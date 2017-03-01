ຮອງລັດຖະມົນຕີລາວຢືນຢັນວ່າ ສາມາດຈັບກຸມສະມາຊິກແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດໄດ້
ຫລາຍກວ່າ 3,700 ຄົນ ພ້ອມທັງຢຶດຢາເສບຕິດ ແລະອຸປະກອນຜະຫລິດຢາບ້າ
ໄດ້ຫລາຍລາຍການໃນຮອບ 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ພົນຕີ ສິນລະວົງ ໄຊຍະກອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຖະ
ແຫລງຢືນຢັນວ່າ ໃນຮອບ 1 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດດໍາເນີນຄະດີຢາເສບຕິດໄດ້
2,508 ລາຍ. ໃນນັ້ນໄດ້ຈັບກຸມຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ເປັນສະມາຊິກແກ້ງຢາເສບຕິດໄດ້
ຫລາຍກວ່າ 3,700 ຄົນ ຊຶ່ງໃນນີ້ເປັນຜູ້ຕ້ອງຫາເພດຍິງ 588 ຄົນ ແລະທຽງບໃສ່ປີ
2015 ກໍປະກົດວ່າ ການດໍາເນີນຄະດີ ໃນປີ 2016 ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 250 ຄະດີອີກດ້ວຍ.
ສ່ວນຂອງກາງທີ່ຢຶດໄດ້ຈາກການຈັບກຸມນັ້ນ ປະກອບດ້ວຍຢາບ້າ 1,862.87 ກິໂລ
ກຣາມ, ເຮໂຣອິນ 188.39 ກິໂລກຣາມ, ຢາໄອ 144.6 ກິໂລກຣາມ, ກັນຊາແຫ້ງ
425.46 ກິໂລກຣາມ, ແປ້ງຝຸ່ນເພື່ອປະສົມຢາເສບຕິດ 6,831 ກິໂລກຣາມ, ແກ່ນຝິ່ນ
25 ກິໂລກຣາມ, ເຄື່ອງອັດຢາບ້າ 7 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງອົບຢາບ້າ 1 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງຂົ້ວຢາບ້າ
3 ເຄື່ອງ, ເຄື່ອງບົດຢາບ້າ 1 ເຄື່ອງ, ຫົວເຊື້ອນໍ້າຫອມ 560 ຊຸດ, ລົດຍົນ 79 ຄັນ,
ລົດຈັກ 136 ຄັນ ແລະອື່ນໆອີກ.
ການທີ່ສາມາດຈັບກຸມນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ແລະຢຶດຂອງກາງໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນດັ່ງກ່າວນີ້
ກໍຍ້ອນວ່າທາງການລາວໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງຕາໜ່າງສືບຂ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ສູງຂຶ້ນດ້ວຍການຍົກລະດັບພະນັກງານສືບສວນ-ສອບສວນ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ສາມາດ ແລະຊໍານິ ຊໍານານທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະດໍາເນີນຄະດີໃຫ້ຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍ ລວມທັງການປະສານ ຮ່ວມມືກັບທາງການຕໍາຫລວດຂອງ ປະເທດ
ເພື່ອນບ້ານຢ່າງໃກ້ຊິດອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງການຮ່ວມມືດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ທາງການຕໍາຫລວດໄທ ສາມາດຈັບກຸມທ້າວໄຊຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ນັກຄ້າຢາເສບຕິດລາຍ
ໃຫຍ່ໄດ້ ທີ່ສະໜາມບິນສຸວັນນະພູມຂອງໄທ ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ
ດັ່ງທີ່ພົນຈັດຕະວາທອງເຫລັກ ມັງໜໍ່ເມກ ຫົວໜ້າ ກົມໃຫຍ່ຕໍາຫລວດກະຊວງປ້ອງ
ກັນສະຫງົບ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ການປະສານງານລະຫວ່າງເຈົ້າແລະຕໍາຫລວດໄທນີ້ ຖືວ່າໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພວກ
ເຮົາມີກົນໄກປະສານງານກັນລະຫວ່າງແລະຕໍາຫລວດ ແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ມີກົນໄກ
ປະສານງານແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານນໍາກັນ ແລະກ່ຽວກັບການຈະນໍາເອົາທ້າວ ໄຊ
ຊະນະ ແກ້ວພິມພາ ມາພີ້ ຫລືບໍ່ ອັນນັ້ນ ມັນຕອ້ງເພາະວ່າສອງປະເທດພວກເຮົາໄດ້ມີລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະຣາຊອານາຈັກໄທນີ້ ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີລະບົບກົດໝາຍຂອງໃຜ ຂອງມັນແລ້ວ ແລະນອກຈາກນັ້ນ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາກໍບັນຫາກ່ຽວກັບບັນຫານີ້.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ພົນຈັດຕະວາທອງເຫລັກ ໄດ້ຖະແຫລງຜົນການປາບປາມ ການລັກລອບຢາ
ເສບຕິດໃນລາວ ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການນັບແຕ່ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2016 ເຖິງວັນທີ 24 ມັງ
ກອນ 2017 ທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສາມາດມ້າງແກ້ງຄ້າຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ 5 ຄົນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກໃນແກ້ງທ້າວໄຊຊະນະ ທັງກໍຍັງ ສາມາດຈັບກຸມທ້າວຄອນປະສົງ ສຸກກະເສີມ
ຫລື ຊຽງເທີ່ ທີ່ຕໍາຫລວດລາວຖືວ່າ ເປັນນັກຄ້າຢາເສບຕິດ ລາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລາວ ໂດຍ
ຈັບກຸມຕົວໄດ້ໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເມື່ອວັນທີ 10 ມັງກອນ 2017 ຫລື ກ່ອນທີ່ຕໍາ
ຫລວດໄທຈະສາມາດຈັບກຸມທ້າວໄຊຊະນະ ໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່ຕໍາຫລວດລາວ ກໍບໍ່ໄດ້ເປີດເຜີຍປະລິມານຢາເສບຕິດ ທີ່ຢຶດໄດ້ໃນການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ທາງການຕໍາຫລວດລາວ ຍັງໄດ້ຢຶດອາວຸດປືນ ແລະອາຍັດຊັບສິນຂອງຜູ້ຕ້ອງຫາອີກຫລາຍລາຍການເຊັ່ນ ເຮືອນ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ໂຮງເລືອຍ, ໂຮງງານເຟີນີເຈີ, ຄໍາ, ໂຮງງານສັງກະສີ, ອູ່ສ້ອມລົດ, ຫ້ອງແຖວ, ປໍ້ານໍ້າມັນ, ລົດຍົນ, ລົດບັນທຸກ, ສາງເກັບສິນຄ້າ, ເຈັດສະກີ້, ແລະອື່ນໆອີກ ທັງໄດ້ຄວບຄຸມຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາອີກຫລາຍຄົນ ເມື່ອວັນທີ 14 ກຸມພາ 2017 ໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມໃຫ້ສິນບົນພະນັກງານລັດ 30 ລ້ານບາດ ຕໍ່ການປ່ອຍຕົວຫົວໜ້າແກ້ງ 1 ຄົນອີກດ້ວຍ.
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