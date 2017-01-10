ເກົາຫລີເໜືອ ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະທົດລອງ ລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ ຕໍ່ຄະນະ ລັດຖະບານໃໝ່

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫລີໃຕ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ເທື່ອຫລ້າສຸດຂອງພຽງຢາງ ທີ່ຈະທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບຫລື ICBM ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ທີ່
ຈະກະກຽມຫ້າງຫາເພື່ອຄວາມສຳພັນໃນອະນາຄົດກັບລັດ ຖະບານຊຸດໃໝ່ສະຫະລັດ
ຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ Donald Trump.
ໂຄສົກກະຊວງທ້ອນໂຮມຊາດຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ທ່ານ Jeong Joon-hee ກ່າວນຶ່ງມື້ຫລັງຈາກທີ່ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນສາມາດຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບໄດ້ທຸກເວລາ ແລະຈາກສະຖານທີ່ໃດໆກໍໄດ້. ໂດຍເວົ້າວ່າ “ໃນການຮັກສາທ່າທີຂອງຕົນ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ຍິງລູກສອນໄຟ ແລະການທ້າທາຍເກາະຜິດຂອງເກົາຫລີເໜືອນັ້ນ ແມ່ນຕັ້ງໃຈທີ່ຈະພາໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຂອງທ່າທີຢູ່ໃນສະຫະລັດ.”
ການກ່າວອ້າງນີ້ ໄດ້ມີການລາຍງານໃນວັນອາທິດແລ້ວ ໂດຍອົງການຂ່າວຂອງ ທາງການເກົາຫລີເໜືອ ຫລື KCNA ທີ່ອ້າງຄຳເວົ້າໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ບອກຊື່.
ທ່ານ Jeong ໄດ້ສະເໜີວ່າ ພຽງຢາງໄດ້ທຳການຂົ່ມຂູ່ໃນຄວາມຫວັງເພື່ອຈະບັງຄັບໃຫ້ ລັດຖະບານທ່ານ Trump ພົວພັນກັບເກົາຫລີເໜືອ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ພຽງຢາງກຳນົດໄວ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍໄດ້ແມ່ນ “ການຫັນປ່ຽນຄວາມຮັບ ຜິດຊອບໃຫ້ສະຫະລັດ ເວລາເກົາຫລີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟໃນອານາຄົດ.”
ເກົາຫລີເໜືອໄດ້ຂົ່ມຂູ່ເທື່ອທຳອິດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທີ່ຈະທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບທີ່ສາມາດໂຈມຕີສະຫະລັດໄດ້ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ Trump ໄດ້ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງ Twitter ວ່າ “ມັນຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.” ຜູ້ທີ່ຈະມາເປັນປະທາ ນາທິບໍດີຄົນໃໝ່ ໄດ້ປ່ອຍຊ່ອງຫວ່າງໄວ້ຢູ່ວ່າ ທ່ານອາດຈະເຮັດຫຍັງເພື່ອຢຸດຢັ້ງ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ວ່າ ກອງທັບສະຫະ ລັດອາດຈະໂຈມຕີ ບ່ອນສົ່ງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫລີເໜືອ.
ທ່ານ Chung Sung-yoon ນັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່ສະຖາບັນທ້ອນໂຮມແຫ່ງຊາດເກົາຫລີ ໃນນະຄອນ Soul ກ່າວວ່າ ການທົດສອບກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງຄະນະປະຕິບັດງານ ທ່ານ Trump ແຕ່ຫົວທີ ອາດເກີດບັນຫາແກ່ເກົາຫລີເໜືອ. ຖ້າຫາກເກົາຫລີເໜືອຍິງລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບກ່ອນລັດຖະບານທ່ານ Trump ພັດທະນາແຜນຍຸດທະສາດດ້ານ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ສຳລັບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ສຽງເໜືອແລ້ວ ມັນອາດນຳໄປສູ່ການເອົານະໂຍບາຍທີ່ເດັດດ່ຽວຕື່ມຂຶ້ນ ຂອງສະຫະລັດ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວ.
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ