ຢູ່ທີ່ ສູນອົບພະຍົບ Kutapalong ໃນບັງກລາແດັສ ພວກຊົນກຸ່ມນ້ອຍຊາວ
Rohingya ຫຼາຍພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຫລົບໜີ ການປະຫັດປະຫານ ຢູ່ໃນມຽນມາ ຕະຫຼອດໄລຍະ 3 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ພວມປະເຊີນໜ້າກັບ ສະພາບ ການເປັນຢູ່ທີ່ຍາກລຳບາກ.
ດ່ານກວດກາຄວາມປອດໄພທັງຫຼາຍ ຢູ່ຕາມເສັ້ນທາງໄປຍັງສູນອົບພະຍົບນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຈຳນວນຂອງພວກທີ່ມາຮອດໃໝ່ ໄດ້
ເພີ້ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ສະບຽງອາຫານ ຂາດເຂີນ. ແຕ່ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອ ແລະ ກຸ່ມ ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ທັງຫຼາຍ ກ່າວວ່າ ອົບພະຍົບ ທີ່ຫລັ່ງໄຫລໜີ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້
ທີ່ມີຊາວ Rohingya ຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນ ຈະປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບ ທີ່ ຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້.
ພວກທີ່ມາຮອດໃໝ່ ຫຼາຍໆຄົນ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງມຽນມາ ແມ່ນພວມໂຈມຕີພວກພົນລະເຮືອນ ແລະ ພາບຖ່າຍຕ່າງໆ ຈາກດາວທຽມ ໄດ້
ຢັ້ງຢືນ ການກ່າວອ້າງເຫລົ່ານີ້ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ໝູ່ບ້ານທັງໝົດ ໄດ້ຖືກຈູດເຜົາ
ບໍ່ເຫລືອຫຍັງເລີຍ.
ສຳລັບ ນາງ Gul Jahar ທີ່ຫາກໍມາຮອດບໍ່ດົນ ຜູ້ທີ່ມີລູກຊາຍ 3 ຄົນ ຫາຍສາບສູນໄປ ໃນລະຫວ່າງ ການໂຈມຕີ ທີ່ບ້ານ Kearipara ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງ Muangdaw ເມື່ອກາງ ເດືອນພະຈິກ ຜ່ານມາ ບໍ່ມີຫຍັງຫລົງເຫຼືອ ເພື່ອທີ່ຈະກັບຄືນໄປຫາບ້ານເກົ່າອີກ.
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