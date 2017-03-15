ຜູ້ນຳ ພັກລັດຖະບານ ແລະ ພັກຊາດນິຍົມ ປະເຊີນໜ້າກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະພາ ໂຮນລັງ

ປະຊາຊົນໃນປະເທດ ໂຮນລັງ ແມ່ນກຳລັງລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ວັນພຸດມື້ນີ້ ດ້ວຍການເລັງຈຸດສົນໃຈໃສ່ການຕໍ່ສູ້ ລະຫວ່າງບັນດາພັກການເມືອງ ທີ່ນຳພາໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Mark Rutte ແລະ ທ່ານ Geert Wilders ສະມາຊິກ
ສະພາທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານສະໜາອິສລາມ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພັກ VVD ຂອງ
ທ່ານ Rutte ມີຄະແນນນຳໜ້າພັກ PVV ຂອງທ່ານ Wilder ພຽງໜ້ອຍດຽວ.
ສະພາແຫ່ງຊາດ ໂຮນລັງ ແມ່ນປະກອບດ້ວຍ ຫຼາຍພັກການເມືອງ, ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າພັກການ
ເມືອງໃດຈະໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຕາມ, ແຕ່ກໍຍັງຈະຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງລັດຖະບານປະ
ສົມໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ. ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວນັ້ນອາດໃຊ້ເວລາຫຼາຍເດືອນ, ແລະ ພັກການ
ເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທັງໝົດຕ່າງກໍໄດ້ລະບຸວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ Wilders.
ທ່ານ Wilders ໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ດ້ວຍການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະຫ້າມພວກຄົນ
ເຂົ້າເມືອງຊາວມຸສລິມ, ປິດວັດອິສລາມແຫ່ງຕ່າງໆ, ຫ້າມການຂາຍຄຳພີກູຣານ ແລະ ມີຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະຖອນປະເທດອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນ ໂຮນລັງ ຈະຕິດຕາມດ້ວຍການປ່ອນບັດທີ່ ສຳຄັນຢູ່ໃນອີກ 2
ປະເທດໃນ ຢູໂຣບ ພາຍໃນປີນີ້ ທີ່ມີພັກຝ່າຍຂວາຊາດນິຍົມ ເຂົ້າຮ່ວມນຳ ເຊັ່ນ ຝຣັ່ງ ຈະເລືອກປະທານາທິບໍດີຄົນໃໝ່ໃນເດືອນເມສາທີ່ຈະເຖິງນີ້, ໃນຂະນະທີ່ ເຢຍຣະມັນ
ຈະຈັດ ການເລືອກຕັ້ງໃນກັນຍາ.
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