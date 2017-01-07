ຢາວັກຊີນ ກັນໂຣກອີໂບລາ ແນວໃໝ່ ໄດ້ຮັບ ຜົນສຳເລັດ ເປັນຢ່າງດີ

ໃນໂຄງການການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂະໜານໃຫຍ່ ຢູ່ໃນປະເທດ Guinea ນັ້ນ ຢາວັກຊີນ
ປ້ອງກັນພະຍາດອີໂບລາ ແມ່ນໄດ້ຜົນເຕັມ 100 ເປີເຊັນ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການແພດ
ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າມີການຕຽມພ້ອມດີກວ່າເກົ່າສຳຫຼັບການລະບາດຂອງໂຣກ
ດັ່ງກ່າວທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນພາຍຂ້າງໜ້າ. ນັກຂ່າວ VOA Steve Baragona ມີລາຍງານ
ຂອງເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ເວລາໂຣກອີໂບລາ ເລີ້ມລະບາດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດ Guinea, Sierra Leone Liberia ແລະ ລາຍບີເຣຍ ໃນປີ 2014 ນັ້ນພວກພະນັກງານການແພດທັງຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດພາກັນ
ເຮັດຫຍັງໄດ້ ນອກຈາກຈະແຍກພວກຜູ້ປ່ວຍອອກໃຫ້ຢູ່ຕ່າງຫາກ ເພື່ອພະຍາມທີ່ຈະລະງັບໂຣກດັ່ງກ່າວ ຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມັນການແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວ.
ເພາະສະນັ້ນ ຜົນສະຫຼຸບອັນສຸດທ້າຍ ຈາກການສຶກສາທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງວັກຊີນຂອງໂຣກ
ອີໂບລານີ້ ຈຶ່ງເປັນຂີດໝາຍຂອງບາດລ້ຽວໃໝ່.
ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ໄດ້ເປັນຜູ້ນຳໃນການສຶກສາທີ່ວ່ານີ້ ສຳລັບຜູ້ຄົນຫຼາຍ
ກວ່າ 11 ພັນ ຄົນ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນ 2 ກຸ່ມ ຕາມຄຳກ່າວຜ່ານທາງ Skype ຫົວໜ້າວິໄຈ
ຂອງໂຣກອີໂບລາ ທ່ານນາງ Marrie-Paule Kieny ນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດເປັນ ໂຣກອີໂບລາເລີຍ ໃນກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ຊັກຢາວັກ ຊີນ ກົງກັນກັບ 23 ຄົນໃນກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກຢາ ສະນັ້ນມັນ ກໍບໍ່ມີໃຜເປັນເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ກັບ 23 ຄົນ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ວັກຊີນນີ້ແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດເປັນຢ່າງດີ.”
ການທົດລອງສັກຢາວັກຊີນນັ້ນ ກໍຍັງຢູ່ໃນຫຼາຍລະດັບຂັ້ນ ແຕ່ວ່າ ກຸ່ມ Kieny ໄດ້ຮັບຜົນສະຫຼຸບບັ້ນສຸດທ້າຍ ກ່ອນໝູ່ໝົດ ດ້ວຍຍຸທະສາດພິເສດ
ທີ່ບໍ່ເໝືອນໃຜ.
ໂຣກລະບາດດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຫາຍຈາງໄປເວລາການທົດລອງຢາວັກຊີນໃໝ່ນີ້ ກຳລັງຕຽມພ້ອມ. ການລົດຈຳນວນຂອງກໍລະນີໂຣກນີ້ ຈຶ່ງເປັນການຍາກທີ່ຈະທົດສອບພະລັງອຳນາດຂອງວັກຊີນດັ່ງກ່າວ.
ເພາະສະນັ້ນ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂອງທ່ານນາງ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ພວກຜູ້ປ່ວຍທີ່ເປັນໂຣກອີໂບລາຢູ່ແລ້ວ.
ທ່ານນາງ Kieny ເວົ້າວ່າ “ເຮົາຈະບົ່ງບອກໄດ້ຈາກກໍລະນີຂອງໂຣກອີໂບລາ ທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ສຳຫຼັບພວກທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດສຳພັດກັບ ຜູ້ນີ້ຜູ້ນັ້ນ ພ້ອມກັບພວກທີ່ຖືກສຳພັດ ຕິດແທດກັນ.”
ການຊັກຢາໃຫ້ພວກທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ຕິດກັນສຳລັບພວກນີ້ ກໍເປັນແບບດຽວກັນກັບການປາບ ໂຣກໝາກສຸກໝາກໄສຫັ້ນ. ທ່ານນາງ Kieny ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ໄດ້ນຳມັນມາໃຊ້ ເພື່ອ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນ ໄດ້ຜົນ.
ຜົນທີ່ນຳລົງພິມອອກເຜີຍແຜ່ ໃນວາລະສານການແພດ Lancet ແມ່ນມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອໄດ້ທີ່ພິມລົງໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2015 ຊຶ່ງວັກຊີນທີ່ວ່ານີ້ ໄດ້ຊ່ອຍລະງັບໂຣກອີໂບລາທີ່ລະເບີດຂຶ້ນ ໃນ Guinea ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ Merck ຜູ້ຜະລິດ ກຳລັງຂໍອະນຸຍາດຈາກອາດຍາສິດຢູ່.
ທ່ານນາງ Kieny ກ່າວຕື່ມຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນຍັງມີຫຼາຍລະດັບຫຼາຍຂັ້ນຕອນຢູ່ ແລະພວກເຮົາກໍຫວັງວ່າ ນີ້ຈະກາຍມາເປັນອີກຂັ້ນນ່ຶງໃນການກະກຽມຢາວັກຊີນ ເຫຼັງຈາກມັນໄດ້ລົງທະບຽນແລ້ວ.”
ອົງການ GAVI ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກຳໄລ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຊື້ ຢາຊັກນີ້ 300, 000 ຫຼອດ ເມື່ອມັນໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວ. ແຕ່ທ່ານນາງ Kieny ກໍເຕືອນໄວ້ວ່າ ມັນຍັງຈະມີໂຣກອີໂບລາແນວໃໝ່ ທີ່ຢາວັກຊີນນີ້ ບໍ່ມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສາທາລະນະສຸກ ຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕຽມພ້ອມໄວ້ໃນເພື່ອຮັບມືກັບການລະບາດຂອງໂຣກທີ່ວ່ານັ້ນເວລາ ມັນລະລະບາດຂຶ້ນຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້.
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