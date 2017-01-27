ຮຸ້ນ Dow Jones ມີລາຄາ ສູງກວ່າ 20,000 ເປັນມື້ທີສອງ ໃນຕອນອັດຕະຫຼາດ

ຮຸ້ນ Dow Jones Industrial Average ຊຶ່ງເປັນດັດຊະນີຮຸ້ນສະຫະລັດທີ່ມີການຈັບຕາເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດ ມີລາຄາສູງກວ່າ2 0, 20,000 ໃນຕອນອັດຕະຫລາດ ເປັນມື້ທີສອງລຽນຕິດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ຮຸ້ນ Dow Jones ມີລາຄາສູງກວ່າ 20,000 ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນວັນພຸດຜ່ານ ມາ. ຕະຫລາດຮຸ້ນທີ່ມີລາຄາສູງຂຶ້ນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດ ຮຸ້ນເອເຊຍດີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຄືຮຸ້ນ Nikkei ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ສູງຂຶ້ນ 1.8 ເປີເຊັນໃນຕອນອັດຕະ ຫຼາດ ໃນຂະນະທີ່ຮຸ້ນ Hang Seng ຂອງຮົງກົງສູງຂຶ້ນ 1.4 ເປີເຊັນ. ສ່ວນຮຸ້ນທີ່ສຳຄັນອື່ນໆຂອງສະຫະລັດແລະຢູໂຣບ ແມ່ນມີລາຄາທັງຂຶ້ນແລະລົງ ປະສົມປະສານກັນ ໃນ
ຕອນປິດຕະຫລາດຊື້ຂາຍໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້.
ທ່ານ Sam Stovall ຫົວໜ້າຄົ້ນຄວ້າດ້ານຍຸດທະສາດການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດCFRA ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳແມ່ນ ເປັນແຮງຊຸກຍູ້ໃຫ້ແກ່ພວກນັກລົງທຶນ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນແມ່ນ ສອງມື້ທຳອິດຂອງປະທາ ນາທິບໍດີ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ອອກດຳລັດຫລາຍໆສະບັບແລະ ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຕະຫລາດຮຸ້ນ Wall Street ຊາບວ່າ ທ່ານກຳລັງພະ ຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະ ນາຫາສຽງ.”
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