ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງ Nikki
Haley ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ເຫັນ “ການເອົາບາດກ້າວໃດນຶ່ງໃນທາງບວກ”
ຈາກເກົາຫຼີເໜືອກ່ອນທີ່ຈະມີການເຈລະຈາໃດໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນແຫຼມ
ເກົາຫຼີ ສາມາດເລີ່ມຂຶ້ນໄດ້.
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການປະຊຸມລາຍງານສຸກເສີນແບບປິດລັບ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລ້ວ ທ່ານນນາງ Haley ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ນຳ
ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Kim Jong Un ບໍ່ແມ່ນ “ບຸກຄົນທີ່ມີເຫດຜົນ” ແລະວ່າ ສະພາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງ ບໍ່ໄດ້ “ປະຕິເສດກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃດໆ” ໃນການທົບທວນຂອງຕົນ
ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອ.
ເຊີນຊົມ: ທ່ານນາງ Haley ກ່າວເຖິງ Kim Jong Un
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ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໄດ້ຈັດປະຊຸມຮັບຟັງລາຍງານພິເສດແບບປິດລັບ ກ່ຽວກັບການທົດ
ລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງຫລ້າສຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການຮຽກຮ້ອງ
ຂອງຈີນ ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະສະຫະລັດ ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຫຼີກລ່ຽງ “ການປະ
ທະກັນ.”
ກ່ອນກອງປະຊຸມໃນວັນພຸດວານນີ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານ
Wang Yi ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອໂຈະໂຄງການນິວເຄລຍຂອງຕົນ ແລະກິດຈະກຳ
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບລູກສອນໄຟ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນ ໃຫ້ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຢຸດ
ເຊົາການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ.
ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກປະນາມໂດຍອີກຝ່າຍນຶ່ງ ທີ່ທ່ານ Wang ອະທິ
ບາຍວ່າ ເປັນ “ການເລັ່ງລົດໄຟເຂົ້າຫາກັນ ໂດຍບໍ່ມີຝ່າຍໃດຢາກປ່ອຍທາງໃຫ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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