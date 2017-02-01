ອະດີດ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ສປຊ ຈະບໍ່ລົງ ແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ເກົາຫຼີໃຕ້

ອະດີດເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Ban Ki-moon ໄດ້ກ່າວ
ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ລົງແຂ່ງຂັນ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ມີຂ່າວທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈ ວ່າ ທ່ານ Ban ຈະເປັນຜູ້ສະໝັກຄົນສຳຄັນສຸດ
ທີ່ຈະມາແທນທ່ານນາງ Park Geun-hey ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງ ໃນເດືອນທັນວາ
ປີກາຍນີ້ ກ່ຽວກັບເລື່ອງຄໍຣັບຊັ່ນທີ່ນອງນັນ ແຕ່ການສະໜັບສະໜູນ ທ່ານ Ban ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງ.
ທ່ານ Ban ໄດ້ບອກຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກຜິດຫວັງ ຕໍ່
ການຈັດຕັ້ງດ້ານການເມືອງຂອງປະເທດ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕັດສິນໃຈແລ້ວວ່າ ຈະຍົກເລີກເຈດຈຳນົງ ຄວາມ
ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະນຳພາການປ່ຽນແປງ ດ້ານການເມືອງ ແລະຈະປະຕິບັດການ
ສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດ ໃຫ້ສຳເລັດລຸລ່ວງ.”
ທ່ານ Ban ເຄີຍຮັບໃຊ້ເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ມາໄດ້
ສອງປີ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄດ້ມາຮັບຕຳແໜ່ງເປັນຜູ້ນຳພາ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ເປັນເວລານຶ່ງທົດສະວັດ.
ສານຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ກຳລັງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງທ່ານນາງ Park ຢູ່
ແລະ ຖ້າສານຫາກຕັດສິນເຫັນພ້ອມກັບຄຳພິພາກສາ ການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ກໍຈະມີຂຶ້ນ ໃນອີກສອງເດືອນຕໍ່ຈາກນັ້ນ.
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