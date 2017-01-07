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ທ່ານນາງ Le Pen ຈະສ້າງ ຄວາມສຳພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດ ກັບອາຟຣິກາ ແລະຕໍ່ຕ້ານ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ

ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຈາກພັກຂວາຈັດ ທ່ານນາງ Marine Le Pen ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ສະໜັບສະໜຸນ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຍ້ອນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງທ່ານ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ເປັນໄພຕໍ່ຝຣັ່ງ.

ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ຈາກພັກຂວາຈັດ ທ່ານນາງ Marine Le Pen ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ສະໜັບສະໜຸນ ປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ຍ້ອນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ຂອງທ່ານ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ເປັນໄພຕໍ່ຝຣັ່ງ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ສະໝັກ​ພັກ​ຂວາ​ຈັດ​ຂອງ​ຝຣັ່ງທ່າ​ນນາງ Marine Le Pen ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນນິຍົມ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ ​ໃນ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ ກ່ອນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ຂອງປະ​ເທດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ສະຫຼຸບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບູລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ຕ່າ​ງປະ​ເທດຈຳນວນ​ນຶ່ງຖ້າທ່ານ​ນາງ​ຫາກ​ຊະນະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ ​ນັບ​ແຕ່​ການ​ໃຫ້ຄວາມ​ສະໜັບ​ສະໜຸນ​ຕໍ່​ພັນທະ​ມິດ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ແລະ​ມົສກູເພື່ອ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ກຸ່ມ​ລັດອິສລາມ ສ້າງຕັ້ງຄວາມ​ສຳພັນ​ໃໝ່ ​ກັບ​ສະຫະພາບ​ຢູ​ໂຣບ ​ແລະ​ລົງ​ເລິກ​ຄວາມ​ສຳພັນ ​ກັບ​ບັນດາ​ປະ​ເທດທີ່​ປາກ​ພາສາ​ຝຣັ່ງ ​ໃນ​ອາ​ຟຣິກາ.

​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ​ແບບ​ກວ້າງຂວາງ​ ແກ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ ທີ່​ປາກ​ພາສາ​ອັງກິດ​ຢູ່​ນະຄອນ​ຫລວງ​ປາຣີນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ Le Pen ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ປ້ອງ​ກັນ ລັດທິ​ມະ​ຫາ​ຊົນນິຍົມ​ຫຼື popu- lism ຊຶ່ງ​ກຳລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ນິຍົມ​ຊົມ​ຊອບຢູ່​ໃນທົ່ວ​ທະວີບຢູ​ໂຣບ​ແລະ​ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ​ພວກ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ສາຍ​ຫຼັກ ແລະ​ມີ​ຄວາມໃກ້ຊິດ ກັບ​ພັກ​ແນວ​ໂຮມ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ.

ທ່ານ​ນາງ​ຕັ້ງຄຳ​ຖາມ​ວ່າ “ມັນ​ແມ່ນພວກ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ປົກ​ປ້ອງ​ລັດຖະບານຂອງ ​ເພື່ອແລະ ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ປະຊາຊົນບໍ? ຖ້ານັ້ນຫາກ​ຖືກຕ້ອງ ຂ້າພະ​ເຈົ້າກໍ​ຍິນດີ​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຖືກ​ຮ້ອງ​ວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ປະຊາຊົ​ນນິຍົມ.”

ນອກ​ນັ້ນ ທ່ານ​ນາງ​ຍັງ​ກ່າວ​ເຖິງ​ການ​ເມືອງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ກ່າວ​ໂຈມຕີ​ຢ່າງແຮງ​ຕໍ່​ທະນາຄານ​ຕ່າງໆ​ຂອງຝຣັ່ງ ທີ່​ໄດ້ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ເງິນ​ກູ້​ຢືມ​ແກ່​ຄະນະໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງນັ້ນວ່າ ເປັນເລື່ອງ “ນອງ​ນັນ​ທີ່​ສຸດ” ​ແລະໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຕັດຈຳນວນ ບ່ອນ​ນັ່ງ​ ​ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງແລະ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງຝຣັ່ງລົງຢ່າງ​ຫຼວງຫຼາຍ ອັນ​ເປັນ​ພາກສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ແຜນການ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ກວ້າງຂວາງ ​ທີ່​ຈະ​ຫຼຸດ​ຫຼືບຊັ້ນການ​ປົກຄອງ​ຂອງປະເທດລົງ.

ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ຂອງ​ຝຣັ່ງ ​ແມ່ນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ໂຄ ສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ທີ່​ມີ​ການ​ຈັບ​ຕາ​ເບິ່ງ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ປີນີ້​ ແລະທ່ານ​ນາງ Le Pen ກຳລັງ​ມາ​ພ້ອມ ກັບ​ກະ​ແສ​ຟອງ ຂອງ​ບັນດາ​ຜູຸ້ມີ​ສິດ​ປ່ອນ​ບັດ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນກ່ຽວ ​ກັບສະພາບ​ເສດຖະກິດ ທີ່​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ແຈ່ມ​ໃສ ບັນຫາ​ຄົນເຂົ້າ​ເມືອງ ​ທີ່​ເພີ້ມທະວີ​ຂຶ້ນ ​ແລະ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງອິສລາມ. ປະທານາທິບໍດີ Francois Hollande ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາ​ມນິ ຍົມ​ຈາກ​ປະຊາຊົນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ກາດ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ບໍ່​ລົງ​ສະໝັກ​ເຂົ້າ​ແຂ່ງ ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງອີກ ​ໃນ​ເດືອນເມສາ​ຈະ​ມານີ້. ພັກສັງຄົມນິຍົມຂອງທ່ານ ຈະຈັດການ ເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ຊະນະແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະຊະນະການ ເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ.

ການຢັ່ງຫາງສຽຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະພວກນັກຊ່ຽວຊາວທຳນາຍວ່າ ທ່ານນາງ Le Pen ຊຶ່ງ ໃນທີ່ສຸດອາດຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຮອບສອງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແຕ່ກໍຈະ ບໍ່ໄດ້ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງເປັນຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກັບການເລືອກຕັ້ງປີ​ 2002 ເວ ລາບິດາຂອງທ່ານນາງ ທ່ານ Jean-Marie Le Pen ເສຍໄຊ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ Jacques Chirac ຊຶ່ງເທົ່າກັບ ເປັນການລົງປະຊາມະຕິຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນ ແຮງນັ້ນ.

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