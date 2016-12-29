ມີຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີ ກໍ່ການຮ້າຍໃນເຂດ Xinjiang ຂອງຈີນ

ໄດ້ມີ 4 ຄົນ ແລ້ວຖືກສັງຫານ ໃນອັນທີ່ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຈີນບັລະຍາຍວ່າ
ເປັນ “ການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ” ທີ່ຫ້ອງການພັກຄອມມຸຍນິສ ໃນຂົງເຂດ Xinjiang
ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງປະເທດ.
ອິງຕາມອົງການຂ່າວຊິນຫົວທາງການແມ່ນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ເວົ້າວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງມຸສລິມ ໄດ້ລະເບີດລູກແຕກທີ່ເຮັດເອງ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ສັງຫານ ຄົນນຶ່ງແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບ 3 ຄົນ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ພວກຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງຄົນຮ້າຍທັງສີ່ຄົນຕາຍ
ແລະເອີ້ນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນການກໍ່ການຮ້າຍ.”
ຜູ້ຄົນຈຳນວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນຊາຍແດນ ຂົງເຂດ Xinjiang ໃນຮອບ
ຫຼາຍປີຜ່ານມາ ຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຊາວມຸສລິມ ວີເກີ ກັບຊາວຈີນຊົນເຜົ່າຮັນ
ຊຶ່ງເປັນຊົນກຸ່ມໃຫຽ່ໃນຈີນ.
ລັດຖະບານໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ປະຊາຄົມຊາວມຸສລິມ ວີເກີ ພວກຊຶ່ງຊອກຫາຊ່ອງທາງຢາກ
ເປັນເອກກະລາດຈາກຈີນ. ແຕ່ວ່າ ກຸ່ມສິດທິມະນຸດແລະພວກທີ່ລີ້ໄພໃນຕ່າງປະເທດເວົ້າວ່າ ຄວາມຮຸນແຮງ ເປັນຜົນຈາກລັດຖະບານທີ່ກົດດັນສາສະໜາແລະຮີດຄອງ
ປະເພນີຂອງຊາວວີເກີ ຊຶ່ງທາງການຈີນໄດ້ປະຕິເສດ.
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃນຂົງເຂດແມ່ນໄດ້ຖືກຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການຈີນ ເພາະສະນັ້ນ ອົງການຂ່າວທີ່ເປັນອິດສະລະ ທີ່ ເກັບກຳເອົາມາໄດ້ຈຶ່ງຍິ່ງມີໜ້ອຍລົງ
ນັບມື້ ໃນຮອບ 2-3 ປີຜ່ານມາ.
ໃນບາງກໍລະນີທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍ ອົງການຂ່າວຂອງລັດ
ຈົນກວ່າມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ໆແລ້ວ. ການໂຈມຕີ ໃນບໍ່ຖ່ານຫີນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ 16 ຄົນ
ໃນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2015 ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ລາຍງານໂດຍລັດຖະບານ ຈົນກວ່າສອງ
ເດືອນຕໍ່ມາ ຕອນທີ່ໄດ້ປະກາດໄປວ່າ ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໄດ້ສັງຫານ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ 28 ຄົນ ທີ່ພົວພັນໃນການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້.
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