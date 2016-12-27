ຜູ້ນຳກຳປູເຈຍ ທີ່ລີ້ໄພໃນຕ່າງປະເທດ ທ່ານ Sam Rainsy ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດໃຫ້ຕິດຄຸກເປັນເວລາ 5 ປີ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໃນຖານທີ່ຂຽນຂໍ້ຄວາມທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ທີ່ວ່າລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ກ່ຽວກັບການຍຸບຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກຳປູເຈຍກັບຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງທີ່ໃຫຍ່ສຸດຢູ່ໃນປະເທດ.
ການຕັດສິນໂທດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພັກປະຊາຊົນກຳ ປູເຈຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Hun Sen ແລະພັກກູ້ຊາດຫຼື CNRP ຊຶ່ງເປັນພັກ ຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ມາເປັນເວລາຫຼາຍໆເດືອນແລ້ວ.
ທ່ານ Hun Sen ໄດ້ນຳພາປະເທດກຳປູເຈຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຂົງເຂດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ມາໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ທົດສະວັດແລ້ວ ແຕ່ວ່າອິດທິພົນຂອງທ່ານ ແມ່ນໄດ້ອ່ອນແອລົງ ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດເມື່ອປີ 2013 ຕອນທີ່ພັກຝ່າຍຄ້ານ CNRP ໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ 55 ບ່ອນນັ່ງ ໃນລັດຖະສະພາ ຊຶ່ງພາໃຫ້ພັກລັດຖະບານໄດ້ຊະນະແຕ່ພຽງ 68 ບ່ອນນັ່ງ ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 123 ບ່ອນນັ່ງ.
ບັນດາສະມາຊິກຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ Hun Sen ວ່າ ໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ພວກທີ່ວິພາກວິຈານທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະມີການເລືອກຕັ້ງໃນຂົງເຂດ ແລະໃນທົ່ວປະເທດ ໃນປີ2018 ຈະມານີ້.
ທ່ານ Rainsy ພ້ອມທັງ ສະມາຊິກ 2 ທ່ານ ໃນຄະນະສື່ສັງຄົມ ແມ່ນໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າມີຄວາມຜິດ ໃນພິມເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຄວາມຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາຊາຍແດນ ສະບັບປີ 1979 ທີ່ມີຂໍ້ຄວາມສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫວຽດນາມແລະກຳປູເຈຍ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຍຸບຊາຍແດນລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ບັນຫາຊາຍແດນນີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງໃຫ້ແກ່ກຳປູເຈຍມາເປັນເວລາຫຼາຍສັດຕະວັດແລ້ວ ຊຶ່ງມັນໄດ້ສ້າງຄວາມກັງວົນ ກ່ຽວກັບປະເທດຫວຽດນາມ ແລະໄທ ຊຶ່ງເປັນເພື່ອນບ້ານທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃນເຂດນ້ຳແດນດິນຂອງຕົນ.
ທ່ານ Rainsy ແລະພັກພວກຂອງທ່ານ ໄດ້ຖືກຕັດສິນໂທດແບບລັບຫລັງ. ທ່ານ Rainsy ໄດ້ລີ້ໄພການເມືອງໃນປະເທດຝຣັ່ງ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຈັບກຸມ ໃນການຕັດສິນໂທດກ່ຽວກັບການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ມີຈຸດປະສົງທາງການເມືອງ.
ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການຕັດສິນໂທດນີ້ ທ່ານ Rainsy ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ນາທາງ Twitter ວ່າ ການດຳເນີນຄະດີຕໍ່ທ່ານແລະເພື່ອນຮ່ວມງານນັ້ນ ແມ່ນການເສກສັນປັ້ນແຕ່ງໂດຍສານເຕ້ຍແກງ
ກາຣູ.
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