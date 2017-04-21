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ປ. ຝຣັ່ງ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ແບບຂີ້ຂາດ ຕາຂາວ ຢູ່ປາຣີ ແມ່ນການກໍ່ການຮ້າຍ

ຕຳຫຼວດ ລາດຕະເວນ ຖະໜົນ Elysees boulevard ໃນນະຄອນຫຼວງປາຣີ. (21 ເມສາ 2017)

ຜູ້​ຊາຍ​ຊາວ​ແບ​ລຢ້ຽມ​ຄົນ​ນຶ່ງທີ່​ທາງ​ການ​ຕ້ອງການ​ໂຕ ​ໃນ​ຖານ​ພົວພັນ​ກັບ​ການ​ໂຈມ
ຕີຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ຢູ່ Champs Elysees ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງປາຣີ​ໄດ້​ເຂົ້າມອບ​
ໂຕ ຕໍ່​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ແລ້ວ ທີ່​ເມືອງ Antwerp.

​ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ແບ​ລຢ້ຽມ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້​ວ່າ “ຜູ້​ຊາຍ​ຄົນນີ້ໄດ້​ເຂົ້າມອບ​ໂຕຕໍ່​ຕຳ
ຫຼວດ​ໃນ​ແລງ​ວານ​ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເຫັນ​ຂ່າວ ​ທີ່​ວ່າ​ຜູ້ກ່ຽວ​ປາກົດ​ໂຕ​ຢູ່​ໃນ​ສື່​ສັງຄົມ ​ໃນ​
ຖານ​ເປັນ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ​ນ້ຳ​ເບີ​ນຶ່ງ.”​ ສ່ວນ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມຕື່ມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ
​ໄສ ​ແລະ​ການ​ພົວພັນຂອງ​ລາວ​ກັບການ​ໂຈມ​ຕີ ແມ່ນ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ເທື່ອ.

ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ ທີ່​ໄດ້​ອ້າງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິ​ດຊອບ ຜ່ານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນໄດ້​
ລະບຸ​ໂຕ​ມື​ປືນ​ວ່າ “Abu Yussef ​ແຫ່ງ​ແບ​ລຢ້ຽມ” ​ໂດຍ​ເອີ້ນຜູ້ກ່ຽວ​ວ່າ “ນຶ່ງ​ໃນພວກ​
ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິສລາມ”. ຕຳຫຼວດປາ​ຣີກ່າວ​ວ່າ ມື​ປືນ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍແມ່ນ​ຖືກ​ລະ
ບຸ​ໂຕ​ແລ້ວ ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຊື່​ຜູ້ກ່ຽວຫລືກ່າວ​ວ່າຜູ້ກ່ຽວເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ກຸ່ມ
​ລັດ​ອິສລາມ​ຫລື​ບໍ່.

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ Francois Hollande (ຂວາ) ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານ ເປີດປະຊຸມ ສະພາປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ທຳນຽບ Elysee (21 ເມສາ 2017)

ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງ ທ່ານ Francois Hollande (ຂວາ) ຫ້ອມລ້ອມດ້ວຍ ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານ ເປີດປະຊຸມ ສະພາປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ທຳນຽບ Elysee (21 ເມສາ 2017)

ຕຳຫຼວດ​ໄດ້​ຈັບແລະ​ສອບ​ປາກຄຳສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວ 3 ຄົນຂອງ​ມື​ປືນ​ທີ່​ຖືກ​ຍິງ​ຕາຍ​
ໃນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ.

Champs Elysees ​ຊຶ່ງເປັນ​ຖະໜົນ​ສາຍ​ຫຼັກທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງປາຣີນັ້ນ ​ໄດ້​ກັບ
​ຄືນ​ເຂົ້າສູ່​ສະພາບ​ປົກກະຕິ​ແລ້ວ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ ຫລັງ​ຈາກ​ມື​ປືນ​ ໄດ້​ສັງຫານຕຳຫຼວດຄົນ​
ນຶ່ງ ​ແລະ​ບາດ​ເຈັບ​ອີກ​ 2 ຄົນ ຢູ່ຖະໜົນ ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ຂອງ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ນີ້.

ປະທານາທິບໍດີ​ຝຣັ່ງທ່ານ Francois Hollande ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ “ການ​ສັງຫານ
​ທີ່​ຂີ້ຂາດ​ຕາຂາວນີ້” ​ແມ່ນ​ການ​ກະທຳຂອງ​ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ. ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ມື້ນີ້ ຜູ້ນຳ​ຂອງ
ຝຣັ່ງ​ໄດ້​ຮຽກ​ໃຫ້​ເປີດ​ປະຊຸມ ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ​ແລະ​ພວກ​ທີ່​ຈະ​ມາ​
ສືບ​ທອດ​ຕຳ​ແໜ່​ງຕໍ່​ຈາກ​ທ່ານ ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ​ເພື່ອ​ຫາລື​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ
ການ​ໂຈມ​ຕີ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃນ ການ​ປ່ອນ​ບັດ​ຫຼືບໍ່ ຖ້າ​ມີ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ
​ຮູບ​ໃດ.

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