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ອົງການ Freedom House ກ່າວວ່າ ຄະແນນດ້ານປະຊາທິປະໄຕໄດ້ຫຼຸດລົງ ໃນປີ
2016 ໃນການສຳຫຼວດ ຢູ່ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງ 29 ປະເທດ ໃນພາກກາງ ແລະພາກ
ຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບ, ໃນເຂດ Balkans ແລະ Eurasia. ນີ້ແມ່ນການຫຼຸດລົງ
ຫຼາຍທີ່ສຸດຄັ້ງທີ່ສອງ ໃນລາຍງານປະຈຳປີ ຂອງປະຫວັດການສຳຫຼວດໃນຮອບ 22 ປີ ຊຶ່ງເປັນຍ້ອນການຖືເອົາຄວາມນິຍົມເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາຊົນ ໃນຂົງເຂດທີ່ມີ“ການປ່ຽນ
ແປງຂອງຫຼາຍໆປະເທດ” ບ່ອນທີ່ພວກຜູ້ນຳທັງຫຼາຍ ພາກັນໂຈມຕີຢ່າງເປີດແປນ
ລະບອບປະຊາທິປະໄຕ. Mariama Diallo ນັກຂ່າວ VOA ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້
ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພາຍໃຕ້ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Viktor Orban ປະເທດ ຮົງກຣີ ຊຶ່ງປະຈຸບັນນີ້
ໄດ້ຮັບ ຄະແນນໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳສຸດ ຢູ່ໃນພາກກາງຢູໂຣບ ອິງຕາມລາຍງານຂອງ
ອົງການ Freedom House ຕາມຄຳເວົ້າຜ່ານທາງ Skype ຂອງທ່ານ Nate
Schenkkan ຈາກ New York.
ທ່ານ Nate Schenkkan ຈາກອົງການ Freedom House ກ່າວວ່າ “ເມື່ອພວກ
ເຮົາເວົ້າເຖິງຄວາມນິຍົມຂອງປະຊາຊົນໃນພາກກາງຢູໂຣບ, Orban ຈະແມ່ນ
ຊື່ທຳອິດທີ່ ຖືກເອີ່ຍຂຶ້ນມາ. ທ່ານໄດ້ສ້າງຕົວແບບຂຶ້ນມາ ໃຫ້ພວກສະມາຊິກ
ປະເທດຕ່າງໆ ແມ່ນກະທັ່ງສະຫະພັນຢູໂຣບນຳ ທີ່ຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາລະບອບ
ປະຊາທິປະໄຕ.”
ດັ່ງເຊັ່ນຢູ່ໃນປະເທດ ຮົງກຣີ ບ່ອນທີ່ມີການປະທ້ວງເພື່ອສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕ
ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ຜູ້ນຳໂປແລນ ກໍໄດ້ຖືກຕຳນິໂດຍອົງການ Freedom
House ຍ້ອນວ່າຜູ້ກ່ຽວໂຈມຕີສານລັດຖະທຳມະນູນ ແລະໝິ່ນປະໝາດລະບົບ
ກວດກາຄວາມເໝາະສົມຂອງປະເທດ.
ສ່ວນວ່າ Russia ກໍແມ່ນຈັດຢູ່ເກືອບວ່າຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳສຸດໃນການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ
ເຖິງແມ່ນວ່າ ລາຍງານນີ້ຈະຮັບຮູ້ ວ່າສັງຄົມພົນລະເຮືອນທີ່ຈະເຣີນໃນລະດັບສູງຈະ
ຍັງມີສືບຕໍ່ຢູ່ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະມີການພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳລາຍມັນ ໄປພ້ອມໆກັບບາງສື່
ມວນຊົນທີ່ເປັນອິດສະລະ ກໍຕາມ. ແຕ່ວ່າ ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ທະນາຄານກາງ
ທ່ານ Sergey Aleksashenko ກໍກ່າວປະຕິເສດ ຜ່ານທາງ ທາງ Skype ວ່າ
“ພວກເຮົາອາດຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາມີເສລີພາບທາງອິນເຕີແນັຕ໌ ແຕ່ວ່າ 80
ເປີເຊັນ ຂອງປະຊາຊົນຣັດເຊຍ ຈະໄດ້ຮັບຂ່າວຈາກທາງໂທລະພາບ ແລະກໍບໍ່ມີສະຖານີໂທລະພາບໃດ ທີ່ບໍ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະບານ. ພວກທ່ານອາດຈະ
ໂຕ້ຖຽງວ່າ ມັນມີເສລີພາບບາງຢ່າງຢູ່ ແນ່ນອນມັນມີ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເສລີພາບ
ດ້ານຂ່າວສານຂໍ້ມູນ ແລະໃນມຸມມອງສ່ວນຕົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວແມ່ນວ່າ ມັນເປັນການຕີລາຄາຜິດຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຣັດເຊຍ
ເວລານີ້.”
ໃນເຂດ Balkans ຄະແນນທາງດ້ານປະຊາທິປະໄຕໃນສີ່ປະເທດ ໄດ້ຫຼຸດຕ່ຳລົງ ອັນມີ
ຮວມທັງ ປະເທດ Macedonia ແລະ Serbia ໃນຂະນະທີ່ຄະແນນຂອງສອງປະເທດ
ແມ່ນໄດ້ສູງຂຶ້ນ.
ໃນ ເຂດ Eurasia ການສຳຫຼວດໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະເທດ Kyrgyzstan ກັບຄືນໄປຢູ່ໃນ
ລະບອບຜູກຂາດອຳນາດຄືເກົ່າ ໂດຍຈັດໃຫ້ໄປຢູ່ຄືກັນກັບສະໄໝກ່ອນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາ ໃນປີ 2011.
ລາຍງານດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນ ເຂດ Eurasia ໄດ້ຫຼຸດລົງ ໃນ 5
ປະເທດຂອງ ຈຳນວນ 12 ປະເທດ ແຕ່ກໍໄດ້ຕົກຕ່ຳລົງໃໝ່ ໃນ ປະເທດ Azerbaijan Turkmenistan ແລະ Uzbekistan.
“ຢູ່ໃນ ປະເທດ Belarus ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນໃນປີ 2016 ກໍຄື ການສືບຕໍ່ ຂອງແນວ
ໂນ້ມຈາກປີ 2015 ບ່ອນທີ່ມີການຜ່ອນຄາຍນ້ອຍນຶ່ງ ດ້ານການຄວບຄຸມທາງການ
ເມືອງໂດຍ ລະບອບ Lukashenko.”
ໃນຂະນະທີ່ການສຳຫຼວດບົ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ວ່າມີດີຂຶ້ນແດ່ໃນ Belarus ແຕ່ກໍໄດ້ມີການ
ທັບມ້າງການປະທ້ວງຕາມທ້ອງຖະໜົນ ບ່ອນທີ່ພວກປະທ້ວງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ຖືກ
ຈັບກຸມ ໂດຍບາງພວກໄດ້ຖືກແກ່ລາກອອກໄປ ຫຼືບໍ່ ກໍຖືກທຸບຕີໂດຍພວກຕຳຫຼວດ.
ອົງການ Freedom House ເວົ້າວ່າປະເທດ Ukraine, Romania ແລະ Kosovo
ຖືກຈັດວ່າເປັນບ່ອນທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນການສຳຫຼວດດັ່ງກ່າວ ເພາະວ່າພວມມີການປະຕິຮູບ
ເກີດຂຶ້ນເທື່ອລະຂັ້ນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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