ຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ຖືກຂ້າຕາຍ ຍ້ອນການຖິ້ມ ລະເບີດ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ຂອງໄນຈີເຣຍ

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງກອງທັບ ໄນຈີເຣຍ ໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 50 ຄົນ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໃນອັນທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີີ່ ເອີ້ນວ່າ ການຖິ້ມລະເບີດ ໂດຍ
ທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດການ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ກຸ່ມພວກຫົວ
ຮຸນແຮງ ໂບໂກ ຮາຣາມ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ກອງທັບໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ເມືອງ Rann ໄດ້ຖືກ
ສູນພວກອົບພະຍົບພາຍໃນປະເທດ ຍ້ອນກຸ່ມໂບໂກ ຮາຣາມ ແຕ່ໂຄສົກຂອງ ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ Femi Adesina ໄດ້ບອກຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ການໂຈມຕີ ໄດ້ຖືກບໍລິເວນແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງພົນລະເຮືອນ.
ທ່ານ Adesina ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມໂບໂກ ຮາຣາມ ຈຳ ນວນນຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ໆບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ແລະ ກອງທັບໄດ້ “ປະຕິບັດການຢ່າງຜິດ ພາດ” ໃນຂະນະ ທີ່ພະຍາຍາມຈະ “ທຳລາຍພວກກະບົດຈຸນີ້.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Muhammadu Buhari ໄດ້ສັນຍາວ່າ ຈະຊ່ອຍເຫຼືອ ພວກ ເຄາະຮ້າຍ ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ໃນ Twitter ທີ່ເປັນທາງການ ຂອງທ່ານນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຂ່າວ ດ້ວຍຄວາມເສຍໃຈ ທີ່ວ່າ ກອງທັບອາກາດ ກຳລັງປະຕິບັດງານ ເພື່ອກວດລ້າງພວກກະບົດຫົວຮຸນແຮງ ໂບໂກ ຮາຣາມ ຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ ໃສ່ຊຸມຊົນ ຂອງພົນລະເຮືອນ ທີ່ເມືອງ Rann ໃນ
ລັດ Borno.”
ກຸ່ມຊ່ອຍເຫຼືອ ແພດບໍ່ມີພົມແດນ ຫຼື MSF ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນ ໄດ້ ຮັກສາປິ່ນປົວ ພວກທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ 120 ຄົນ ໃນສະຖານທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່
ທີ່ລັດ Borno ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ. ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອ MSF ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຈຳນວນຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດ ມີຢູ່ 52 ຄົນ ໃນຖະແຫລງການ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ບໍ່ເທົ່າ ໃດຊົ່ວໂມງ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ຄະນະກຳມະການສະພາກາແດງສາກົນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະມາຊິກທີ່ເປັນຊາວໄນຈີເຣຍ 6 ຄົນ ຂອງຕົນນັ້ນ ແມ່ນລວມຢູ່ໃນຈຳນວນ ຂອງຜູ້ທີ່ເສຍຊີວິດ.
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