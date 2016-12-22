ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູໂຣບ ກຳລັງຕາມລ່າ ຫາຕົວການ ທີ່ຂັບລົດຢຽບຜູ້ຄົນ ໃນເຢຍຣະມັນ

3 ມື້ຫຼັງຈາກທີ່ລົດບັນທຸກ ແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນໃນຕະຫຼາດຄຣິສມັສ ທີ່ນະຄອນເບີລິນ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທົ່ວຢູໂຣບ ໄດ້ພາກັນຊອກຄົ້ນຫາ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄົນສຳຄັນທີ່ພົວພັນກັບການໂຈມຕີໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຜູ້ຊຶ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ເຢຍຣະມັນລະບຸວ່າ ເປັນຊາວ Tunisia ທີ່ຄວນ
ຈະຖືກເນລະເທດ ເມື່ອຫຼາຍເດືອນ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ້າວ Anis Amri ໄວ 24 ປີ ໄດ້ເຂົ້າໄປຍັງເຢຍຣະມັນ ໃນເດືອນກໍລະກົດປີ 2015 ແລະພາຍໃນຮອບ 6 ເດືອນຂອງປີນີ້ ລາວໄດ້ຖືກສິ້ງຊອມເບິ່ງການປະພຶດປະຕິບັດ ຮວມເຖິງການອາດມີການຈັດຊື້ອາວຸດ ເພື່ອທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ. ການສິ້ງຊອມທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ຈົບສິ້ນລົງໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາ ແລະໜ່ວຍງານຕໍ່ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ໄດ້ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ກ່ຽວ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມານີ້.
ໃບຄຳຮ້ອງຂໍລີ້ໄພ ຂອງລາວຖືກປະຕິເສດ ເມື່ອຫົກເດືອນ ກ່ອນໜ້ານີ້ ແຕ່ວ່າລາວບໍ່ຖືກສົ່ງກັບໄປປະເທດ Tunesia ຍ້ອນວ່າ ມັນມີບັນຫາເລື້ອງເອກກະສານຂອງລາວ.
ການເປີດເຜີຍທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ພາໃຫ້ມີຄຳຖາມຫຼາຍຂໍ້ໃນເຢຍຣະມັນ ກ່ຽວກັບການກວດກາຂອງຜູ້ຄົນຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຍັງເຢຍຣະມັນ ເພື່ອຂໍລີ້ໄພ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເຢຍຣະມັນ ທ່ານນາງ Angela Merkel ໄດ້ກ່າວນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍນັ້ນວ່າ ມັນເປັນຍາກທີ່ຈະຮັບເອົາໄດ້ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ທີ່ຂໍລີ້ໄພເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ.
ທ່ານນາງ Angela Merkel ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເຫດການທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດສຳຫຼັບຊາວເຢຍຣະມັນຫລາຍໆຄົນ ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກ ເພື່ອຊ່ອຍພວກອົບພະຍົບເຫຼົ່ານີ້ ໃນແຕ່ລະມື້ ແລະສຳຫຼັບຫຼາຍໆຄົນທີ່ຕ້ອງການການຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະພະຍາຍາມທີ່ຈະປັບຕົວ ເພື່ອເຂົ້າເປັນພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.”
ຕຳຫຼວດເຢຍຣະມັນ ໄດ້ເພັ່ງເລັງ ໃສ່ທ້າວ Amri ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ພົບເຫັນເອກກະສານຂອງລາວໃນລົດບັນທຸກ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ ແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນ ຢູ່ຕະຫຼາດຄຣິສມັສ ທີ່ແໜ້ນໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນ ໂດຍໄດ້ສັງຫານ 12 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກຫຼາຍສິບຄົນ. ຫ້ອງການສືບສວນສອບສວນຂອງລັດຖະບານກາງ ປະກາດໃຫ້ເງິນລາງວັນ ຈຳນວນ 104 ພັນໂດລ່າ ສຳລັບຂໍ້ມູນໃດໆກໍຕາມ ທີ່ນຳໄປສູ່ການຈັບຕົວຜູ້ກ່ຽວນັ້ນ.
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