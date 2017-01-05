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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນັກໂທດ 4 ຄົນ ຈາກສູນ​ຄຸມ​ຂັງ ກວນຕານາໂມ ຈະຖືກສົ່ງໄປ Saudi Arabia

ພະອາທິດອັສດົງ ໃນສູນ​ຄຸມ​ຂັງ​ທະຫານທີ່ອ່າວ Guantanamo X-Ray, ທີ່ໃຊ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນກຸ່ມ al-Qaida ແລະກຸ່ມ Taliban ພວກຊຶ່ງໄດ້ຖືກຄຸມຂັງກ່ອນການໂຈມຕີ ວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາ, ໃນອ່າວ Guantanamo, Cuba.

ພະອາທິດອັສດົງ ໃນສູນ​ຄຸມ​ຂັງ​ທະຫານທີ່ອ່າວ Guantanamo X-Ray, ທີ່ໃຊ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນກຸ່ມ al-Qaida ແລະກຸ່ມ Taliban ພວກຊຶ່ງໄດ້ຖືກຄຸມຂັງກ່ອນການໂຈມຕີ ວັນທີ 11 ເດືອນກັນຍາ, ໃນອ່າວ Guantanamo, Cuba.

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ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂອ​ບາ​ມາ ຈະ​ສົ່ງ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ 4 ຄົນ ​ໄປຍັງ Saudi Arabia
ຈາກ​ສູນ​ຄຸມ​ຂັງ​ທະຫານ​ສະຫະລັດທີ່ອ່າວ Guantanamo ປະ​ເທດ Cuba. ຊື່​ແລະ​ສັນຊາດ ​ຂອງພວກ​ນັກ​ໂທດທັງສີ່​ ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ມີ​ລາຍ​ລະອຽດ​ເທື່ອ.

ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ ​ໄດ້​ພະຍາຍາມ​ເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ນັກ​ໂທດຢ່າງ​ນ້ອຍ 19 ຄົນ ​ໄປ​ຍັງ 4 ປະ​ເທດ ຮວມມີ ອິຕາ​ລີ ​ໂອ​ມານ Saudi Arabia ​ແລະ​ສະຫະລັດ Arab Emirates ກ່ອນ​ທີ່ທ່ານ​ Donald Trump ​ເຂົ້າ​ສາບານ​ຕົວ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 20 ມັງກອນນີ້.

ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ກ່າວ​ວ່າ ການສົ່ງພວກ​ນັກ​ໂທດນີ້ ​ຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່ ​ເຖິງແມ່ນຈະ​ ​ບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການເຫັນ​ພ້ອມ​ຈາກ​ທ່ານ Trump ກໍຕາມ.

ປະທານາທິບໍດີ​ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃໝ່ ທ່ານ Trump ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ສັນຍານ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ໃນອ່າວ Guantanamo ຄວນ​ຈະ​ຖືກຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່ທີ່​ນັ້ນ
ຕໍ່​ໄປ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ການ​ທົບ​ທວນຄືນຂອງ​ໜ່ວຍ​ງານ​ພາຍ​ໃນອົງການ ທີ່​ ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ
ພວກ​ນັກ​ໂທດຫຼາຍໆ​ຄົນນີ້ ຄົບ​ກຳໜົດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ຄຸມ​ຂັງ​ໄດ້​ແລ້ວ.

“ມັນ​ບໍ່​ຄວນ​ມີ​ການ​ສົ່ງພວກ​ນັກ​ໂທດ​ຈາກ​ອ່າວ Guantanamo,” ຊຶ່ງນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂໍ້ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ Trump ທີ່​ໄດ້ສົ່ງ​ທາງ Twitter ​ແລະ​ທ່ານ Trump ຍັງ​ໄດ້​ຂຽນ​ຕໍ່​ວ່າ “ຜູ້​ຄົນ
​ພວກ​ນີ້​ເປັນ​ອັນຕະລາຍ​ທີ່​ຮຸນ​ແຮງ ​ແລະ​ບໍ່​ຄວນ​ຈະ​ສົ່ງ​ກັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະໜາມ​ລົບ.”

ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ​ແຜນການ​ສົ່ງພວກ​ນັກ​ໂທດ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ ມັນ​ຍັງ​ຈະ​ເຫຼືອນັກ​ໂທດ ອີກ 40 ຄົນ ຊຶ່ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້ ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ຂອງປະທານາທິບໍດີໂອ​ບາ​ມາທີ່​ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ຈະ​ປິດ​ສະຖານ​ທີ່​ກັກ​ຂັງດັ່ງກ່າວນີ້​ລົງ ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ຮອບ​ທຳອິດນັ້ນ ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວ.

ທ່ານ Trump ​ໄດ້​ປະຕິຍານ​ທີ່​ຈະເປີດ ​ຄຸກ​ທະຫານ​ທີ່ອ່າວ Guantanamo ​ນີ້​ໄວ້ຕໍ່​ໄປ ແລະຈະ​ “ກັກ​ຂັງພວກ​ທີ່​ບໍ່​ດີ​ໄວ້ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້​ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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