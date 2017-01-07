ມີປືນທີ່ຍິງສັງຫານ ຢູ່ສະໜາມບິນ ລັດຟຣໍລິດາ ໄດ້ຍິນສຽງ ຢູ່ໃນຫູຂອງລາວ

ພວກຄົນງານທີ່ສະໜາມບິນ Fort Lauderdale ໃນລັດຟລໍຣິດາ ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ພາກັນເຮັດວຽກຕະຫລອດຄືນ ເພື່ອໃຫ້ສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ
ສາມາດເປີດໃຊ້ຄືນ ພາຍໃນວັນເສົາມື້ນີ້ ຫຼັງຈາກມືປືນຄົນນຶ່ງ ໄດ້ລະດົມຍິງເຂົ້າໃສ່ຜູ້ຄົນ ທີ່ບ່ອນໄປຮັບເອົາຫີບເດີນທາງ ໂດຍໄດ້ ສັງຫານ 5 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 8 ຄົນ ກ່ອນ ທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈັບໂຕໄວ້.
ສະໜາມບິນແຫ່ງນີ້ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ມີຄົນໄປມາເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍນັ້ນໄດ້ຖືກ
ປິດລົງ ຫລັງຈາກໄດ້ມີການຍິງໂຈມຕີໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້.
ທ່ານ George Piro ເຈົ້າໜ້າທີ່ພິເສດຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ຂອງສະຫະ
ລັດ ຮັບຜິດຊອບໃນເຂດນະຄອນໄມອາມີກ່າວວ່າ “ພະແນກການ ຂອງທ່ານດຳເນີນການໃນທຸກຊ່ອງທາງເພື່ອລົງຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ”
ຮວມທັງການກໍ່ການຮ້າຍນຳດ້ວຍ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດໄດ້ຈັບຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ແລະກ່າວວ່າ ລາວມີອາຍຸ 26 ປີ ຊື່ທ້າວ Esteban Santiago ຈາກລັດ Alaska ຜູ້ທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງສະໜາມບິນດັ່ງກ່າວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍຖ້ຽວບິນຈາກເມືອງ Anchorage ທີ່ເປັນເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງລັດ Alaska.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ມີລາຍງານວ່າ ເປັນອະດີດສະມາຊິກກຳລັງຮັກສາດິນແດນ ຮັບໃຊ້ຢູ່ລັດ Puerto Rico. ປີແລ້ວນີ້ລາວໄດ້ເຂົ້າໄປກວດຢູ່ໂຮງໝໍດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ກ່ຽວກັບ
ໂລກຈິດ. ມີລາຍງານວ່າ ລາວເວົ້າວ່າ ລາວໄດ້ຍິນສຽງແນວໃດແນວນຶ່ງຢູ່ໃນຫູຂອງລາວ ໂດຍບອກໃຫ້ລາວເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ.
ທ້າວ Santiago ໄດ້ໃຊ້ເວລາ 10 ເດືອນຢູ່ທີ່ປະເທດອີຣັກໃນປີ 2010 ແລະ 2011. ຕໍ່ມາລາວໄດ້ເຂົ້າເປັນທະຫານຮັກສາດິນແດນໃນລັດ Alaska ຊຶ່ງເປັນລັດໃຫຍ່ສຸດ ແລະຢູ່ຫ່າງໄກຂອງສະຫະລັດ. ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ລາວໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນທະຫານຮັກສາດິນແດນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ແຕ່ປີ 2014 ມາຈົນເຖິງເດືອນສິງຫາ ປີກາຍນີ້ ເວລາລາວຖືກໃຫ້ລາອອກ ເນື່ອງຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ເປັນທີ່ພຶງພໍໃຈ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດນຍັງກ່າວວ່າ ທ້າວ Santiago ໄດ້ໃຊ້ເວລາລະຍະນຶ່ງເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຮັກສາຄວາມປອດໄພຢູ່ເມືອງ Anchorage.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສມີຖືກລາຍງານວ່າ ໄດ້ບິນໄປເມືອງ Fort Lauderdale ຈາກເມືອງ Ancho- rage ໂດຍຢຸດແວ່ຢູ່ທີ່ເມືອງ Minneapolis ລັດ Minnesota. ເປັນທີ່ເຊື່ອກັນວ່າ ລາວ ໄດ້ເອົາປືນຂອງລາວໄວ້ຢູ່ໃນຫີບ ແລະນຳເອົາອອກມາ ຫລັງຈາກໄດ້ໄປເຖິງລັດ Florida ແລ້ວແລະໄດ້ເອົາລູກປືນຍັດເຂົ້າໃສ່ປືນຄືນ ຢູ່ໃນຫ້ອງນໍ້າ ກ່ອນທີ່ລາວເປີດສາກລະດົມຍິງເຂົ້າໃສ່ບັນດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
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