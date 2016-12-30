ຕຳຫລວດບຣາຊິລ ໃນນະຄອນ Rio ກ່າວວ່າຊາກສົບ ເຊື່ອວ່າແມ່ນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຣິສ

ຕຳຫລວດບຣາຊີລ ກ່າວວ່່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນລົດຖືກເຜົາໄໝ້ ທີ່ມີຊາກສົບຄົນນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າອາດເປັນ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຣິສ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຫາຍສາບ ສູນໄປສາມມື້ກ່ອນ.
ໂທລະພາບ Globo ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນບັນດາຮູບພາບໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບລົດສີຂາວທີ່ຖືກເຜົາໄໝ້ຢູ່ຄຸ້ມບ້ານ Nova Iguacu ຂອງນະຄອນ Rio de Jeneiro ທີ່ເປັນບ່ອນທຸກຈົນ ແລະເປັນຄຸ້ມບ້ານມີຄວາມຮຸນແຮງ ບ່ອນທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ Kyriakos Amiridis ໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາໝູ່ເພື່ອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ໂທລະພາບ Globo ໄດ້ລາຍງານວ່າ ປ້າຍລົດຖືກຕ້ອງກັບລົດຂອງທ່ານ Amiridis.
ຕຳຫລວດກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ Kyriakos Amiridis ເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍໄດ້ເຫັນເປັນເທື່ອສຸດທ້າຍໃນຕອນແລງທີ່ຜ່ານມາຢູ່ຄູ້ມບ້ານ Nova Iguacu.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຖານທູດກຣິສ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທ່ານ Amiridis ໄດ້ຫາຍສາບສູນ ແລະພຽງແຕ່ກ່າວວ່າ ທ່ານໄປພັກຜ່ອນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະຄາດວ່າຈະກັບຄືນມາເຮັດວຽກໃນວັນທີເກົ້າເດືອນມັງກອນ.
ຕຳຫລວດນະຄອນ Rio ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເປີດຄະດີການຫາຍສາບສູນຂອງຄົນ ສື່ ມວນຊົນບຣາຊີລລາຍງານວ່າ ພັນລະຍາຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ລາຍງານວ່່າທ່ານໄດ້ຫາຍສາບສູນ ຫລັງຈາກໄດ້ໄດ້ອອກຈາກບ້ານພັກເຊົາໃນເມືອງ Nova Iguacu ແລະລົ້ມແຫລວກັບຄືນມາ ຫລືຕິດຕໍ່ຫາ.
ທ່ານ Amiridis ຫາກໍ່ມາຮັບໜ້າທີ່ໃນນະຄອນ Rio ປີນີ້. ກ່ອນໜ້ານັ້ນທ່ານໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດກຣິສຢູ່ ປະເທດລີເບຍຈາກປີ 2012 ຫາ 2016.
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