ອົງການ FBI ເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ອາດ ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ຕາມບ່ອນສະຫຼອງຕ່າງໆ

ອົງການສືບສວນລັດຖະບານກາງ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດ ເຕືອນບັນດາພະແນກຮັກສາຄວາມສະຫງົບທ້ອງຖິ່ນ ໃນທົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມໃຫ້ທຳການໂຈມຕີວັດຂອງສາສະໜາຄຣິສແລະສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ຝູງຊົນອາດໄປເຕົ້າໂຮມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນຄຣັສມັສແລະປີໃໝ່ສາກົນ.
ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນໃນວັນສຸກວານນີ້ ຫລັງຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງ ພິມເຜີຍແຜ່ລາຍ ຊື່ຂອງວັດຕ່າງໆຢູ່ໃນສະຫະລັດ ທີ່ອາດຈະຕົກເປັນເປົ້າໃນການໂຈມຕີຜ່ານທາງ ເວັບໄຊສື່ສັງຄົມຂອງຕົນ.
ໂຄສົກຂອງອົງການ FBI ທ່ານ Andrew Ames ກ່າວວ່າ “ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງການສືບຕໍ່ ສົນທະນາກັບ ບັນດາພາຄີ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງພວກເຮົາ ອົງການ FBI ແມ່ນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນເປັນປະຈຳກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດມີຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າ ທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍສາມາດໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ປະຊາຄົມຕ່າງໆທີ່ເຂົາເຈົ້າຮັບໃຊ້ນັ້ນ ໄດ້ດີຂຶ້ນ.”
ທ່ານ Ames ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຂໍແນະນຳປະຊາຊົນ ໃຫ້ມີສະຕິລະວັງຕົວ ກ່ຽວກັບສະ ພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຂົາເຈົ້າແລະລາຍງານກິດຈະການທີ່ໜ້າສົງໄສໃຫ້ທາງການຮູ້.
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ ອົງການ FBI ພວມຕິດຕາມເບິ່ງ ເລື້ອງນີ້ຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາ ສືບ ສວນກ່ຽວກັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກຂອງຂໍ້ມູນນີ້.“
ໃນມື້ວັນຈັນແລ້ວ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການໂຈມຕີ ທີ່ຕະ ຫຼາດຄຣິສມັສຢູ່ນະຄອນເບີລິນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 12 ຄົນເສຍຊີວິດແລະ 56 ຄົນບາດເຈັບ.
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