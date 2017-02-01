ຜູ້ນຳອີຢູ ລະບຸວ່າ ຣັດເຊຍ ຈີນ ແລະທ່ານທຣຳ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່

ປະທານສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານ Donald Tusk ກ່າວວ່າ ຈີນ ຣັດເຊຍແລະລັດຖະບານ ສະຫະລັດຊຸດໃໝ່ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກ ພາຍນອກ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ທີ່ກຳລັງປະເຊີນໜ້າສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນເວລານີ້.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ມີຂຶ້ນໃນຈົດໝາຍທີ່ສົງໄປຫາພວກຜູ້ນຳ 27 ປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ເກາະ Malta ໃນມື້ວັນສຸກນີ້.
ທ່ານ Tusk ກ່າວວ່າ “ໂດຍສະເພາະແລ້ວການປ່ຽນແປງທີ່ວໍຊິງຕັນເຮັດໃຫ້ສະຫະພາບຢູ ໂຣບ ຕົກຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ໂດຍທີ່ລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ເບິ່ງຄືວ່າ ໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດອາເມຣິກັນ ໄລຍະ 70 ປີທີ່ຜ່ານມາ.”
ທ່ານທຣຳຢືນຢັດວ່າ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນແກ່ສະຫະລັດກ່ອນອື່ນໝົດ ແລະໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ອອກເງິນແບບຍຸຕິທຳ ໃນກຸ່ມພັນທະມິດດັ່ງກ່າວຫຼືບໍ່.
ທ່ານ Tusk ໄດ້ວາງແຜນໃນການປ້ອງກັນສະຫະພາບຢູໂຣບໂດຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ບໍ່ເຄີຍປະເຊີນໜ້າ ກັບບັນຫາທ້າທາຍ ທີ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງແບບນີ້ມາກ່ອນ ແລະຢູໂຣບ ຈຳເປັນຕ້ອງມີ “ຄວາມກ້າຫານ ການຕັດສິນ ໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ ແລະຄວາມເປັນເອກກະພາບທາງການເມືອງ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບຕ້ອງໄດ້ລຸກຂຶ້ນເພື່ອກຽດສັກສີຂອງຕົນໃນການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດ ຣັດເຊຍ ຈີນຫຼືເທີກີແລະບໍ່ຕ້ອງຍອມຖອຍໃຫ້ແກ່ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງພວກທີ່ອ້າງວ່າເຮັດເພື່ອຄົນທຳມະດາສາມັນແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ກຽດຊັງຊາວຕ່າງປະເທດທີ່ຕ້ານ ຕໍ່ການຮວມໂຕຂອງຢູໂຣບນັ້ນ.
ທ່ານ Tusk ຂຽນຕື່ມວ່າ “ມັນຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ການສະຫຼາຍຕົວຂອງສະຫະ ພາບຢູໂຣບ ຈະບໍ່ນຳໄປສູ່ການຟື້ນຟູອະທິປະໄຕໂດຍເຕັມ ທີ່ເປັນນິຍາຍ ຂອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແຕ່ຕໍ່ສະພາບການໂຕຈິງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການກາງຕໍ່ປະເທດມະຫາອຳນາດໃຫຍ່ໆ ເຊັ່ນສະຫະລັດ ຣັດເຊັຍ ແລະຈີນ. ມີແຕ່ການຮວມຕົວຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ສາມາດເປັນເອກກະລາດຢ່າງສົມບູນໄດ້.”
ດ້ວຍການທີ່ທ່ານທຣຳຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັນໃໝ່ທີ່ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດເປັນຝ່າຍ ໄດ້ປຽບນັ້ນ ທ່ານ Tusk ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ສະຫະພາບຢູໂຣບ ປົກປ້ອງປະຊາຊົນ ແລະທຸລະກິດຂອງຕົນແລະຈຳໄວ້ວ່າ “ການຄ້າທີ່ເສລີແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າການຄ້າທີ່ຍຸຕິທຳ.”
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