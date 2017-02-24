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ຄາດວ່າ ສຫລ ຈະທົບທວນ ເບິ່ງນະໂຍບາຍ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍລະອຽດ

ທະຫານ ສຫລ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຢູ່ເທິງ ຂົວລອຍ ຂ້າມແມ່ນ້ຳ Hantan ໃນລະຫວ່າງ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ.

ທະຫານ ສຫລ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນ ຢູ່ເທິງ ຂົວລອຍ ຂ້າມແມ່ນ້ຳ Hantan ໃນລະຫວ່າງ ການຊ້ອມລົບຮ່ວມ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ທຳນຽບຂາວ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທົບ​ທວນ​ນະ​ໂຍບາຍ​
ສະຫະລັດ​ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໂດຍ​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ທຸກ​ທາງ​ເລືອກ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ມີ​ຢູ່ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ໃນ
​ອະນາ​ຄົດ​ ກັບ​ເກົາຫລີເໜືອ ​ແລະ​ອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງກິມຈົງ​ອຸນ ອີງ​ຕາມແຫຼ່ງຂ່າວ
ທາງ​ການ​ທູດ​ທີ່​ຮູ້​ເລື່ອງ​ດີ ທີ່​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອຊາບ​ໃນ​ອາທິດ​ນີ້.

ລັດຖະມົນຕີ​ ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson​ ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ ການ
​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ຈາກ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ຊຶ່ງ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດ​ອາດ​ແມ່ນວັນ​ອັງຄານທີ່​ຜ່ານ​ມາ
ນີ້​ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບຫົວໜ້າ​ທີ່​ປຶກສາດ້ານ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດຂອງ​ຈີນທ່ານ
Yang Jiechi.

ການທົດລອງຍິງ ລູກສອນໄຟ Pukguksong-2

ການທົດລອງຍິງ ລູກສອນໄຟ Pukguksong-2

ທ່ານ Tillerson ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ວີ​ໂອ​ເອກ່ຽວ​ກັບ​ສະພາບ​ການ​ທົບ​ທວນນະ
​ໂຍບາຍ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ ການ​ພົບ​ປະ ​ຂອງ​ທ່ານ​ ກັບລັດຖະມົນຕີ​ການຕ່າງ
ປະ​ເທດ ​ອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທ່ານນາງ Julie Bishop.

​ເກົາຫລີ​ເໜືອ​ທີ່​ມີ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ບັນຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ທີ່​ຮີບ​ດ່ວນ​ສຸດ​ອັນ​ນຶ່ງຕໍ່
​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ປະທານ​າທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ແລະ​ອາດ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ບັນຫາທີ່ເປັນ​
ອັນຕະລາຍ​ໄດ້ ອີງ​ຕາມ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ.

ທະຫານສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ກຳລັງຝຶກຊ້ອມ ທີ່ເມືອງ Pocheon

ທະຫານສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ກຳລັງຝຶກຊ້ອມ ທີ່ເມືອງ Pocheon

ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຮັບຟັງໂດຍກົງ ຈາກອະດີດປະທານາທິບໍດີບາຣັກ
ໂອບາ ມາ ແລະຈາກລາຍງານຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບເກົາຫລີເໜືອ ແມ່ນມີອາວຸດ ນິວເຄລຍແລະ ລະບົບຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ສາມາດຂົ່ມຂູ່ເກົາຫຼີໃຕ້ແລະຍີ່ປຸ່ນໄດ້ແລ້ວຕະ ຫລອດທັງຖານທັບສະຫະລັດ ແຫ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນປະເທດທັງສອງ ແລະຢູ່ມະຫາສະໝຸດ
ປາຊີຟິກ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ Evans Reverse ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຂອງສູນກາງ ການສຶກສາ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຕໍ່ເຂດເອ ເຊຍຕາເວັນອອກ ທີ່ສະຖາບັນ Brooking ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ບາງຄົນໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ວໍຊິງຕັນ ຈະຕ້ອງໃຊ້ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງໃນ
ການຮັບມືກັບພຽງຢາງເຊັ່ນການພົວພັນໂດຍກົງກັບອຳນາດການປົກຄອງທີ່ໂດດດ່ຽວ ແລະທຳນາຍໄດ້ຍາກ. ແຕ່ບາງຄົນຊ້ຳພັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາທ່າທີ ທີ່ແຂງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຕໍ່ການສະແດງອອກທາງທະຫານຂອງພຽງຢາງ ເຊັ່ນການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟໃນ
ຕົ້ນເດືອນນີ້ ຊຶ່ງບັງເອີນມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ Shinzo Abe ພວມເຈລະຈາ ກັບປະທານາທິບໍດີສະຫະຣັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.

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