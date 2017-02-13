Adele ໄດ້ກວດເອົາ ລາງວັນ ແກຣມມີສ໌ທັງສາມປະເພດ ຄື ອາລະບຳ ແຜ່ນສຽງ ແລະ ເພງ ປະຈຳປີ

ນາງ Adele ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະລາງວັນ Grammys ທັງສາມປະເພດ ຄືທັງ ອາລະບຳ
ປະຈຳປີ ແຜ່ນສຽງປະຈຳປີ ແລະ ເພງປະຈຳປີ ຈາກ ນາງ Beyoncé ຢູ່ທີ່ງານມອບ
ລາງວັນ Grammys ຄັ້ງທີ 59 ທີ່ນະຄອນ Los Angeles ໃນຄໍ່າຄືນວັນອາທິດວານນີ້.
ເວລານາງໄດ້ຮັບລາງວັນປະເພດ ແຜ່ນສຽງປະຈຳປີ Adele ກ່າວວ່າ “ຄວາມຝັນ ແລະ
ເທພີຂອງຂ້ອຍກໍຄື Queen B ແລະ ຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າເປັນແມ່ຂ້ອຍ.”
ໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງງານດັ່ງກ່າວ Beyoncé ໄດ້ສະແດງສາກເປັນແມ່ ທີ່ອູ້ມລູກຝາແຝດ.
ນາງ ໄດ້ຮັບລາງວັນ Grammy ທີ່ດີເລີດສຳລັບເລື່ອງ ທີ່ຊື່ວ່າ Lemonade.
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ນາງ Adele ຍັງໄດ້ຮັບລາງວັນຊະນະເລີດດ້ານການສະແດງ pop
ດ່ຽວ ແລະ ອາລະບຳປະເພດຮ້ອງເພງ pop ນຳ.
ການສະແດງດົນຕຣີປະຈຳປີ ສຳລັບ ງານມອບລາງວັນ ອັນເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າ ງານ
ຮາຕຣີ ມະໂຫລານອັນຍິ່ງໃຫຽ່ ໃນຄືນວັນອາທິດວ່ານນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດຫວັງ ຊຶ່ງ
ໄດ້ມີ Lady Gaga ປະກອບສ່ວນຮ່ວມສະແດງນຳ.
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