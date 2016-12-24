ເຢຍຣະມັນ ຊອກຫາ ຜູ້ທີ່ອາດ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຜູ້ໂຈມຕີ ຢູ່ເບີລິນ

ເຢຍຣະມັນກຳລັງຊອກຄົ້ນຫາພວກທີ່ອາດສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການໂຈມຕີຢູ່ນະຄອນເບີລິນ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກຜູ້ກ່ຽວຖືກຂ້າຕາຍ ໃນການຍິງຕໍ່ສູ້ກັບຕຳຫຼວດທີ່ເມືອງມີລານ ປະເທດອີຕາລີ.
ໃນຂະນະທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ພວມກະກຽມ ທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງຄ່ຳຄືນກ່ອນວັນ ບຸນຄຣິສມັສໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍຣະມັນກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຈະພາກັນເຮັດວຽກຕະຫລອດວັນພັກໃນລະຫວ່າງການສະຫລອງບຸນນີ້.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ນະຄອນເບີລິນໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫົວໜ້າໄອຍະການຂອງລັດຖະບານກາງທ່ານ Peter Frank ກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນພວມພິຈາລະນາເບິ່ງວ່າ ທ້າວ Anis Amri ຄົນຕູນີເຊຍອາຍຸ 24 ປີ ໄດ້ຮັບການຊ່ອຍເຫຼືອຈາກຕາໜ່າງທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຫລືບໍ່?
ທ່ານ Frank ກ່າວວ່າ ລາຍມືແມ່ນໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ທ້າວ Amri ເປັນຜູ້ ທຳການໂຈມຕີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 12 ຄົນ ແລະອີກ 56 ຄົນ ບາດເຈັບ ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ. ແຕ່ທ່ານກໍກ່າວວ່າ ການສືບສວນແມ່ນຍັງອີກດົນຈຶ່ງຈະແລ້ວສຳເລັດ.
ທ່ານ Frank ກ່າວວ່າ “ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ສຳລັບພວກເຮົາໃນເວລານີ້ ທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ວ່າ ມີຕາໜ່າງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຫລືຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຫຼືບໍ່ ມີຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອແກ່ບຸກຄົນທີ່ທາງການຕ້ອງການຕົວໃນການກະກຽມແລະທຳການໂຈມຕີຕະຫຼອດ ທັງການຫລົບໜີນຳດ້ວຍ.”
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ການສືບສວນອາດຈະແນໃສ່ພວກທີ່ອາດສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກໍເປັນໄດ້.
ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ທ້າວ Amri ໄດ້ຈີ້ເອົາລົດບັນທຸກແລະໃຊ້ໃນການແລ່ນເຂົ້າຢຽບຝູງຊົນທີ່ຕະຫຼາດຄຣິສມັສໃນນະຄອນເບີລິນໃນການໂຈມຕີທີ່ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກຸ່ມລັດອິສລາມ.
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