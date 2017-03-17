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42 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຈາກການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ໃສ່ວັດອິສລາມ ໃນຊີເຣຍ

ຂ່າວທີ່ອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການຂ່າວ SANA ຂອງຊີເຣຍ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນ ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ຂ່າວທີ່ອອກເຜີຍແຜ່ ໂດຍອົງການຂ່າວ SANA ຂອງຊີເຣຍ ສະແດງ ໃຫ້ເຫັນ ພວກຜູ້ຊາຍທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ກຸ່​ມສິ້ງຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດໃນ​ຊີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 42 ຄົນ ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ແລະ
​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ ຈາກ​ການ​ໂຈມຕີທາງອາກາດ​ໃສ່​ວັດ​ອິສລາມ ແຫ່ງ​ນຶ່ງ
ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຊີ​ເຣຍ.

ກຸ່ມ​ສິ້ງ​ຊອມສິດທິ​ມະນຸດໃນຊີ​ເຣຍ ທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການຢູ່​ນະຄອນ​ລອນ​ດອນ ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​
ຍັງບໍ່​ສາມາດ​ລົງ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໄດ້ວ່າ ​ແມ່ນ​ເຮືອບິນ​ຂອງໃຜເປັນ​ຜູ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໃນ​ວັນ​
ພະຫັດ​ວານ​ນີ້ ​ທີ່​ເຂດ​ເມືອງ Jennah ໃນແຂວງ Aleppo.

ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ​ກ່າວ​ວ່າ​ ຕົນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານທຳ​ການໂຈມ​ຕີ​ໃສ່ການ​ປະຊຸມຂອງ
​ກຸ່ມ al-Qaida ​ໃນ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍທີ່ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ວັດ​ອິສລາມ. ພັນ​ເອກ John J.
Thomas ​ໂຄສົກ​ກອງ​ບັນຊາ​ການ ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ
ກ່າວ​ວ່າ “​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່​ວັດ​ອິສລາມ ​ແຕ່​ວ່າ​ຕຶກ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ແນ​ໃສ່ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ບ່ອນ​ທີ່​ມີ​ການ​ປະຊຸມ​ກັນ ຊຶ່ງຕັ້ງ​ຢູ່​ ປະມານ 15 ​ແມັດ ຫ່າງ​ຈາກ​ວັດ​ອິສລາມ.

ກອງທັບ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະຣັດ​ເຊຍ​ກໍໄດ້​ປະຕິບັດ​ງານ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ດັ່ງ
ກ່າວເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ.

ກຸ່ມ​ສິ້ງ​ຊອມ​ສິດທິ​ມະນຸດໃນ​ຊີ​ເຣຍກ່າວ​ວ່າ ວັດດັ່ງກ່າວ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍພວກ​ໄປ​ສູດ​ມົນ
ພາວະນາ​ໃນ​ຕອນ​ຄໍ່າ. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ມີຫຼາຍ​ກວ່າ 100 ຄົນ​ໄດ້ຮັບບາດ​ເຈັບພ້ອມ
​ກັບ​ອີກ​ຫລາ​ຍໆຄົນ​ໄດ້​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ຂ້າງ​ໃນ​ຊາກຫັກພັງ​ຂອງ​ວັດ.

ພັນ​ເອກ Thomas ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຈະສືບສວນ​ເບິ່ງ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມກ່ຽວ
​ກັບ​ການເສຍຊີວິດ​ຂອງພົນລະ​ເຮືອນທີ່​ພົວພັນກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ. ພວກ​ເຮົາ​ຖືເອົາ​ເລື່ອງ​
ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ.”

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ມີຂຶ້ນ​ນຶ່ງ​ມື້​ ຫລັງ​ຈາກ​ການ​ໂຈ​ມຕີ​ສະຫລະຊີບ ​ໃນ​ນະ ຄອນ
ຫລວງ Damascus ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 30 ຄົນ ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ວັນຄົບຮອບ
​ຫົກ​ປີ​ ຂອງ​ການ​ເລີ້ມ​ບັນຫາ​ຂັດ​ແຍ້​ງຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ສົງຄາມ​ກາງ​ເມືອງ ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ 400,000 ຄົນ ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​
ກວ່ານຶ່ງ​ລ້ານ​ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ​ບໍ່​ມີ​ທີ່ພັກພາອາ​ໄສ​.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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