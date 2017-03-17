ນາຍົກ ເຢຍຣະມັນ ແລະ ປ. Trump ພົບປະກັນ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ ທີ່ທໍານຽບຂາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງເຢຍຣະມັນ ແລະປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດຈະພົບປະ ກັນການໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ທີ່ທໍານຽບຂາວ.
ທ່ານນາງ Angela Merkel ແລະ ທ່ານ Donald Trump ທໍາອິດ ໄດ້ມີແຜນພົບປະກັນ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ແຕ່ຍ້ອນມີພາຍຸຫິມະເຂົ້າມາເຂດຝັ່ງທະເລຕາເວັນອອກຂອງສະຫະລັດ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ນໍາລະດັບໂລກສອງທ່ານເລື່ອນການພົບປະກັນຂອງຕົນອອກໄປ.
ການພົບປະຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນການພົບປະແບບເຊິ່ງໜ້າກັນ ຄັ້ງທໍາອິດຂອງຜູ້ນໍາສອງປະເທດ ດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບບໍ່ຄາດຝັນ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກ ປີກາຍນີ້.
ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ, ທ່ານ Trump ເວົ້າວ່າ ການທີ່ທ່ານນາງ Merkel ຮັບເອົາຜູ້ ອົບພະຍົບນັ້ນເປັນ “ຄວາມຜິດພາດທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມຫາຍຍະນະ” ແລະທ່ານກໍ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານນາງວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ “ທໍາລາຍເຢຍຣະມັນ.”
ທ່ານ Trump ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ຈ່າຍເງິນ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງ Merkel ທີ່ມີອິດທິພົນຄວບຄຸມໃນການຊັກຈູງບໍ່ໜ້ອຍຢູ່ໃນທະວີບຢູໂຣບ ຕໍາໜິຕິຕຽນການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາອົບພະຍົບ ແລະບໍ່ໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າ
ເມືອງ ຂອງທ່ານ Trump ທີ່ໄດ້ຖືກສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ຂັດຂວາງໄວ້ນັ້ນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ນັກວິເຄາະທາງການເມືອງເວົ້າວ່າ ທ່ານ Trump ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະໄດ້ຂໍ ຄໍາປຶກສາຈາກທ່ານນາງ Merkel ໃນການພົບປະກັນທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວກັບການຮັບ
ມືທີ່ດີທີ່ສຸດ ກັບປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຂອງຣັດເຊຍ. ທ່ານນາງ Merkel ໄດ້ມີ ປະສົບການໃນການພົວພັນຮັບມືກັບຜູ້ນໍາຣັດເຊຍຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ Trump ໄດ້ຍົກຍ້ອງຜູ້ກ່ຽວຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສະພາຈາກທັງພັກ Republican ແລະ Democrat ຕື່ນຕົກໃຈ.
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