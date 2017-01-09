ເອເຊຍຕາເວັນອອກ ຍັງງຽບຢູ່ ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ທະວີຂຶ້ນ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ກ່ຽວກັບການທົດລອງ
ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ ຫຼື ICBM ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ ກະຕຸ້ນ ໃຫ້ປະເທດໃນເອເຊຍຕາເວັນອອກ ມີປະຕິກິລິຍາທີ່ໜັກແໜ້ນເລີຍ.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນອາດຈະທົດລອງຍິງ ລູກສອນໄຟ ຂີປະນາວຸດ ຂ້າມທະວີບ ໃນເວລາໃດກໍໄດ້ ຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງໃດແຫ່ງນຶ່ງ ອີງຕາມອົງ ການຂ່າວ KCNA ຂອງທາງການເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຜູ້ເປັນໂຄສົກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຊື່.
ທ່ານ Ash Carter ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຄືນ ໂດຍ
ເອີ້ນການຍິງທົດລອງ ICBM ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງ” ຕໍ່ສະຫະລັດ
ແລະ ອາດຈະເອົາມາດຕະການທາງທະຫານ ເພື່ອຍິງໃຫ້ຕົກ ລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ ຖ້າມັນຂ້າມເຂົ້າມາໃນເຂດແດນ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື ບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນ.
ທ່ານ Carter ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າມັນເຂົ້າມາ.....ຖ້າມັນເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ພວກເຮົາ. ຖ້າມັນເປັນຜົນກະທົບດັ່ງທີີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້ ຕໍ່ເພື່ອນມິດໃດນຶ່ງຂອງພວກເຮົາ
ຫຼື ແມ່ນແລ້ວ ພວກເຮົາກໍຈະຍິງມັນໃຫ້ຕົກ.”
ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ໄດ້ເອີ້ນ ການເວົ້າຈາທີ່ຈະ ທົດລອງຍິງ ICBM ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນວ່າ “ໜ້າເສຍໃຈ” ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະໄດ້ຮັບຜົນຕອບໂຕ້ຄືນດ້ານການລົງໂທດຂອງນານາຊາດ ແຕ່ກະຊວງນີ້ ບໍ່ໄດ້ ມີຄຳເຫັນ ວ່າມາດຕະການດ້ານທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດອາດຈະເປັນໄປແນວໃດ.
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