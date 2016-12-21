ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຊອກຫາ ຜູ້ຊາຍຕູນີເຊຍ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນຳການໂຈມຕີ ຢູ່ຕະຫຼາດຄຣິສມາສ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍຣະມັນ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ພວມຊອກຄົ້ນຫາຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຂັບລົດບັນທຸກເຂົ້າຢຽບຝູງຊົນ ທີ່ຕະຫຼາດຄຣິສມາສໃນນະຄອນເບີລິນ ນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກໄດ້ປ່ອຍຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖືກຈັບບໍ່ດົນຫລັງຈາກໄດ້ມີການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 12 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ສື່ມວນຊົນຂອງເຢຍຣະມັນກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດກຳລັງຊອກຫາໂຕຜູ້ຊາຍຊາວຕູນີເຊຍຄົນ ນຶ່ງ ອີງຕາມເອກກະສານທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນລົດບັນທຸກ.
ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນເບີລິນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກການລາຍງານທາງ ໂທລະສັບຈາກ 500 ກວ່າຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນແລ້ວ.
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການໂຈມຕີ ທີ່ມີຂຶ້ນເພື່ອເປັນການສະ ໜອງຕອບຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຄົນແນເປົ້າໝາຍການໂຈມຕີໃສ່ປະຊາຊົນຂອງປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມໃນແນວໂຮມ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອທຳລາຍກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ.
ເຢຍຣະມັນບໍ່ໄດ້ຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດ ທີ່ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ເປົ້າໝາຍກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍ ແຕ່ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຮວມທັງຕື່ມ ນ້ຳມັນແລະບິນສອດແນມ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ທີ່ໄດ້ວາງດອກກຸຫຼາບຂາວ ຢູ່ບ່ອນທີ່ຖືກໂຈມຕີ ນອກໂບດໃຫຍ່ Kaiser Wilhelm ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຕື່ນຕົກໃຈ ສັ່ນ ແລະຮູ້ສຶກເສົ້າໂສກເປັນທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ອອກອາກາດ ທາງໂທລະພາບທົ່ວປະເທດວ່າ “ສິບສອງຄົນທີ່ຍັງຢູ່ນຳພວກເຮົາໃນມື້ວານນີ້ ທີ່ຫວັງວ່າຈະໄດ້ສະຫຼອງ ບຸນຄຣິສມາສ ທີ່ໄດ້ວາງແຜນ ສຳລັບວັນພັກ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳພວກເຮົາ ອີກຕໍ່ໄປແລ້ວ. ການກະທຳ ທີ່ໜ້າຢ້ານກົວແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໄດ້ນັ້ນ ໄດ້ປຸ້ນສະດົມເອົາຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານວານນີ້ ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຄະດີອາຊະຍາກຳຂອງລັດຖະບານກາງເຢຍຣະມັນກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດຍັງບໍ່ທັນພົບເຫັນປືນທີ່ເຊື່ອວ່າໄດ້ມີການໃຊ້ສັງຫານຄົນຂັບລົດທີ່ເປັນຊາວໂປແລນເທື່ອ.
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