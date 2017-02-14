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ທີ່ປຶກສາດ້ານຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານ Michael Flynn
ໄດ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີລາຍງານ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວເທັດ ຕໍ່ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນກັບຣັດເຊຍ.
ໃນຈົດໝາຍລາອອກຂອງທ່ານ Flynn ໄດ້ລະບຸວ່າ ທ່ານໄດ້ປະມາດ ຕໍ່ການລາຍງານ
ຕໍ່ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ດ້ວຍຂໍ້ມູນ ທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວກັບ
ການໂອ້ລົມສົນທະນາຂອງທ່ານກັບເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ປະຈຳສະຫະລັດ.
ລາຍງານທັງຫຼາຍທີ່ລົງພິມໃນໜັງສືພິມ Washington Post ແລະ New York Times
ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ໄດ້ລະບຸວ່າ ທ່ານ Flynn ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບເອກອັກຄະລັດ
ຖະທູດ ກ່ຽວກັບການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ໂດຍລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ໄດ້ປະຕິເສດ ກໍຕາມ ກ່ຽວກັບການຕົກລົງດັ່ງກ່າວນີ້.
ບັນດາສະມາຊິກພັກ Democrats ຫຼາຍທ່ານ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນ
ທ່ານ Flynn ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອື່ນໆ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານ Trump ໄລ່ທ່ານ Flynn ອອກ
ຈາກຕຳແໜ່ງ ແລະໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ກວດສອບເລື້ອງການຜ່ານການກວດສອບ
ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຄືນໃໝ່.
ມີ 9 ທ່ານ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ຊຶ່ງມີທັງເຈົ້າໜ້າສະຫະລັດ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງໃນປະຈຸບັນ
ແລະອະດີດໄດ້ບອກກັບໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ທ່ານ Flynn ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergey Kislyak ໄດ້ໂອ້ລົມສົນທະນາຢ່າງເລິກເຊິງ ກ່ຽວກັບ
ການລົງໂທດຕໍ່ຣັດເຊຍ ໂດຍລັດຖະບານ ທ່ານໂອບາມາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ມີການເຈາະຂໍ້ມູນ
ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ.
ການຮຽກຮ້ອງທີ່ວ່ານີ້ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະດຽວກັນກັບລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ໄດ້ວາງ
ແຜນທີ່ຈະລົງໂທດ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສ້າງຄວາມສົງໄສ ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ແລະໄດ້ລິເລີ່ມ
ການສືບສວນຂຶ້ນ.
ໜັງສືພິມ Washington ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ເຕືອນ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ທີ່ວ່າ ທ່ານ Flynn ອາດເປັນຕຳແໜ່ງທີ່
ປະນິປະນອມ ຕາມຜົນສະຫຼຸບຂອງທີ່ກົງກັນຂ້າມລະຫວ່າງ ຄຳອະທິບາຍໃນສາທາ
ລະນະຂອງການຮ້ອງຮຽນທີ່ວ່ານີ້ ແລະສິ່ງທີ່ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບຊາບ ອິງຕາມການ
ສັງເກດການ ກວດກາເບິ່ງເປັນປະຈຳຂອງການສົນທະນາ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດ
ທີ່ປະຈຳການໃນສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ Keith Kellogg
ໃຫ້ເປັນທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ເປັນການຊົ່ວຄາວ.ທ່ານ Kellogg
ໄດ້ອອກບຳນານແລ້ວ ຈາກກອງທັບທະຫານບົກ ໃນປີ 2003 ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ຊາດ
ໃນສົງຄາມຫວຽດນາມ ແລະ ໃນຕຳແໜ່ງຫຼ້າສຸດ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການຂອງຜູ້ບັງຄັບ
ບັນຊາຄວບຄຸມ ແລະສື່ສານ ແລະສັ່ງການທາງດ້ານຄອມພິວເຕີ ພາຍໃຕ້ ເສນາທິ
ການຮ່ວມ ໃນກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ