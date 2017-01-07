ທ່ານນາງ Le Pen ຈະສ້າງ ຄວາມສຳພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດ ກັບອາຟຣິກາ ແລະຕໍ່ຕ້ານ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ອິສລາມ

ຜູ້ສະໝັກພັກຂວາຈັດຂອງຝຣັ່ງທ່ານນາງ Marine Le Pen ທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນນິຍົມຢ່າງແຂງຂັນ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດ ໄດ້ກ່າວສະຫຼຸບກ່ຽວກັບບູລິມະສິດໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງຖ້າທ່ານນາງຫາກຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ນັບແຕ່ການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ພັນທະມິດທີ່ວໍຊິງຕັນ ແລະມົສກູເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ສ້າງຕັ້ງຄວາມສຳພັນໃໝ່ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະລົງເລິກຄວາມສຳພັນ ກັບບັນດາປະເທດທີ່ປາກພາສາຝຣັ່ງ ໃນອາຟຣິກາ.
ໃນການໃຫ້ສຳພາດແບບກວ້າງຂວາງ ແກ່ພວກນັກຂ່າວ ທີ່ປາກພາສາອັງກິດຢູ່ນະຄອນຫລວງປາຣີນັ້ນ ທ່ານນາງ Le Pen ຍັງໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນ ລັດທິມະຫາຊົນນິຍົມຫຼື popu- lism ຊຶ່ງກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຢູ່ໃນທົ່ວທະວີບຢູໂຣບແລະສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມພວກນັກການເມືອງສາຍຫຼັກ ແລະມີຄວາມໃກ້ຊິດ ກັບພັກແນວໂຮມແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານນາງ.
ທ່ານນາງຕັ້ງຄຳຖາມວ່າ “ມັນແມ່ນພວກທີ່ຕ້ອງການປົກປ້ອງລັດຖະບານຂອງ ເພື່ອແລະ ໃນນາມຂອງປະຊາຊົນບໍ? ຖ້ານັ້ນຫາກຖືກຕ້ອງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຍິນດີຮັບເອົາການຖືກຮ້ອງວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ປະຊາຊົນນິຍົມ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງກ່າວເຖິງການເມືອງພາຍໃນປະເທດ ໂດຍກ່າວໂຈມຕີຢ່າງແຮງຕໍ່ທະນາຄານຕ່າງໆຂອງຝຣັ່ງ ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມແກ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງນັ້ນວ່າ ເປັນເລື່ອງ “ນອງນັນທີ່ສຸດ” ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕັດຈຳນວນ ບ່ອນນັ່ງ ສະມາຊິກສະພາສູງແລະສະພາແຫ່ງຊາດຂອງຝຣັ່ງລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈະຫຼຸດຫຼືບຊັ້ນການປົກຄອງຂອງປະເທດລົງ.
ການໂຄສະນາຫາສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂອງຝຣັ່ງ ແມ່ນນຶ່ງໃນການໂຄ ສະນາຫາສຽງທີ່ມີການຈັບຕາເບິ່ງກັນຢ່າງໃກ້ຊິດທີ່ສຸດໃນປີນີ້ ແລະທ່ານນາງ Le Pen ກຳລັງມາພ້ອມ ກັບກະແສຟອງ ຂອງບັນດາຜູຸ້ມີສິດປ່ອນບັດ ທີ່ມີຄວາມໂກດແຄ້ນກ່ຽວ ກັບສະພາບເສດຖະກິດ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຈ່ມໃສ ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ. ປະທານາທິບໍດີ Francois Hollande ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິ ຍົມຈາກປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ປະກາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ລົງສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງ ຂັນເອົາຕຳແໜ່ງອີກ ໃນເດືອນເມສາຈະມານີ້. ພັກສັງຄົມນິຍົມຂອງທ່ານ ຈະຈັດການ ເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນໃນທ້າຍເດືອນນີ້ແຕ່ຜູ້ທີ່ຊະນະແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ຈະຊະນະການ ເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປ.
ການຢັ່ງຫາງສຽຫຼາຍໆຄັ້ງ ແລະພວກນັກຊ່ຽວຊາວທຳນາຍວ່າ ທ່ານນາງ Le Pen ຊຶ່ງ ໃນທີ່ສຸດອາດຈະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເລືອກຕັ້ງຮອບສອງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແຕ່ກໍຈະ ບໍ່ໄດ້ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງເປັນຜົນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກັບການເລືອກຕັ້ງປີ 2002 ເວ ລາບິດາຂອງທ່ານນາງ ທ່ານ Jean-Marie Le Pen ເສຍໄຊ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ Jacques Chirac ຊຶ່ງເທົ່າກັບ ເປັນການລົງປະຊາມະຕິຄັ້ງໃຫຍ່ ຕໍ່ຕ້ານພວກຫົວຮຸນ ແຮງນັ້ນ.
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