ພຽງແຕ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໄດ້ 3 ມື້ເທົ່ານັ້ນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Donald
Trump ກໍປະເຊີນໜ້າກັບການທ້າທາຍທາງດ້ານກົດໝາຍເປັນເທື່ອທຳອິດ ຕໍ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານ.
ກຸ່ມປະຊາຊົນເພື່ອຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຈັນຍາບັນ ຫຼື CREW ທີ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນໄດ້ຍື່ນຟ້ອງ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ນະຄອນ New York ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ການເປັນເຈົ້າຂອງຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທຸລະກິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານລະເມີດຕໍ່ກົດລະບຽບ ທີ່ລີ້ຊ່ອນ ຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນສະຫະລັດ.
ທ່ານ Trump ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຢ່າງໄວວາຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ແລະກ່າວເຖິງການຟ້ອງຮ້ອງນີ້ວ່າ “ບໍ່ມີຫຍັງດີເລີຍ.”
ການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນອີງຕາມ ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ວັກທີ່ເວົ້າເຖິງເງິນຄ່າຕອບແທນ”
ຂອງລັດຖະທຳມະນູນ ທີ່ກ່າວວ່າ ອຳນາດ ແລະລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ຈະຕ້ອງບໍ່ຈ່າຍເງິນເປັນງວດ ຫຼືຂອງຂວັນ ໃຫ້ແກ່ປະທານາທິບໍດີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກລັດຖະ
ສະພາ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມ New York Times ທີ່ໄດ້ລາຍງານເທື່ອທຳອິດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ໃນ
ວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ແຈ້ງວ່າ ການຟ້ອງຮ້ອງນີ້ ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຄ່າເສຍຫາຍເປັນເງິນ
ແຕ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ທາງສານ ຍຸຕິປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ໃຫ້ຮັບເອົາເງິນຈາກອົງກອນຕ່າງປະເທດ.
ກຸ່ມ CREW ກ່າວວ່າ ຍ້ອນທ່ານ Trump ບໍ່ຍອມຖອນຕົວອອກຈາກການທຸລະກິດ
ໂດຍທັງໝົດຂອງທ່ານ “ທ່ານຈຶ່ງຍັງຮັບເງິນແລະເປັນທີ່ນິຍົມຊົມຊອບຈາກລັດຖະບານຕ່າງປະເທດ ໂດຍຜ່ານການເຊື້ອເຊີນໃຫ້ໄປເປັນແຂກ ແລະປາກົດຕົວໃນງານຕ່າງໆ ທີ່ໂຮງແຮມຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຊົ່າຕຶກອາຄານຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະການຕົກລົງທາງ
ທຸລະກິດອະສັງຫາລິມມະຊັບໃນຕ່າງປະເທດ.”
ຜູ້ອຳນວຍການຂອງກຸ່ມ ທ່ານ Noah Bookbinder ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຈະໃຫ້ມາຮອດຂັ້ນນີ້. ມັນເປັນຄວາມຫວັງຂອງພວກເຮົາ
ທີ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີຈະເອົາບາດກ້າວທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການລະເມີດລັດຖະທຳມະນູນ.”
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານນາງ Sherri Dillon ນຶ່ງໃນທະນາຍຄວາມ ຂອງທ່ານ Trump ຢືນຢັດວ່າ ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະຕິບັດຕາມພັນທະທາງດ້ານຈັນຍາບັນຕ່າງໆ ຂອງທ່ານ
ຕາມໜ້າທີ່ກຳໜົດໄວ້ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້. “ບໍ່ມີຜູ້ໃດ ເຄີຍໄດ້
ຄິດໄວ້ ໃນຕອນທີ່ມີການຂຽນລັດຖະທຳມະນູນຂຶ້ນມານັ້ນ ໂດຍກ່າວວ່າ ການຈ່າຍຄ່າໂຮງແຮມຂອງທ່ານນັ້ນ ຈະຖືກເອີ້ນວ່າ ເປັນເງິນຄ່າຕອບແທນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
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