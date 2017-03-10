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ການຢັ່ງຫາງສຽງ ສະແດງວ່າ ມີຄວາມກຽດຊັງ ຕໍ່ຊົນ​ກຸ່ມໜ້ອຍ ເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນ​ ສຫລ ​​

ປ່າຊ້າຂອງຊາວຢີວ ທີ່ ເມືອງ Philadelphia ລັດ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.

ປ່າຊ້າຂອງຊາວຢີວ ທີ່ ເມືອງ Philadelphia ລັດ ທີ່ຖືກທໍາລາຍ ໃນເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມາ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ສໍາ​ຫລວດ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງຄັ້ງ​ໃໝ່​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ 63​ເປີ​ເຊັນ ​
ເຊື່ອ​ວ່າ ລະດັບ​ຄວາມກຽດຊັງແລະ​ຄວາມ​ລໍາອຽງ ທີ່​ມີ​ຕໍ່ຊົນ​ກຸ່ມໜ້ອຍ ຢູ່​ໃນ​ສະຫະລັດ
​ໄດ້ເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ທ່ານ Donald Trump ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເປັນ​ປະທາ
ນາທິບໍດີ ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ປີ​ກາຍ ​ເປັນຕົ້ນມາ.

ເຊີນທ່ານຮັບຟັງຂ່າວການສໍາຫລວດຄວາມກຽດຊັງໃນສຫລ
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ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ໂດຍ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Quinnipiac ​ໃນ​ລັດ Connecticut ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ວ່າ 32​ເປີ​ເຊັນ ຄິດ​ວ່າ​ ລະດັບ​ຄວາມ
ກຽດຊັງບໍ່ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ແລະ 2​ເປີ​ເຊັນ ຄິດ​ວ່າ ​ລະດັບ​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຫລຸດ​ລົງ ໃນ​ຂະ
ນະ​ທີ່ 3​ເປີ​ເຊັນ ບໍ່ອອກ​ຄໍາ​ເຫັນ​ຫຍັງ.

ຫລາຍ​ກວ່າ ¾ ຫລື 77​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ສໍາ​ຫລວດ ຮູ້ສຶກ​ວ່າ ຄວາມ​
ລໍາອຽງທີ່​ມີ​ຕໍ່ກຸ່ມ​ຊົນ​ກຸ່ມໜ້ອຍ ​ແມ່ນຮ້າຍ​ແຮງ “ຫລາຍ” ຫລື “ຂ້ອນ​ຂ້າງຮ້າຍ​ແຮງ​ຫລາຍ”.
​ໃນ​ຈໍານວນ​ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດນັ້ນ, 48 ​ເປີ​ເຊັນ​ເວົ້າວ່າ ຄວາມ​ລໍາອຽງດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ “​ຮ້າຍ​ແຮງຫລາຍ” ​ເມື່ອ​ທຽບກັບ 41​ເປີ​ເຊັນ ຮູ້ສຶກ​ແບບ​ນັ້ນ ​ໃນ​ການຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ໃນ​ຄັ້ງກ່ອນ
ທີ່​ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ຮູ້​ໃນ​ວັນ​ທີ 29 ມິຖຸນາ ປີ 2016.

ພຽງ​ແຕ່ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ​ເດືອນ​ດຽວເທົ່າ​ນັ້ນ ລະດັບຄວາມ​ຄິດ ຕໍ່ຕ້ານ​ຊາວ​ຢີວ ​ໄດ້​ເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ. 70​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກຕັ້ງຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຄວາມ​ກຽດຊັງ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່ຊາວ ຢີວແມ່ນຮ້າຍ​ແຮງ “ຫລາຍ” ຫລື “ຂ້ອນ​ຂ້າງຫລາຍ”, ຊຶ່ງ​ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງ​ແຮງ​ຈາກ​ 49​ເປີ​ເຊັນ ທີ່​ພົບ​ຢູ່​ໃນການ​ສໍາ​ຫລວດ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ ​ໃນວັນ​ທີ 8 ​ກຸມພາ ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ຜູ້​ເຂົ້າຮ່ວມ​ການ​ສໍາ​ຫລວດ ໃຫ້​ຄວາມເຫັນ ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຮັບ​ມືຂອງປະທານາທິບໍດີ Trump ຕໍ່ການ​ນາບ​ຂູ່​ທີ່​ຈະໂຈມ​ຕີດ້ວຍ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່ສູນ​ປະຊາ​ຄົມ​ຊາວ​ຢີວ ​ແລະ​ການ​ທໍາລາຍ​ທີ່ປ່າຊ້າ​ຂອງ​ຊາວ​ຢີວ ​ໃນ​ລະດັບ​ເກືອ​ຍບເທົ່າໆ ກັນ ຊຶ່ງ​ 37​ເປີ​ເຊັນ ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ນໍາ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ 38​ເປີ​ເຊັນ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນໍາ.

ທ່ານ Tim Malloy, ​ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ Quinnipiac ກ່າວ​ວ່າ “ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນ​ມີ​ຄວາມ​ກັງວົນ​ໃຈ​ວ່າ ກໍາລັງ​ມືດ​ຂອງ​ຄວາມ​ລໍາອຽງ ​ແລະການ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຊາວ​ຢີວ ກໍາລັງ​ຈະ​ເຜີຍ​ໃຫ້​ເຫັນພວກ​ທີ່​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ.” “​ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກຕັ້ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຊື່ອໝັ້ນ ກັບການ​ຮັບ​ມືຂອງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ປັດຈຸບັນ ໜ້ອຍລົງ”

​ໃນຄຳ​ປາ​ໄສ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະສະພາ ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 28 ກຸມພາ ຜ່ານ​ມານີ້ ປະທານາ
ທິບໍດີ Trump ​ໄດ້​ປະນາມ ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ນັກ​ວິ​ສະ​ວະ​ກອນ​ດ້ານ​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ້ຊາວ​
ອິນ​ເດຍ 6 ມື້ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ທີ່​ລັດ Kansas ​ໂດຍເອີ້ນການ​ສັງຫານ​ນີ້ວ່າ “​ເປັນ​ການ​ກະ ທຳ​ທີ່​ມີ​ຈຸດປະສົງ​ຮ້າຍ​ທາງ​ດ້ານ​ເຊື້ອຊາດ​ຜິວ​ພັນ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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