ການປະດິດຄິດຄົ້ນຢາວັກຊີນຕ້ານໂຣກມາລາເຣຍທາງເຊື້ອພັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ
ການປ້ອງກັນໂຣກດັ່ງກ່າວ ໃນພວກໜູ. ວັກຊີນພວກນີ້ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະນຳອອກມາທົດ
ລອງໃຊ້ໃນທ້າຍປີນີ້ bຊຶ່ງມັນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະຮັກສາການ ເຈັບປ່ວຍ ແລະການຕິດແປດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດ ທີ່ແຜ່ຜາຍໂດຍພວກຍຸງ ນັກຂ່າວ VOA Jessica Berman ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ
ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ກະປະມານກັນວ່າ ມີ 212 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຕິດເຊື້ອຂອງໂຣກມາລາເຣຍຫຼືໄຂ້ຍຸງໃນແຕ່ລະປີ
ອີງຕາມສະຖິຕິຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້ ຈາກອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ແລະຈຳນວນ 429 ພັນຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ ຈະແມ່ນພວກເດັກນ້ອຍໃນເຂດໃຕ້ທະເລຊາຍຊາຮາຣາ ຂອງ
ອາຟຣິກາ ໄດ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍໂຣກນີ້ ຊຶ່ງມີການແຜ່ຜ່າຍໂດຍພວກຍຸງ.
ກາຝາກທີ່ພາໃຫ້ເປັນໂຣກມາລາເຣຍ ທີ່ເອີ້ນວ່າ P. falciparum ແມ່ນເປັນຢາວັກຊີນ
ແບບໃໝ່ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດປ້ອງກັນແລະຍຸຕິການແຜ່ຜາຍຂອງໂຣກດັ່ງກ່າວ.
ພວກນັກວິໄຈ ທີ່ສູນກາງຄົ້ນຄວ້າໂຣກຕິດແປດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Washing-ton
ໃນນະຄອນ Seattle ຮ່ວມກັບສູນກາງໂຣກມະເຮັງ Fred Hutchison ໄດ້ພັດທະນາ
ຢາວັກຊີນ ທີ່ໃຊ້ກາຝາກ ໃຫ້ໄປກະຕຸ້ນ ພູມຕ້ານທານທີ່ຕອບຮັບນັ້ນ.
ທ່ານ Stefan Kappe ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສູນກາງຄົ້ນຄ້ວາກ່າວວ່າ “ພວກນັກຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກກາຝາກທີ່ຍັງເປັນໆຢູ່ນັ້ນ ອ່ອນແອລົງ ໂດຍໄດ້ທຳລາຍ ເຊື້ອພັນ
3 ຢ່າງ ທີ່ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຕິດແປດ ຫຼັງຈາກກາຝາກ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕັບ. ທ່ານ Kappe
ເອີ້ນຂັ້ນຕອນທຳອິດຂອງໂຣກນີ້ ວ່າເປັນ “ປະຕູທີ່ນຳໄປສູ່ການຕິດແປດຂອງໂຣກ
ມາລາເຣຍ.”
ທ່ານ Kappe ກ່າວວ່າ “ການທຳລາຍເຊື້ອພັນທັງ 3 ຢ່າງ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ ນອນວ່າ
ກາຝາກບໍ່ສາມາດພັດທະນາຂັ້ນຕອນການຕິດແປດຕໍ່ໄປ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເສັ້ນເລືອດ
ຊຶ່ງເປັນສາ ເຫດພາໃຫ້ລົ້ມປ່ວຍແລະເສຍຊີວິດ ທີ່ພົວພັນກັບໂຣກມາລາເຣຍ.”
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຫຼັງຈາກທີ່ກາຝາກ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕັບແລ້ວ ມັນກໍຈະອອກໄປຈາກ
ອະໄວຍະວະນີ້ ເພື່ອຕິດແປດໃສ່ແຊລເລືອດແດງບ່ອນທີ່ເຊື້ອພະຍາດທີ່ເປັນ ກາຝາກຈຳນວນຫຼາຍພັນລ້ານຕົວໄດ້ຮັບການຜະລິດນັ້ນ.
ການສຶກສານີ້ ໄດ້ມີການລາຍງານໃນວາລະສານ Science Translational Medicine ທີ່ພວກນັກວິໄຈ ໄດ້ລະບຸເຊື້ອພັນທັງສາມ ທີ່ຕິດຢູ່ກັບພວກກາຝາກທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ເຊື້ອ falciparum ເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດ.
ໂດຍການກຳຈັດເຊື້ອພັນທັງສາມອອກໄປ ພວກກາຝາກ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງແລ້ວນັ້ນຍັງ
ຢູ່ໃນຕັບ ອີງຕາມທ່ານ Kappe ແລະລະບົບພູມຕ້ານທານກໍເລີ້ມຜະລິດ ວັດຖຸຕໍ່ຕ້ານ
ອອກມາ.
ທ່ານ Kappe ກ່າວວ່າ “ເພາະສະນັ້ນ ການຕິດແປດໃນຕັບ ຊຶ່ງມັນເປັນອາການ ແລະມັນ
ກໍໂອເຄ ແລະມັນກໍບໍ່ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງໃສ່ຕັບ ແຕ່ວ່າ ວ່າມັນກະຕຸ້ນພູມຕ້ານທານຂອງທ່ານ. ເພາະສະນັ້ນມັນກໍຢຸດຢູ່ບ່ອນນັ້ນ; ຊຶ່ງພວກເຮົາເອີ້ນມັນວ່າ
ການເຊັນເຂົ້າແຕ່ ບໍ່ເຊັນອອກ.”
ໃນການທົດລອງຂັ້ນທີນຶ່ງກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງວັກຊີນນັ້ນກາຝາກທີ່ບໍ່ເປັນພິດເປັນໄພ ໄດ້ຖືກສັກໃສ່ ພວກອາສາສະໝັກທີ່ມີສຸຂະພາບດີເປັນປົກກະຕິ 10 ຄົນ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນໄດ້ກະຕຸ້ນລະບົບພູມຕ້ານທານໃຫ້ແຂງແຮງ ທີ່ຕອບຮັບໂດຍພວກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ບໍ່ມີການເຈັບປ່ວຍແຕ່ຢ່າງໃດ.
ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ເອົາກາຝາກທີ່ມີການດັດແປງເຊື້ອພັນໄປສັກໃສ່
ພວກໜູ ແລະເຜີຍແບພວກເຂົາໃສ່ກາຝາກທີ່ບໍ່ໄດ້ດັດແປງເຊື້ອພັນ.
ວັກຊີນ ທີ່ມີຕົວກາຝາກ ລົບເຊື້ອພັນ 3 ຢ່າງ ແມ່ນປ້ອງກັນພວກສັດທັງຫຼາຍ ຈາກໂຣກ
ມາລາເຣຍ ແລະທ່ານ Kappe ກ່າວວ່າ ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະປ້ອງກັນ ການຕິດແປດຈາກ
ຄົນນຶ່ງໄປສູ່ອີກຄົນນຶ່ງນຳດ້ວຍ.
ທ່ານ Kappe ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກທ່ານກີດກັນກາຝາກໃນຕັບ ພວກທ່ານກໍຈະບໍ່ຕິດໂຣກນີ້ ແຕ່ອີກອັນນຶ່ງ ທ່ານກໍບໍ່ສາມາດຕິດແປດກາຝາກ ໄປສູ່ອີກຄົນນຶ່ງໄດ້ເພາະວ່າ ຍຸງ ແມ່ນຕົວນຳພາພວກກາຝາກພວກນີ້ ຈາກເສັ້ນເລືອດ ແຕ່ວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ກາຝາກບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປໃນເສັ້ນເລືອດແລະມັນກໍຈະບໍ່ສາມາດຕິດແປດໃສ່ອີກຜູ້ນຶ່ງໄດ້.”
ພວກນັກວິໄຈທັງຫຼາຍ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມທີ່ຈະທົດລອງຢາວັກຊີນໃໝ່ນີ້ ໃນມວນມະນຸດ ໃນທ້າຍປີນີ້ ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງກັນ
ຈາກໂຣກມາລາເຣຍຫລືບໍ່ ເວລາທີ່ຖືກພວກຍຸງກັດ.
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