຳໃຊ້ໃນ
ທົ່ວປະເທດ.
ຜູ້ພິພາກສາ Watson ໄດ້ຂຽນວ່າ ສະພາບການຕ່າງໆ ທີ່ພາໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຕັດສິນ
ໃນຂັ້ນຕົ້ນນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ປ່ຽນແປງໃດໆ ຊຶ່ງຮວມທັງ ການທີ່ລັດ Hawaii ຖົກຖຽງວ່າ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ Trump ແລະພັກພວກຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນແນໃສ່ແຕ່ຊາວມຸສລິມ
ເປັນການສະເພາະ. ຜູ້ພິພາກສາສານທ່ານນີ້ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ລັດຂອງທ່ານວ່າ ມີການ
ສ້າງຕັ້ງເປັນປຶກແຜ່ນພຽງພໍ ທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການທ້າທາຍຕໍ່ການເກືອດຫ້າມ
ທີ່ວ່ານີ້ ໂດຍອີງຕາມພື້ນຖານທີ່ວ່າມັນໄດ້ລະເມີດຕໍ່ລັດຖະທຳມະນູນ ໃນວັກທີ່ບັງຄັບ
ວ່າ ການເອົາບາດກ້າວຂອງລັດຖະບານ ຕ້ອງມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ ບໍ່ກ່ຽວກັບທາງສາສະໜາ.
ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ Trump ນັ້ນຄັ້ງນຶ່ງ ທ່ານເຄີຍຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ເກືອດຫ້າມຊາວມຸສລິມທັງໝົດ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ
ຊຶ່ງເປັນນະໂຍບາຍ ທີ່ຕໍ່ມາຖືກປ່ຽນໃຫ້ເປັນ “ການກວດກາຢ່າງລະອຽດ” ຂອງພວກ
ປະ ເທດທີ່ມີສ່ວນພົວພັນກັບກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ Trump ໄດ້ສືບຕໍ່ຢືນຢັດວ່າ ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານນັ້ນບໍ່ແມ່ນ
ການເກືອດຫ້າມຕໍ່ຊາວມຸສລິມ ແລະປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຖົກຖຽງວ່າ ດຳລັດຝ່າຍບໍລິຫານ
ນີ້ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຮວມທັງ ການບໍ່
ອອກວີຊາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນ ທີ່ມາຈາກປະເທດ ອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ລີເບຍ ເຢເມນ ໂຊມາເລຍ ແລະຊູດານເປັນເວລາ 90 ວັນ ແລະໂຈະໂຄງການຮັບອົບພະຍົບ ເປັນເວລາ 120 ວັນ.
ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວ ຈະມີການທົບທວນກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນໃນການກວດກາ ແລະຈະ
ເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງແບບໃດ ໃຫ້ແກ່ການກວດກາດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ພິພາກສາ Watson ໄດ້ກ່າວໃນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ
ສານທັງຫຼາຍ ຄວນຈະເມີນເສີຍ ຕໍ່ຄວາມໝາຍທີ່ຫ້ອມລ້ອມຄຳສັ່ງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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