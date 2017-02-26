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ຕຳຫຼວດ ເຢຍຣະມັນ ຍິງຄົນຮ້າຍຂັບລົດ ໂຈມຕີປະຊາຊົນ

ລົດຄັນໜຶ່ງຈອດຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຢືນເຝົ້າໂດຍຕຳ ຫຼວດໃນເມືອງ ຮາຍແດລເບີກ, ເຢຍຣະມັນ. 25 ກຸມພາ 2017.

ລົດຄັນໜຶ່ງຈອດຢູ່ຕໍ່ໜ້າຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ຢືນເຝົ້າໂດຍຕຳ ຫຼວດໃນເມືອງ ຮາຍແດລເບີກ, ເຢຍຣະມັນ. 25 ກຸມພາ 2017.

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ຕຳຫຼວດໃນເມືອງ Heidelberg ປະເທດ ເຢຍຣະມັນ, ໄດ້ຍິງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊາຍຄົນ ໜຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງຈາກຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຂັບລົດ ຂອງລາວຕຳປະຊາຊົນສາມຄົນ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນໄດ້ເສຍຊີວິດ.

ຜູ້ຊາຍ ເຢຍຣະມັນ ອາຍຸ 35 ປີ ໄດ້ຂັບລົດຂອງລາວຕຳຄົນໃນຈະຕຸລັດໃຈກາງເມືອງ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກຳລັງຢືນຢູ່ເຂດຄົນຍ່າງ. ການປະທະກັນເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນ ກ່ອນທີີ່ຕຳຫຼວດຈະຍິງຜູ້ຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ມີມີດຕຽມພ້ອມ ທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີ.

ຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າການໂຈມຕີແມ່ນເຊື່ອມໂຍງກັບລັດທິກໍ່ການ ຮ້າຍ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າແມ່ນແຮງດົນໃຈອັນໃດທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້. ການສືບ ສວນສອບສວນ ກຳລັງດຳເນີນຢູ່.

ຜູ້ຊາຍ ເຢຍຣະມັນ ອາຍຸ 73 ປີຄົນໜຶ່ງໄດ້ເສຍຊີວິດຈາກອາການບາດເຈັບຂອງລາວ. ຜູ້ຊາຍຊາວ ອອສເຕຣຍ ອາຍຸ 32 ປີ ແລະ ແມ່ຍິງ 29 ປີຈາກປະເທດ ບອສເນຍ ເຮີເຊ ໂກວີນາ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້້ອອກແລ້ວ ດ້ວຍອາການບາດ ເຈັບເລັກນ້ອຍ.

ໜັງສືພິມ Rhein-Neckar-Zeitung ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຢຸດລົດຢູ່ໄຟແດງ ແລະ ເມື່ອໄຟປ່ຽນເປັນສີຂຽວ ລາວກໍໄດ້ເລັ່ງລົດຂອງລາວ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕຳເຂົ້າ ໃສ່ກຸ່ມຄົນ ແລ້ວໄປຕຳເສົາ.

ການໂຈມຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດ ເຢຍຣະມັນ ເມື່ອເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານ ມາ, ເມື່ອຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍຄົນໜຶ່ງໄດ້ຂັບລົດບັນທຸກຕຳຝູງຄົນຢູ່ຕະຫຼາດບຸນ ຄຣິສມາດ ໃນນະ ຄອນຫຼວງ ເບີລິນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 12 ຄົນ ແລະ ບາດເຈັບຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ.

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