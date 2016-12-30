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ຕຳຫລວດບຣາຊິລ ໃນນະຄອນ Rio ກ່າວວ່າຊາກສົບ ເຊື່ອວ່າແມ່ນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຣິສ

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໂດຍ ບຣາຊີລ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຣິສ ທ່ານ Kyriakos Amiridis (ກາງ) ປະຈໍາບຣາຊີລ.

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໂດຍ ບຣາຊີລ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຣິສ ທ່ານ Kyriakos Amiridis (ກາງ) ປະຈໍາບຣາຊີລ.

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ຕຳຫລວດ​ບຣາຊີ​ລ ກ່າວ​ວ່່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ລົດ​ຖືກ​ເຜົາໄໝ້ ທີ່​ມີ​ຊາກ​ສົບ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ອາດ​ເປັນ ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ກຣິສ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຫາຍ​ສາ​ບ ສູນ​ໄປ​ສາມ​ມື້ກ່ອນ.

​ໂທລະພາບ Globo ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ບັນດາຮູບ​ພາບ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ລົດ​ສີ​ຂາວ​ທີ່​ຖືກ​ເຜົາ​ໄໝ້​ຢູ່​ຄຸ້ມ​ບ້ານ Nova Iguacu ຂອງ​ນະຄອນ Rio de Jeneiro ທີ່​ເປັນ​ບ່ອນ​ທຸກ​ຈົນ ​ແລະເປັນ​ຄຸ້ມ​ບ້ານ​ມີຄວາ​ມຮຸນ​ແຮງ ບ່ອນ​ທີ່​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ Kyriakos Amiridis ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ໄດ້​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ​ບັນດາໝູ່​ເພື່ອນຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ.

​ໂທລະພາບ Globo ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປ້າ​ຍລົດ​ຖືກຕ້ອງ​ກັບ​ລົດ​ຂອງ​ທ່ານ Amiridis.

ຕຳຫລວດ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ Kyriakos Amiridis ເປັນ​ເ​ທື່ອສຸດ​ທ້າຍໄດ້​ເຫັນ​ເປັນ​ເທື່ອ​ສຸດ​ທ້າຍໃນຕອນ​ແລງ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາຢູ່​ຄູ້​ມບ້ານ Nova Iguacu.

ບັນດ​າ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ສະຖານທູດ​ກຣິສ ບໍ່​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ ທ່ານ Amiridis ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ​ແລະ​ພຽງ​ແຕ່ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄປ​ພັກຜ່ອນ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ກັບ​ຄືນມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃນ​ວັນ​ທີເກົ້າເດືອນ​ມັງກອນ​.

ຕຳຫລວດ​ນະຄອນ Rio ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເປີດ​ຄະດີ​ການ​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ​ຂອງ​ຄົນ ສື່ ມວ​ນຊົນ​ບຣາຊີ​ລລາຍ​ງານ​ວ່າ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ວ່່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຫາຍ​ສາບ​ສູນ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ພັກ​ເຊົາ​ໃນ​ເມືອງ Nova Iguacu ​ແລະ​ລົ້ມ​ແຫລວ​ກັບ​ຄືນ​ມາ ຫລື​ຕິດ​ຕໍ່​ຫາ.

ທ່ານ Amiridis ຫາ​ກໍ່​ມາ​ຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ນະຄອນ Rio ປີ​ນີ້. ກ່ອນ​ໜ້າ​ນັ້ນ​ທ່ານ​ໄດ້​ຮັບ​ໃຊ້​ເປັນ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ກຣິສຢູ່ ​ປະ​ເທດ​ລີ​ເບຍ​ຈາກ​ປີ 2012 ຫາ 2016.

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