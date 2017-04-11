ການປະທະກັນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ລະຫວ່າງກອງກຳລັງຟິລິບປີນ ກັບກຸ່ມຕ້ອງສົງໄສ
ຫົວຮຸນແຮງ Abu Sayyaf ໃນເກາະຕາກອາກາດທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ໄດ້ຍັງຜົນໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ນຶ່ງຄົນ ແລະມີມືປືນຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄົນ ເສຍຊີວິດ.
ການປະທະກັນທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນເມືອງ Inabanga ຂອງແຂວງ Bohol. ເຈົ້າໜ້າທີ່
ກ່າວວ່າ ກຸ່ມມືປືນ 10 ຄົນ ໄດ້ຖືກແນມເຫັນໃນຕອນທີ່ມາຮອດມາເຖິງໂດຍເຮືອ ແລະ
ປະທະກັບກອງກຳລັງຂອງລັດຖະບານ ເວລາເຂາເຈົ້າເຂົ້າໄປສືບສວນສອບສວນ.
ແຂວງ Bohol ແມ່ນຢູ່ດ້ານນອກ ໃນພາກໃຕ້ຂອງຟິລິບປີນ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມ Abu Sayyaf
ທຳການເຄື່ອນໄຫວຢູ່.
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດໃນ ຟິລິບປີນ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນໃນສັບປະດາ
ທີ່ແລ້ວນີ້ວ່າ “ຕົນໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນມາທີ່ຍັງເຊື່ອຖືບໍ່ໄດ້” ທີ່ວ່າ ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ອາດຈະພະຍາ
ຍາມລັກພາຕົວຜູ້ຄົນໃນແຂວງ Bohol ແລະ Cebu ໄປ.
ທັງ ສະຫະລັດ ແລະ ຟິລິບປີນ ຕ່າງກໍຖືວ່າ ກຸ່ມ Abu Sayyaf ນີ້ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳການລັກພາຕົວຜູ້ຄົນໄປ ທຳການລະເບີດ ແລະຕັດຫົວຄົນມາ ນັບຕັ້ງ
ແຕ່ ໄດ້ກໍ່ຕົວຂຶ້ນເປັນກຸ່ມ ແຕ່ຊຸ່ມປີ 1990. ໃນທ້າຍເດືອນກຸມພາ ຜ່ານມານີ້ ກຸ່ມ Abu
Sayyaf ໄດ້ສັງຫານ ຊາວເຢຍຣະມັນ ທີ່ຈັບໄປເປັນຕົວປະກັນນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ເວລາ
ຮຽກຄ່າໄຖ່ ເປັນເງິນ 6 ຮ້ອຍພັນໂດລາ ໝົດອາຍຸລົງ.
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