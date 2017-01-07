ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ໄດ້ນັບການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງຄະນະປ່ອນບັດທີ່ຖືກຄັດເລືອກຈາກລັດຕ່າງໆ ແລະຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານ Donald Trump ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເປັນປະທານາທິບໍດີ ຄົນທີ 45 ຂອງສະ ຫະລັດ.
ການນັບຄະແນນຂອງຄະນະປ່ອນບັດຈາກລັດຕ່າງໆ ແມ່ນຂັ້ນຕອນສຸດທ້າຍເພື່ອ ຢັ້ງຢືນ ຜົນການເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເດືອນພະຈິກ ປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ຈະຕ້ອງຢັ້ງຢືນການລົງຄະແນນສຽງຂອງຄະນະຜູ້ແທນປ່ອນບັດ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່່າຮອງປະທາ ນາທິບໍດີ Joe Biden ມີໜ້າທີ່ເປັນປະທານ ຂອງກອງປະຊຸມສະພາຄົບຄະນະ ໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້.
ລະຫວ່າງການນັບຄະແນນສຽງນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຄັດ ຄ້ານຕໍ່ລາຍງານການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໜ້ອຍຈາກ 10 ລັດເນື່ອງຈາກ ມີການຮ້ອງທຸກ ກ່ຽວກັບການກີດກັນຜູ້ປ່ອນບັດແລະເຊື່ອວ່າຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ອິດທິ ພົນອອນລາຍ ແຊກແຊງເພື່ອປ່ຽນແປງຜົນການເລືອກຕັ້ງ.
ກົດໝາຍລັດຖະບານກາງບັງຄັບໄວ້ວ່າການບໍ່ເຫັນພ້ອມຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກອີກສະພານຶ່ງຂອງສະຫະລັດ ກ່ອນຈະຖືກຍົກຂຶ້ນມາສົນທະນາໄດ້. ເວລາບັນດາສະມາຊິກສະພາຕໍ່າພາກັນຄັດຄ້ານ ແຕ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຊ້ຳພັດມິດງຽບ ເພາະ ສະນັ້ນບໍ່ວ່າໃນກໍລະນີໃດ ທ່ານ Biden ມີໜ້າທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕອບໂດຍກ່າວວ່າ “ຈະບໍ່ມີການອະພິປາຍກັນ.”
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການນັບຄະແນນນັ້ນ ທ່ານນາງບ Maxine Waters ສະມາ ຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ຈາກລັດ California ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ ຢ່າງໜ້ອຍສະມາຊິກສະພາສູງນຶ່ງຄົນຢືນຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ການຄັດຄ້ານຂອງທ່ານນາງ. ເພື່ອການຕອບໂຕ້ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນພາກັນຮ້ອງຂຶ້ນເປັນສຽງຄັດຄ້ານ.
ພວກປະທ້ວງກໍໄດ້ພາກັນເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ພິທີ່ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ໃນເຂດບ່່ອນນັ່ງສາທາລະນະ. ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກໄລ່ອອກໄປເວລາຄວາມປະພຶດຂອງເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນທີ່ລົບກວນ.
ການນັບຄະແນນຂອງຄະນະປ່ອນບັດຈາກລັດຕ່າງໆຂັ້ນສຸດທ້າຍແມ່ນ 304 ສຽງສະໜັບ ສະໜຸນທ່ານ Trump ແລະ 227 ສຽງສະໜັບສະໜຸນທ່ານນາງ Heillary Clinton. ຜູ້ຈົດທະບຽນປ່ອນບັດເຈັດຄົນ “ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງປະທ້ວງ” ເອົາບັນດາຜູ້ສະໝັກ ຄົນອຶ່ນໆ. ຮອງປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ທ່ານ Donald Trump ເປັນຜູ້ຊະນະ ຫລັງຈາກການນັບຄະແນນໄດ້ເສັດສິ້ນລົງ.
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