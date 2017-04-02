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ເອເຊຍ

ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນຫາຍສາບສູນໄປ ໃນເຫດ ດິນຖະຫຼົ່ມໃນ ອິນໂດເນເຊຍ

ພາບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລົດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເຮືອນຊານເປ່ເພ ຫຼັງຈາກເຫດດິນເຈື່ອນຢູ່ບ້ານ Banaran ເມືອງ Ponorogo ແຂວງ Java ຕາເວັນອອກ. 1 ເມສາ, 2017.

ພາບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລົດໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ເຮືອນຊານເປ່ເພ ຫຼັງຈາກເຫດດິນເຈື່ອນຢູ່ບ້ານ Banaran ເມືອງ Ponorogo ແຂວງ Java ຕາເວັນອອກ. 1 ເມສາ, 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸກເສີນຢູ່ເກາະໃຫຍ່ Java ຂອງ ອິນໂດເນເຊຍ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ
ຢ່າງໜ້ອຍສິບສອງຄົນຖືກຝັງ ແລະ ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປໃນວັນເສົາວານນີ້ ໃນເຫດດິນ
ຖະຫຼົ່ມທີ່ມີສາເຫດມາຈາກຝົນຕົກ, ແຕ່ຕົວເລກຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ແນ່ນອນແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນ
ທີ່ຊັດແຈ້ງ ໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ດິນຖະຫຼົ່ມໄດ້ໄຫຼລົງໃສ່ພວກຊາວບ້ານຜູ້ທີ່ກຳລັງຂຸດຂີງຢູ່ ແລະ ໄດ້ຖົມເອົາເຮືອນຫຼາຍເຖິງ 30 ຫຼັງ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍກູ້ໄພສຸກເສີນ, ຕຳຫຼວດ ແລະ ທະຫານ ກຳລັງຊອກຫາປະຊາຊົນຜູ້
ທີ່ຫາຍສາບສູນຢູ່.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນບາງຄົນໄດ້ເດີນທາງກັບບ້ານໃນວັນເສົາວານນີ້ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ໄປພັກຢູ່ບ່ອນລີ້ໄພຄືນໜຶ່ງ ຍ້ອນວ່າມີຄຳເຕືອນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ
ດິນຈະຖະຫຼົ່ມຕື່ມ ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກຝົນທີ່ຕົກໜັກໃນສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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