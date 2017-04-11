ເກີດໄຟໄໝ້ສູນຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນປະເທດຝຣັ່ງ ຫລັງຈາກມີການປະທະກັນ

ໄຟໄດ້ທຳລາຍສູນຄົນເຂົ້າເມືອງ Grande-Synthe ເກືອບທັງໝົດ ໃກ້ກັບເມືອງ
Dunkirk ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງຝຣັ່ງ.
ທ່ານ Michel Lalande ຜູ້ປົກຄອງເຂດ Nord ກ່າວວ່າ ໄຟໄດ້ເລີ້ມໃໝ້ ຫລັງຈາກ
ການຕີກັນລະຫວ່າງ ຊາວອັຟການິສຖານ ກັບຊາວເຄີດ ທີ່ຢູ່ໃນສູນ.
ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ໄຟໄດ້ເລີ້ມໃໝ້ຢ່າງໃດ ແຕ່ທ່ານ Lalande ກ່າວວ່າໄຟໃໝ້
ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ຫ້າຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈາກສູນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຍົກ
ຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນພັກເຊົາຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃກ້ນັ້ນ.
ສູນ Grand-Synthe ໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນມາ ໂດຍກຸ່ມການແພດຄື ພວກນາຍແພດທີ່ບໍ່ມີພົມ
ແດນ ແລະເປັນບ່ອນພັກເຊົາ ໃຫ້ແກ່ຄົນເຂົ້າເມືອງປະມານ 1,500 ຄົນ ສ່ວນໃຫຍ່
ເປັນຊາວເຄີດ. ປະຊາຊົນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍຫລັງຈາກການປິດສູນແຫ່ງ
ນຶ່ງຢູ່ເມືອງ Calais ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້.
ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຫລາຍຄົນພາກັນເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ຕາມຊາຍຝັ່ງພາກເໜືອຂອງ
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
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